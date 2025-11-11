میلی صفحه خبر لوگو بالا
هشدار: خرید و فروش کاغذی طلا ممنوع شد!

اتاق اصناف هشدار داد: خرید و فروش کاغذی طلا ممنوع است و مردم باید طلا را حتماً به‌صورت فیزیکی دریافت کنند.
سخنگوی اتاق اصناف با تاکید بر اینکه خرید و فروش کاغذی طلا تخلف است، گفت: خریداران در معاملات حتما طلای خود را به صورت فیزیکی تحویل بگیرند و از دریافت کاغذ خودداری کنند.

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف کشور، با تأکید بر ضرورت تحویل فیزیکی طلا در معاملات، گفت: هرگونه خرید و فروش کاغذی طلا تخلف محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نحوه نظارت بر بازار طلا توضیح داد: نظارت‌ها در این بازار به‌صورت ویژه انجام می‌شود و از مردم درخواست می‌شود هنگام خرید، حتماً طلای خود را به‌صورت فیزیکی تحویل بگیرند.

سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: در برخی واحدهای صنفی، معاملات به ‌صورت کاغذی انجام می‌شود که این اقدام تخلف است.

امیدوار افزود: در زمینه تخلفات صنفی از جمله گران‌فروشی، کم‌فروشی و تقلب، شهروندان می‌توانند موارد را از طریق شماره ۱۲۴ گزارش دهند. این تماس‌ها ضبط و بررسی شده و در صورت احراز تخلف، با واحد مربوطه برخورد می‌شود.

سخنگوی اتاق اصناف بیان داشت: خریداران طلا باید در هنگام پرداخت وجه، کالای خریداری‌شده را به‌صورت فیزیکی دریافت کنند.

طلا خرید طلا فروش طلا خرید و فروش طلا طلای کاغذی خرید کاغذی طلا
