رایزنی فرهنگی عراق در ایتالیا مدعی شد جمهوری اسلامی ایران پس از بازپس‌گیری خرمشهر، با هدف دادن روحیه تهاجمی به نیروهای خود برای حمله به عمق خاک عراق، به‌طور رسمی از مردم ایران خواسته کلیدهایی برای گشودن درهای بهشت بسازند و آن‌ها را به نیروهای خود ازجمله بسیجیان، سپاهیان و نیروهای ارتشی اهدا کنند.

به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، کتاب «مفاتیح الجنان» با گردآوری شیخ عباس قمی (ره) یکی از آثار مهم فرهنگ شیعه است که معنای عنوانش، «کلیدهای بهشت» است و بدنه کتاب هم مجموعه‌ای از ادعیه معصومین و پیشوایان شیعه را شامل می‌شود.

یکی از اتفاقات معاصر مربوط به این‌کتاب، سوءاستفاده‌ای است که دستگاه تبلیغاتی رژیم بعث در زمان صدام حسین و جنگ با ایران از عنوان این کتاب برای تخریب چهره جمهوری اسلامی ایران کرد.

داستان این‌سوءاستفاده به آن‌جا برمی‌گردد که ستاد تبلیغات جنگ در بیانیه‌های عمومی خود برای اقلام و کمک‌های مردمی به جبهه، درخواست ارسال کتاب‌های مذهبی ازجمله کتاب‌های دعا و «مفاتیح‌الجنان» را هم منتشر می‌کرد. به این‌ترتیب رایزنی فرهنگی سفارت رژیم بعثی عراق در ایتالیا، تابستان سال ۱۳۶۱ یک‌کنفرانس مطبوعاتی در شهر رم برگزار کرد و در حاشیه این‌رویداد، بریده جراید ایرانی حاوی اطلاعیه ستاد تبلیغات جنگ را به نمایش گذاشت.

رایزنی فرهنگی عراق در ایتالیا مدعی شد جمهوری اسلامی ایران پس از بازپس‌گیری خرمشهر، با هدف دادن روحیه تهاجمی به نیروهای خود برای حمله به عمق خاک عراق، به‌طور رسمی از مردم ایران خواسته کلیدهایی برای گشودن درهای بهشت بسازند و آن‌ها را به نیروهای خود ازجمله بسیجیان، سپاهیان و نیروهای ارتشی اهدا کنند.

این‌خط تبلیغات رسانه‌ای که ایرانی‌ها را انسان‌هایی موهوم و خیال‌پرداز تصویر می‌کرد، تا پایان دوران دفاع مقدس و اتمام جنگ تحمیلی، مورد سوءاستفاده دستگاه‌های تبلیغاتی صدام و کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس و حکومت‌های غربی قرار می‌گرفت. گستردگی این‌فعالیت‌های غیراخلاقی تا جایی پیش رفت که هنوز هم بسیاری از کتاب‌های تاریخ‌نگاری در کشورهای غربی و عربی، به ماجرای «دادن کلید بهشت به رزمنده‌های ایرانی»‌ در دوران جنگ استناد می‌کنند.

توجه به این‌نکته هم بی‌لطف نیست که فیلم دروغین «شیرین و وحشی»‌ با سفارش دولت بعثی عراق به ایتالیا ساخته شد که در آن نشان داده می‌شد یک‌اسیر عراقی توسط ایرانی‌ها مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و دستش با طنابی که به یک خودرو بسته شده، از بدن جدا می‌شود. جمهوری اسلامی ایران هم بابت ساخت این‌فیلم جعلی، از ایتالیا به سازمان‌های بین‌المللی شکایت کرد.