وکیل بابک زنجانی: بدهی پرداخت شده و پرونده مختومه است

وکیل بابک زنجانی، اعلام کرد که کل بدهی موکلش به شرکت ملی نفت ایران بر اساس دادنامه قطعی پرداخت شده و پرونده این بدهی به طور کامل مختومه است.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، با اشاره به آخرین وضعیت پرداخت بدهی موکلش و اظهارات برخی از مدیران دولتی و نمایندگان مجلس در این خصوص اظهار داشت: همان‌طور که سخنگوی قوه قضاییه امروز اعلام کردند و پیش‌تر نیز رئیس قوه قضاییه این موضوع را تایید کرده بود، کل بدهی موکل به شرکت ملی نفت ایران بر اساس دادنامه قطعی پرداخت شده و حکم از حیث رد مال به طور کامل اجرا شده، پرونده مختومه است.

وی افزود: اظهارات اخیر برخی مدیران دولتی و نمایندگان مجلس مبنی بر عدم پرداخت بدهی، خلاف واقع بوده و موجب تشویش اذهان عمومی است. اینگونه رفتارها به تشخیص مقام قضایی می‌تواند وصف کیفری و مجرمانه داشته و مصداق نشر اکاذیب، توهین و افترا باشد.

کوهپایه‌زاده در ادامه تصریح کرد: افرادی که با نفوذ خود در قدرت و نقض استقلال قوه قضاییه، موجب تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب شده‌اند، در صورت عدم جبران اشتباه خود، بی‌تردید در پیشگاه قانون و عدالت پاسخگو خواهند بود.