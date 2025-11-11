میلی صفحه خبر لوگو بالا
علیرضا معینی به مدال نقره وزنه‌برداری رسید

علیرضا معینی، نماینده تیم ملی وزنه‌برداری ایران در دسته ۹۴ کیلوگرم، موفق شد مدال نقره حرکت یک‌ضرب را به دست آورد.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۳۹
| |
234 بازدید
علیرضا معینی به مدال نقره وزنه‌برداری رسید

به گزارش تابناک؛ علیرضا معینی، نماینده تیم ملی وزنه‌برداری ایران در دسته ۹۴ کیلوگرم، موفق شد مدال نقره حرکت یک‌ضرب را به دست آورد.

او در این حرکت وزنه ۱۷۱ کیلوگرمی را با موفقیت بالای سر برد، اما در مهار وزنه‌های ۱۷۶ و ۱۷۷ کیلوگرمی ناکام ماند و در نهایت به مدال نقره بسنده کرد. این در حالی است که معینی حدود ۲۰ روز پیش در مسابقات جهانی وزنه ۱۸۲ کیلوگرمی را با موفقیت مهار کرده بود.

در همین حرکت، نورگیس آدلیه‌تولی از قزاقستان با وزنه ۱۷۶ کیلوگرمی به مدال طلا رسید و هاکان کرناز از ترکیه با مهار وزنه ۱۶۵ کیلوگرمی، مدال برنز را کسب کرد.

مدال نقره علیرضا معینی وزنه برداری تیم ملی
