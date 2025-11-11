هشدار: خرید و فروش کاغذی طلا ممنوع شد!

اتاق اصناف هشدار داد: خرید و فروش کاغذی طلا ممنوع است و مردم باید طلا را حتماً به‌صورت فیزیکی دریافت کنند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف کشور، با تأکید بر ضرورت تحویل فیزیکی طلا در معاملات، گفت: هرگونه خرید و فروش کاغذی طلا تخلف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نحوه نظارت بر بازار طلا توضیح داد: نظارت‌ها در این بازار به‌صورت ویژه انجام می‌شود و از مردم درخواست می‌شود هنگام خرید، حتماً طلای خود را به‌صورت فیزیکی تحویل بگیرند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: در برخی واحدهای صنفی، معاملات به ‌صورت کاغذی انجام می‌شود که این اقدام تخلف است.

امیدوار افزود: در زمینه تخلفات صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، شهروندان می‌توانند موارد را از طریق شماره ۱۲۴ گزارش دهند. این تماس‌ها ضبط و بررسی شده و در صورت احراز تخلف، با واحد مربوطه برخورد می‌شود.

