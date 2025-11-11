میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ایرانیان آماده تست ایدز باشند

عموم مردم ایران خود را برای یک آزمایش مهم پزشکی و سلامت آماده کنند؛ تست اچ.آی.وی یا همان ایدز.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۱۸
| |
771 بازدید

ایرانیان آماده تست ایدز باشند

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف افزایش آگاهی عمومی و کنترل بیماری HIV/AIDS، پویش ملی «من هم تست اچ‌آی‌وی می‌دهم» را از ۲۰ آبان تا ۲۰ آذر ۱۴۰۴ در سراسر کشور برگزار می‌کند. این کمپین که با شعار «تا آخرین نفس برای ایران» همراه است، شهروندان را به انجام آزمایش رایگان و محرمانه تشخیص HIV دعوت می‌نماید.
به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، بر اساس اعلام مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، این پویش در بیش از ۷۰۰ مرکز مشاوره بیماری‌های رفتاری و مراکز بهداشت سراسر کشور اجرا می‌شود. 

 خدمات شامل مشاوره پیش و پس از آزمایش، تست سریع و ارجاع به مراقبت‌های تخصصی در صورت نیاز است.

ایرانیان آماده تست ایدز باشند
دکتر حسین کرمانپور، سخنگوی وزارت بهداشت،تأکید کرد: «تشخیص زودهنگام HIV نه تنها جان فرد را نجات می‌دهد، بلکه زنجیره انتقال ویروس را قطع می‌کند. در سال گذشته، بیش از ۴۵ هزار نفر در پویش مشابه شرکت کردند و ۱.۲ درصد موارد جدید از این طریق شناسایی شدند.»
این پویش همزمان با هفته جهانی اطلاع‌رسانی ایدز برگزار می‌شود و گروه‌های هدف شامل جوانان، زوج‌های در آستانه ازدواج، زنان باردار و افراد در معرض خطر هستند. تست HIV کاملاً محرمانه، داوطلبانه و رایگان است.
وزارت بهداشت از همه ایرانیان دعوت کرده تا با یک تست ساده، گام مهمی در جهت سلامت خود و جامعه بردارند. 
شهروندان می‌توانند با مراجعه به وب‌سایت رسمی https://icdc.behdasht.gov.ir/vct، آدرس دقیق مراکز ارائه‌دهنده خدمت در استان و شهر خود را پیدا کنند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ایدز تست ایدز تست اچ آی وی طرح ملی وزارت بهداشت حسین کرمانپور
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سلامت مردم در گروی مجوزهای باطل!
وزارت بهداشت در خواب؛ بدن بیماران در معرض نمایش!
انجام تست محرمانه ایدز در دانشگاه علامه طباطبایی
در تلویزیون گفتند از انتقال ایدز از طریق جنسی صحبت نکن!
آخرین آمار مبتلایان به ایدز در کشور
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۱ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۱۱۲ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۸ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۶۶ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۹ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۵۱ نظر)
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cUk
tabnak.ir/005cUk