میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وکیل بابک زنجانی: بدهی پرداخت شده و پرونده مختومه است

وکیل بابک زنجانی، اعلام کرد که کل بدهی موکلش به شرکت ملی نفت ایران بر اساس دادنامه قطعی پرداخت شده و پرونده این بدهی به طور کامل مختومه است.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۳۲
| |
603 بازدید
وکیل بابک زنجانی: بدهی پرداخت شده و پرونده مختومه است

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت بدهی موکلش و اظهارات برخی از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در این خصوص اظهار داشت: همان‌طور که سخنگوی قوه قضاییه امروز اعلام کردند و پیش‌تر نیز رئیس قوه قضاییه این موضوع را تایید کرده بود، کل بدهی موکل به شرکت ملی نفت ایران بر اساس دادنامه قطعی پرداخت شده و حکم از حیث رد مال به طور کامل اجرا شده، پرونده مختومه است.

وی افزود: اظهارات اخیر برخی مدیران دولتی و نمایندگان مجلس مبنی بر عدم پرداخت بدهی، خلاف واقع بوده و موجب تشویش اذهان عمومی است. اینگونه رفتارها به تشخیص مقام قضایی می‌تواند وصف کیفری و مجرمانه داشته و مصداق نشر اکاذیب، توهین و افترا باشد.

کوهپایه‌زاده در ادامه تصریح کرد: افرادی که با نفوذ خود در قدرت و نقض استقلال قوه قضاییه، موجب تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب شده‌اند، در صورت عدم جبران اشتباه خود، بی‌تردید در پیشگاه قانون و عدالت پاسخگو خواهند بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
رسول کوهپایه‌زاده وکیل بابک زنجانی موکل نمایندگان مجلس شرکت ملی نفت
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
وکیل بابک زنجانی خواستار عفو و آزادی او شد
شکایت وکیل برای افشای راز مرگ موکل
پژمان جمشیدی آزاد شد
اولین تصویر پژمان جمشیدی پس از آزادی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۱ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۱۱۲ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۶۶ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۵۱ نظر)
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cUy
tabnak.ir/005cUy