علی انصاری در بانک مرکزی هم نفوذ کرد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ نماینده مردم تهران در مجلس علی خضریان امروز سه‌شنبه از حضور یکی از نزدیکان علی انصاری به نام ابراهیم ابراهیمی در هیئت اجرایی گزیر بانک آینده خبر داد.

خضریان گفت که رئیس بانک مرکزی باید پاسخ بدهد حضور این فرد چه کمکی به وصول بدهی بانک آینده می‌کند.

پیش از این معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی فرشاد محمدپور گفته بود که «طبق قانون سهامداران، عضو هیات اجرایی گزیر نیستند» و هیات اجرایی گزیر را مدیر گزیر انتخاب می‌کند.

هیئت اجرایی گزیر وظیفه ارزش‌گذاری دارایی‌های بانک آینده و تسویه بدهی ۷۵۰ هزار میلیارد تومانی آن را بر عهده دارد. یعنی این هیئت مشخص می‌کند که دارایی‌های بانک کفاف بدهی‌ها را می‌دهد یا خیر، کدام اموال بانک و با چه قیمتی فروخته شوند.

فروش اموال سهامدار مقصر یعنی علی انصاری هم بر عهده هیئت گزیر است.