آیا پوتین بیمار است یا فقط پیر شده است؟

نحوه دست دادن ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه و یک کارشناس امور سلامتی باعث شده است تا بسیاری از ناظران تیزبین ادعا کنند که رگهای دست پوتین متورم شده است و دست او به شکل عجیبی دست کارشناس را فشرده است.
به گزارش عصرایران به نقل از دیلی میل، پوتین ۷۳ ساله با یاکترینا لشچینسکایا رییس جنبش سلامت سرزمین پدری (روسیه) دیدار کرد تا در مورد امکان ممنوع ساختن فروش سیگار الکترونیک در روسیه باهم بحث کنند که لکهها و نشانههایی بر روی دستان پوتین دیده شد و توجه ناظران را به خود جلب کرد. وقتی پوتین دست خود را دراز کرد تا دستان خانم لشچینسکایا بفشارد چین هاو رگهای و تاندونهای متورم دست راست او به خصوص بسیار قابل توجه بوده است.
کلیپی که از این دیدار منتشر شده است پوتین را در حالتی نشان میدهد که بعد از دست دادن خیلی سریع به طور ناگهانی دست خود را مشت میکند و در زیر آستین کت خود پنهان میکند. پس از این کلیپ این دیدار بر روی شبکه اجتماعی X و نیز رسانههای لهستانی قرار گرفت و منابع اوکراینی هم به سرعت گمانه زنی کردهاند که احتمالا پوتین از درد رنج میبرد. دیمیرتی گوردون کارشناس شخصیت شناسی رسانه میگوید: «اگر دقت کنید میبینید که پوتین گویا دستش را مشت میکند.»
دستانش متورم و ملتهب به نظر میرسند. اما چند منبع دیگر این گمانه زنیها را رد کردند و گفتند: «این حالاتی که در دستان پوتین دیده شد تنها نشانهای از پیرشدن اوست و چیزی غیر طبیعی در این داستان وجود ندارد.» حالا شایعاتی هم منتشر شده است که پوتین قصد دارد با انجام جراحی زیبایی این پیر شدن را از دید عموم پنهان میکند.