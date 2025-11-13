جهش قیمت تا ۱۶۲ میلیون تومان در یک مدل پرفروش! / موج جدید افزایش قیمت این خودروها

بازار خودروی ایران با افزایش ناگهانی قیمت‌ها در مدل‌های پرفروش مانند کوییک R اتوماتیک ، سهند اتوماتیک و دیگر مدل ها مواجه شده است که این اعلام رسمی قیمت‌های جدید از سوی خودروسازان، نه تنها قیمت کارخانه را بالا برد بلکه موجب تقویت انتظارات تورمی و افزایش تقاضای کاذب در آستانه پایان سال شده است.

​بیشترین افزایش قیمت در میان محصولات پارس خودرو به نام کوییک R اتوماتیک ثبت شد به طوری که این خودرو با جهشی بیش از ۳۵ درصدی، قیمت کارخانه‌ای خود را از ۴۵۸ میلیون تومان به ۶۲۰ میلیون تومان رساند و افزایش قیمت ۱۶۲ میلیون تومانی را در بازار آزاد تجربه کرد؛ این رشد قیمت در حالی رخ می‌دهد که خودروسازان، افزایش هزینه‌های مواد اولیه و حذف ارز نیمایی را عامل اصلی بازنگری در نرخ‌ها می‌دانند.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، کوییک R اتوماتیک درروز‌های اخیر بیشترین افزایش قیمت را داشته است و بیش از ۳۵ درصد در بین محصولات پارس خودرو نسبت به قیمت‌های پیشین گرانتر شده است ؛ به طوری که قیمت کارخانه ​کوییک R اتوماتیک درحال حاضر ۶۲۰ میلیون تومان اما قیمت کارخانه‌ای این خودرو در هفته های گذشته ۴۵۸ میلیون تومان بود و اکنون این خودرو در بازار آزاد به ۸۰۵ تا ۸۱۰ میلیون تومان رسیده است که ۱۶۲ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده است.

​کوییک SR با افزایش بیش از ۲۷ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار دارد و قیمت کارخانه‌ای آن درحال حاضر ۴۹۹ میلیون تومان است درصورتی که قیمت قبلی کارخانه‌ای آن ۳۹۲ میلیون تومان بود و در بازار آزاد به ۶۵۵ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود ؛ بنابراین به میزان ۱۰۷ میلیون تومان افزایش قیمت را پشت سر گذاشته است.

​سهند اتوماتیک (مدل جدید پارس خودرو) نیز با افزایش حدود ۲۴ درصدی، رشد قابل ملاحظه‌ای را ثبت کرده است به طوری که قیمت کارخانه‌ای امروز آن ۶۸۶ میلیون تومان است اما قیمت کارخانه‌ای این خودرو تا هفته گذشته ۵۵۲ میلیون تومان بود بنابراین ۱۳۴ میلیون به آن افزوده شده است همچنینقیمت بازار آزاد بین ۹۳۰ تا ۹۷۰ میلیون تومان است.

قیمت دناپلاس MT ۶ قیمت کارخانه‌ای آن ۹۷۹ میلیون تومان است درحالی که قیمت قبلی کارخانه‌ای آن ۹۳۲ میلیون تومان بود که تفاوت این دو نرخ کارخانه‌ای ۴۷ میلیون تومان است البته قیمت بازار آزاد آن بین یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون تا یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون تومان است

قیمت کارخانه ای دنا پلاس اتومات اکنون یک میلیارد و ۱۸۶ میلیون تومان است اما قیمت قبلی کارخانه‌ای این خودرو تا هفته گذشته یک میلیارد و ۱۵۲ میلیون است که اختلاف قیمت کارخانه‌ای قبل و بعد آن به ۳۳ میلیون تومان می‌رسد؛ درحالیکه قیمت بازار آزاد آن به یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون تومان است رسیده است.

خودروسازان داخلی براین باورند که به دلیل افزایش هزینه‌های مواد اولیه مانند فولاد و آلومینیوم، دستمزد‌ها و نرخ ارز که بر قیمت قطعات وارداتی تأثیر می‌گذارد مجبور به بازنگری در قیمت کارخانه‌ای محصولات خود شده‌اند. ​همچنین، با حذف ارز نیمایی و محدودیت‌های واردات قطعات مونتاژی فشار هزینه‌ای را بر تولیدکنندگان افزایش داده است. ​

برخی فعالان بازار معتقدند که کاهش یا کند شدن عرضه خودرو از سوی کارخانجات، به ویژه در مقاطعی که انتظار افزایش قیمت می‌رود، موجودی بازار را کم کرده و منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد شده است این درحالی است که با نزدیک شدن به پایان سال، تقاضا در بازار خودرو افزایش می‌یابد و هرگونه نوسان یا عدم ثبات در نرخ ارز می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کرده و تقاضای کاذب برای حفظ ارزش پول را افزایش دهد.

البته اعلام رسمی قیمت‌های جدید و بالاتر از سوی خودروسازان (ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو) به بازار، فوراً موجب بالا رفتن قیمت‌های همان خودرو و حتی خودرو‌های مشابه در بازار آزاد می‌شود، زیرا کف قیمتی جدیدی را برای بازار تعیین می‌کند.