عاملان شایعه سد کرج تحت پیگرد قرار گرفتند

به گزارش تابناک؛ قوه قضاییه اعلام کرد: «اداره کل پزشکی قانونی استان البرز نیز ضمن تکذیب خبر در همین رابطه عنوان کرده است طی هفته‌های اخیر مواردی که دائر بر کشف جسد از سد امیرکبیر بوده و به این مرکز تحویل شده باشد، نداشته‌ایم.

در پی انتشار خبری نادرست منتسب به یکی از رسانه‌های محلی با عنوان «با خشک شدن سد کرج تاکنون پیکر ۷۴ نفر پیدا شده است»، شرکت آب منطقه‌ای البرز ضمن رد قاطع این ادعا، اعلام کرد خبر مذکور کاملاً کذب، غیرمستند و فاقد هرگونه مبنای فنی، میدانی و مستندات رسمی است. بر اساس بررسی‌های دقیق کارشناسان فنی و نیرو‌های مستقر در محل سد امیرکبیر (کرج)، تاکنون هیچ‌گونه موردی از کشف پیکر افراد در محدوده این سد مشاهده یا گزارش نشده است. تمامی فعالیت‌های بهره‌برداری و پایش ایمنی سد در شرایط عادی و مطابق با استاندارد‌های فنی در حال انجام است.

در همین رابطه رسانه محلی‌ای نیز که خبر به نقل از آن منتشر شده است نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: خبر منتشرشده کاملاً جعلی و ساختگی است و روزنامه پیام سپیدار در هیچ‌یک از شماره‌های خود، هیچ‌گونه مطلبی با محوریت «کشف پیکر» یا موارد مشابه منتشر نکرده است. بی شک این اقدام از سوی معاندین و برای تخریب و تشویش اذهان عمومی صورت گرفته است.

این روزنامه افزوده است: تصویر منتشرشده در فضای مجازی، دست‌کاری شده و ارتباطی با مطالب واقعی روزنامه ندارد.»