هشدار: خرید و فروش کاغذی طلا ممنوع شد!

سخنگوی اتاق اصناف با تاکید بر اینکه خرید و فروش کاغذی طلا تخلف است، گفت: خریداران در معاملات حتما طلای خود را به صورت فیزیکی تحویل بگیرند و از دریافت کاغذ خودداری کنند.
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مهدی امیدوار، سخنگوی اتاق اصناف کشور، با تأکید بر ضرورت تحویل فیزیکی طلا در معاملات، گفت: هرگونه خرید و فروش کاغذی طلا تخلف محسوب میشود.
وی با اشاره به نحوه نظارت بر بازار طلا توضیح داد: نظارتها در این بازار بهصورت ویژه انجام میشود و از مردم درخواست میشود هنگام خرید، حتماً طلای خود را بهصورت فیزیکی تحویل بگیرند.
سخنگوی اتاق اصناف ایران گفت: در برخی واحدهای صنفی، معاملات به صورت کاغذی انجام میشود که این اقدام تخلف است.
امیدوار افزود: در زمینه تخلفات صنفی از جمله گرانفروشی، کمفروشی و تقلب، شهروندان میتوانند موارد را از طریق شماره ۱۲۴ گزارش دهند. این تماسها ضبط و بررسی شده و در صورت احراز تخلف، با واحد مربوطه برخورد میشود.
سخنگوی اتاق اصناف بیان داشت: خریداران طلا باید در هنگام پرداخت وجه، کالای خریداریشده را بهصورت فیزیکی دریافت کنند.