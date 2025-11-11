با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس کالای ایران، صندوق « طلا زردیس خلیج فارس» با مبلغ پذیرهنویسی اولیه ۲۰۰ میلیارد تومان و با ارزش اسمی هر واحد هزار تومان، فرصتی جدید برای سرمایهگذاری غیرمستقیم در بازار طلا برای عموم سرمایهگذاران فراهم میکند.
این صندوق با نماد “نگین” در سامانه مدیریت فناوری بورس تهران درج نماد شده و آماده پذیرهنویسی و مشارکت سرمایهگذاران با هر میزان سرمایه (حداقل ۱۰۰ هزار تومان) است.
ویژگی متمایز صندوق طلای نگین، مدیریت آن توسط تامین سرمایه خلیج فارس با سابقه مدیریت صندوقهای متنوعی از جمله صندوقهای سهامی «خلیج» و «پتروفارس»، صندوقهای درآمد ثابت «نخل»، «ساحل» و… است که اکنون برای اولین بار با تاسیس صندوق نگین، دامنه خدمات خود را به حوزه طلا نیز گسترش میدهد.
هدف اصلی این صندوق کسب سود از طریق سرمایهگذاری در گواهیهای سپرده طلا و سایر ابزارهای مبتنی بر شمش طلا و حتی نقره است که امکان بهرهمندی از بازدهی این بازار را بدون دغدغههای نگهداری فیزیکی و یا تقلبی بودن آن فراهم میکند.
صندوقهای سرمایهگذاری طلا به دلیل نقدشوندگی بالا، معافیت مالیاتی و سهولت در خرید و فروش به عنوان یکی از ابزارهای محبوب سرمایهگذاران برای پوشش در برابر تورم و تنوعبخشی به سبد داراییها شناخته میشوند.
سرمایهگذاران میتوانند برای خرید واحدهای این صندوق از روز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ با جستجوی نماد “نگین” در تمام کارگزاریهای بورس (پس از ثبتنام در سامانه سجام و دریافت کد بورسی)، به صورت آنلاین در این پذیرهنویسی شرکت کنند.
همچنین صفحه اینترنتی صندوق نگین به آدرس https://pgibc.ir/negin برای کسب اطلاعات بیشتر در دسترس سرمایهگذاران قرار گرفته است.