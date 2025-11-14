در حال حاضر، اکثر مستاجران به دلیل شرایط اقتصادی و برای تأمین سرمایه، تمایل بیشتری به گرفتن ملک به صورت رهن کامل یا با کسر مبلغ اجاره ماهانه و افزودن آن به مبلغ رهن کامل دارند؛ چرا که نرخهای اجاره و رهن به شدت افزایش یافته و با قدرت خرید اکثریت مردم، به ویژه در طبقات میانی و ضعیف، فاصله عمیقی پیدا کرده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اگر به دنبال این باشیم که با ۸۰۰ میلیون تومان به دنبال رهن کامل باشیم به نظر می رسد که با این بودجه، بیشتر باید به دنبال واحدهای زیر ۱۰۰ متر بود همچنین اینکه احتمالاً ملکهای نوساز (به جز در برخی مناطق شرق و جنوب) کمتر است و ملکهای با سن بنای بالاتر (۱۰ تا ۱۵ سال) یا متراژ پایینتر، بیشتر در دسترس خواهند بود که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است.
|نام محله
|متراژ
|سال ساخت
|آسانسور
|پارکینگ
|انباری
|چهارراه لشگر
|۶۶ متر
|۱۳۸۳
|-
|دارد
|دارد
|شهرآرا
|۱۳۷ متر
|۱۳۸۰
|-
|دارد
|دارد
|سهروردی
|۵۰ متر
|۱۳۸۰
|-
|-
|-
|پرستار
|۱۰۰متر
|۱۴۰۳
|دارد
|دارد
|دارد
|امیرآباد
|۱۱۰ متر
|۱۳۹۵
|-
|دارد
|دارد
|سعادت آباد
|۷۴ متر
|۱۳۹۹
|دارد
|دارد
|دارد
|تهرانسر
|۶۵ متر
|۱۳۸۷
|-
|دارد
|دارد
|نارمک
|۶۲ متر
|۱۳۸۸
|-
|-
|دارد