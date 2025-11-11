میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

علی انصاری در بانک مرکزی هم نفوذ کرد

براساس اعلام یک نماینده مجلس یکی از نزدیکان علی انصاری در هیئت اجرایی گزیر بانک آینده که وظیفه فروش اموال را بر عهده دارد، حضور دارد.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۹۰
| |
1094 بازدید
علی انصاری در بانک مرکزی هم نفوذ کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نماینده مردم تهران در مجلس علی خضریان امروز سه‌شنبه از حضور یکی از نزدیکان علی انصاری به نام ابراهیم ابراهیمی در هیئت اجرایی گزیر بانک آینده خبر داد.

خضریان گفت که رئیس بانک مرکزی باید پاسخ بدهد حضور این فرد چه کمکی به وصول بدهی بانک آینده می‌کند.

پیش از این معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی فرشاد محمدپور گفته بود که «طبق قانون سهامداران، عضو هیات اجرایی گزیر نیستند» و هیات اجرایی گزیر را مدیر گزیر انتخاب می‌کند.

هیئت اجرایی گزیر وظیفه ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده و تسویه بدهی ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی آن را بر عهده دارد. یعنی این هیئت مشخص می‌کند که دارایی‌های بانک کفاف بدهی‌ها را می‌دهد یا خیر، کدام اموال بانک و با چه قیمتی فروخته شوند.

فروش اموال سهامدار مقصر یعنی علی انصاری هم بر عهده هیئت گزیر است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
علی انصاری بانک آینده نفوذ علی خضریان فرشاد محمدپور
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
پول ناپدید شده بانک آینده کجاست؟!
آیا بزرگترین دارایی بلوکه شده نابود خواهد شد؟!
نحوه فروش سهام سهامداران بانک آینده
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۳۱ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۱۰۸ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۴ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۷۱ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۶۴ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۵۰ نظر)
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cUI
tabnak.ir/005cUI