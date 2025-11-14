میلی صفحه خبر لوگو بالا
تابناک بررسی می‌کند؛

بازار رهن تهران در یک نگاه/ رهن کامل، مستاجران را به خانه‌های قدیمی تبعید کرد

افزایش نجومی نرخ‌های اجاره، مستاجران را وادار کرده است تا برای کاهش فشار مالی ماهیانه، بخش عمده‌ای از سرمایه خود را به رهن تبدیل کنند. در این میان، سقف ۸۰۰ میلیون تومانی که برای رهن کامل به عنوان یک مرز مناسب در نظر گرفته می‌شود، در عمل تنها کلید ورود به خانه‌های ۱۰ تا ۱۵ سال ساخت یا متراژ‌های پایین‌تر است. این وضعیت، تصویری روشن از فشار اقتصادی بی‌سابقه بر بازار مسکن را نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۳۹۶۱۱
| |
3 بازدید

بازار رهن تهران در یک نگاه/ رهن کامل، مستاجران را به خانه‌های قدیمی تبعید کرد

 در حال حاضر، اکثر مستاجران به دلیل شرایط اقتصادی و برای تأمین سرمایه، تمایل بیشتری به گرفتن ملک به صورت رهن کامل یا با کسر مبلغ اجاره ماهانه و افزودن آن به مبلغ رهن کامل دارند؛ چرا که نرخ‌های اجاره و رهن به شدت افزایش یافته و با قدرت خرید اکثریت مردم، به ویژه در طبقات میانی و ضعیف، فاصله عمیقی پیدا کرده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، اگر به دنبال این باشیم که با ۸۰۰ میلیون تومان به دنبال رهن کامل باشیم به نظر می رسد که با این بودجه، بیشتر باید به دنبال واحدهای زیر ۱۰۰ متر بود همچنین اینکه احتمالاً ملک‌های نوساز (به جز در برخی مناطق شرق و جنوب) کمتر است و ملک‌های با سن بنای بالاتر (۱۰ تا ۱۵ سال) یا متراژ پایین‌تر، بیشتر در دسترس خواهند بود که در جدول زیر به برخی از آنها اشاره شده است. 

نام محله  متراژ  سال ساخت آسانسور  پارکینگ  انباری
چهارراه لشگر  ۶۶ متر  ۱۳۸۳ دارد  دارد 
شهرآرا  ۱۳۷ متر  ۱۳۸۰  - دارد  دارد 
سهروردی  ۵۰ متر  ۱۳۸۰  - - -
پرستار  ۱۰۰متر  ۱۴۰۳ دارد  دارد  دارد 
امیرآباد  ۱۱۰ متر  ۱۳۹۵  دارد  دارد 
سعادت آباد  ۷۴ متر  ۱۳۹۹  دارد  دارد  دارد 
تهرانسر  ۶۵ متر  ۱۳۸۷  دارد  دارد 
نارمک  ۶۲ متر  ۱۳۸۸ - - دارد 
قیمت اجاره بها قیمت اجاره خانه قیمت اجاره و مسکن اجاره منطقه 6 قیمت رهن و اجاره
