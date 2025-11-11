به گزارش تابناک؛ سیده زهرا حسینی، نماینده تیم ملی وزنهبرداری بانوان ایران، در دسته ۷۷ کیلوگرم رقابتها موفق به کسب مدال برنز در حرکت یک ضرب شد.
او در این حرکت توانست وزنههای ۹۱ کیلوگرم و ۹۷ کیلوگرم را با موفقیت بالای سر ببرد، اما مهار وزنه ۹۴ کیلوگرمی او از سوی هیئت ژوری تأیید نشد و در جایگاه سوم قرار گرفت.
در همین دسته و در حرکت یکضرب، وزنهبرداران نیجریه و مصر به ترتیب عنوانهای اول و دوم را کسب کردند. وزنهبردار نیجریهای نیز با عملکردی چشمگیر، موفق شد رکورد جدیدی را برای قاره آفریقا را به ثبت برساند.