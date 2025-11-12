کارگردان «شاه‌نقش» می‌گوید سعی کرده با الهام از همین‌ویژگی مردم (صحبت کردن از سیاست) و همچنین مفاهیمی که در ذهن هر مخاطب، یک‌معنای متمایز دارند، به نقد دیکتاتور درونی آدم‌ها بپردازد و بگوید این‌دیکتاتور درونی می‌تواند در درون یک‌کتک‌خور سینما هم وجود داشته باشد.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، فیلم سینمایی «شاه‌نقش» به‌کارگردانی شاهد احمدلو به تازگی اکران عمومی خود را در سینماها آغاز کرده و جشن اکران مردمی آن هم در سینما فرهنگ برگزار شد. این‌فیلم درباره یک‌کتک‌خور و هنرور سینما به‌نام ناصر عشقی است که با برگزاری انتخابات، به ریاست انجمن هنروران سینما می‌رسد و اتفاقات مختلفی را از سر می‌گذراند.

در فرصتی که دست داد، با کارگردان این فیلم به گپ و گفت نشستیم. احمدلو در این گفتگو که بعد از ظهر دوشنبه ۱۹ آبان انجام شد، به این‌نکته اشاره کرد که مهم‌ترین زیرمتن این‌فیلم، برآمده از لایه‌های اجتماعی و نگاه سیاسی مردم کشورمان است. چون به‌خلاف خیلی از جوامع دیگر، در جامعه ما، همه درباره سیاست و قدرت حرف می‌زنند.

کارگردان «شاه‌نقش» می‌گوید سعی کرده با الهام از همین‌ویژگی مردم (صحبت کردن از سیاست) و همچنین مفاهیمی که در ذهن هر مخاطب، یک‌معنای متمایز دارند، به نقد دیکتاتور درونی آدم‌ها بپردازد و بگوید این‌دیکتاتور درونی می‌تواند در درون یک‌کتک‌خور سینما هم وجود داشته باشد. بنابراین انجمن هنروران سینما یک‌تمثیل، و جامعه کتک‌خورهای فیلم هم آینه‌دار مردم هستند تا تصویر جامعه‌ای کوچک در دل جامعه‌ای بزرگتر به نمایش دربیاید.

آدم‌هایی که احمدلو در فیلم خود و با استفاده از نقش اصلی اثر، از آن‌ها صحبت می‌کند، کسانی هستند که وقتی به قدرت می‌رسند، ریشه و گذشته خود را فراموش می‌کنند. نوک پیکان انتقاد از این‌ویژگی آدم‌ها هم به‌سمت آدم‌های سینماست تا نهاد و سازمان خاصی از فیلم شاکی نشود. این‌دیکتاتور درونی به‌تعبیر احمدلو، در آدم‌های معمولی و هنروران سینما وجود دارد؛ پس وای به حال مدیران و متولیان امر!

احمدلو می‌گوید نخواسته با ساخت «شاه‌نقش»، برای کتک‌خورهای سینما مرثیه‌سرایی کند. او اولین‌فیلم مستند خود را سال ۱۳۷۲ با عنوان «سیاهی‌لشکر» با هدف پرداختن به این‌قشر از اهالی سینما ساخت و امروز در «شاه‌نقش» در حد وسیع‌تری به دغدغه قدیمی خود برای گفتن از اهالی سینما پرداخته است.

