آیا پیاز سفید و قرمز ارزش غذایی یکسانی دارند؟

به گزارش تابناک؛ کارشناسان تغذیه میگویند هر دو نوع پیاز قرمز و سفید سرشار از ترکیبات مفیدی هستند که بر سلامت قلب، تقویت سیستم ایمنی و حتی پیشگیری از سرطان تاثیرگذارند.
با این حال پیاز قرمز از نظر دارا بودن آنتیاکسیدانهای بیشتری مانند «کورستین» و «آنتوسیانین» برتری دارد، در حالی که پیاز سفید آسانتر هضم میشود و برای معدههای حساس مناسبتر است.
پیاز قرمز (در هر ۱۰۰ گرم، معادل یک پیمانه پیاز ورقهشده) ۴۴ کالری دارد و حاوی یک گرم پروتئین، ۱۰ گرم کربوهیدرات، دو گرم فیبر و فاقد چربی است. همچنین ۱۰۰ گرم پیاز سفید حاوی ۳۶ کالری، یک گرم پروتئین، هشت گرم کربوهیدرات، یک گرم فیبر و مانند پیاز قرمز، فاقد چربی است.
فواید پیاز قرمز
پیاز قرمز سرشار از آنتوسیانینهاست؛ ترکیبات آنتیاکسیدانی که گفته میشود از قلب محافظت میکنند و خطر ابتلا به سرطان را کاهش میدهند. این ترکیبات که در میوههای قرمز، بنفش و آبی مانند توتها، انگور و آلبالو نیز وجود دارند، میتوانند به مقابله با بیماریهای مزمنی مانند پوکی استخوان، سرطان و بیماری قلبی کمک کنند.
پیاز قرمز همچنین منبعی غنی از کورستین (quercetin) است؛ آنتیاکسیدانی که در پژوهشهای مختلف نشان داده شده است میتواند التهاب را کاهش دهد، از آسیب سلولی پیشگیری کند، رشد سلولهای سرطانی را مهار کند و حتی فشار خون و کلسترول را پایین آورد.
علاوه بر این، پیاز قرمز پتاسیم (مهم برای سلامتی قلب) و فسفر دارد که در تشکیل استخوان و دندان و تولید «آدنوزین تری فسفات» (ATP)، منبع اصلی انرژی بدن (یک مولکول حامل انرژی برای تامین نیاز انرژی داخل سلولی) نقش دارد.
مضرات احتمالی پیاز قرمز
به گزارش ایندیپندنت، اگر مشکلات گوارشی مانند سندرم روده تحریکپذیر (IBS) دارید، ممکن است پیاز قرمز باعث نفخ یا گاز در معده و روده شما شود، زیرا این پیازها فروکتان دارند؛ نوعی کربوهیدرات قابلتخمیر که در روده تخمیر میشود و در افراد حساس ایجاد گاز و ناراحتی میکند، اما برای افرادی با دستگاه گوارش سالم، مضرات آن بسیار ناچیز است.
فواید پیاز سفید
پیاز سفید سرشار از ویتامین C، فولات و فیبر است. این ترکیبها به عملکرد بهتر قلب کمک میکنند و خاصیت ضدباکتریایی دارند در نتیجه برای تقویت سیستم ایمنی هم مفیدند.
آنتیاکسیدانهایی مانند کورستین و آنتوسیانینها در پیاز سفید هم وجود دارند، البته اندکی کمتر از پیاز قرمز. پیاز سفید فسفر (برای سلامت استخوانها) و زینک یا همان روی (برای تقویت سیستم ایمنی) هم دارد.
معایب احتمالی پیاز سفید
در صورت نداشتن آلرژی یا حساسیت به پیاز سفید، تقریبا بیضرر است و حتی برای افرادی که مشکلات گوارشی دارند، هضم آن راحتتر از پیاز قرمز است.
به گفته کارشناسان، هر دو نوع پیاز برای رژیمهای کاهش وزن مفیدند. پیاز قرمز خام، ترشیشده یا برشته، بدون افزودن چربی یا قند، طعمی غنی به غذا میدهد. در عین حال، پیاز سفید هنگام پخت، پایهای خوشعطر برای بسیاری از غذاهای خانگی سالم است.
بالاخره کدام پیاز بهتر است؟
پاسخ کوتاه این است که هر دو! هضم پیاز سفید آسانتر است، اما پیاز قرمز آنتیاکسیدانهای بیشتری دارد. از آنجا که این دو نوع پیاز در آشپزی کاربردهای متفاوتی دارند، بهترین کار این است که هر دو رنگ را در رژیم غذایی هفتگیتان بگنجانید؛ کاری ساده که بدن شما قدردان آن خواهد بود.