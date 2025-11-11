ایرانیان آماده تست ایدز باشند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف افزایش آگاهی عمومی و کنترل بیماری HIV/AIDS، پویش ملی «من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم» را از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار می‌کند. این کمپین که با شعار «تا آخرین نفس برای ایران» همراه است، شهروندان را به انجام آزمایش رایگان و محرمانه تشخیص HIV دعوت می‌نماید.

به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بر اساس اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، این پویش در بیش از ۷۰۰ مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری و مراکز بهداشت سراسر کشور اجرا می‌شود.

خدمات شامل مشاوره پیش و پس از آزمایش، تست سریع و ارجاع به مراقبت‌های تخصصی در صورت نیاز است.



دکتر حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت،تأکید کرد: «تشخیص زودهنگام HIV نه تنها جان فرد را نجات می‌دهد، بلکه زنجیره انتقال ویروس را قطع می‌کند. در سال گذشته، بیش از ۴۵ هزار نفر در پویش مشابه شرکت کردند و ۱.۲ درصد موارد جدید از این طریق شناسایی شدند.»

این پویش همزمان با هفته جهانی اطلاع‌رسانی ایدز برگزار می‌شود و گروه‌های هدف شامل جوانان، زوج‌های در آستانه ازدواج، زنان باردار و افراد در معرض خطر هستند. تست HIV کاملاً محرمانه، داوطلبانه و رایگان است.

وزارت بهداشت از همه ایرانیان دعوت کرده تا با یک تست ساده، گام مهمی در جهت سلامت خود و جامعه بردارند.

شهروندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت رسمی https://icdc.behdasht.gov.ir/vct، آدرس دقیق مراکز ارائه‌دهنده خدمت در استان و شهر خود را پیدا کنند.