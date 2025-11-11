میلی صفحه خبر لوگو بالا
بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵

چهارمین روز کاروان ایران با ۴ طلا، ۲ نقره و ۵ برنز/ شب طلایی سفیران اقتدار

ورزشکاران ایران در چهارمین روز رسمی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به رقابت با حریفان خود پرداختند و ۱۱ مدال رنگارنگ کسب کردند.
زنده از عربستان| پیروزی کاراته‌‌کاهای زنان ایران/ دو شناگر به فینال رسیدند

رقابت‌های ورزشکاران کشورمان در رشته‌های مختلف ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، روز سه‌شنبه، ۲۰ آبان‌ماه پیگیری شد.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، کاروان ورزشی ایران در چهارمین روز رسمی مسابقات ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، رقابت‌های خود را دنبال کردند.

قهرمانی مقتدرانه فوتسال ایران
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۲۱:۱۲

تیم ملی فوتسال ایران با پیروزی به طلای بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ در ریاض رسید. 

ایران و‌ مراکش در مرحله مقدماتی به تساوی تن داده بودند، امشب در مهمترین و آخرین بازی مقابل هم قرار گرفتند. در این دیدار حساس که با حضور تماشاگران ویژه؛ مسوولان ورزشی  و‌ ورزشکاران رشته‌های دیگر  دو کشور برگزار شد، ایران در همان نیمه اول و‌ در عرض ۷ دقیقه برتری‌اش را نشان داد و با گل‌های  امیرحسن غلامی دقیقه ۵،مهدی کریمی دقیقه ۸ و حسین طیبی دقیقه ۱۳ پیش افتاد. 

در نیمه دوم بازی افت کرد و تلاش بازیکنان ایران برای حفظ برتری بود. در حالی که دروازه‌بان مراکش هم به جمع بازیکنان پیوسته بود و این کار ایران را سخت کرده بود اما در این نیمه هم دروازه مراکش باز شد و حسین طیبی گل چهارم را زد تا قهرمانی مقتدرانه‌تر شود. در یک دقیقه پایانی هم سعید احمد عباسی گل پنجم را برای ایران زد.

 

طلای ناب «سارا بهمنیار» در کاراته
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۲۱:۱۰

به گزارش تابناک، سارا بهمنیار، کاراته‌کای منهای وزن ۵۰ کیلو ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، پس از شکست حریفانی سنگال و ساحل عاج به فینال صعود کرد و در فینال این وزن به مصاف حریفی از ازبکستان «گلشن مردالوا» رفت . 

سارا بهمنیار در یک بازی حساب شده توانست این حریف قدرتمند ازبکی را با نتیجه ۶ بر ۴ شکست دهد و پنجمین طلایی کاروان ایران باشد. 

در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم نمایندگانی از بحرین، سوریه، سنگال، پاکستان، آذربایجان، امارات، عربستان، برونئی، قطر، ازبکستان، جیبوتی، بنگلادش و ساحل عاج حضور داشتند.

این رقابت‌ها در ورزشگاه بن فیصل شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است و علی مسکینی در وزن منهای ۶۰ به روی تاتامی خواهد آمد.

در پی قهرمانی سارا بهمنیار و‌ فاطمه صادقی، مسعود رهنما رییس فدراسیون کاراته جمهوری اسلامی ایران مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به این دو کاراته کا پاداش قهرمانی اهدا کرد 

دختر وزنه‌بردار ایران طلایی شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۲۱:۰۵

مسابقات وزنه برداری دسته ۸۶ کیلوگرم بانوان در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی با حضور مهسا بهشتی نماینده کشورمان برگزار شد. 

مهسا بهشتی نماینده دسته ۸۶ کیلوگرم وزنه برداری کشورمان در حرکت دو ضرب این دسته  طلایی شد. بهشتی در حرکت دوضرب به ترتیب با انتخاب وزنه های۱۰۴ و ۱۳۴ و مهار آنها ، طلایی وزنه برداری امروز شد.

او در حرکت یک‌ضرب با مهار وزنه ۱۰۴ کیلوگرمی به مدال برنز رسید و در مجموع دو حرکت با ثبت رکورد ۲۳۸ کیلوگرم، مدال برنز دیگری را نیز کسب کرد.

در رده‌بندی مجموع، وزنه‌برداران مصر و ازبکستان به ترتیب عناوین اول و دوم را از آن خود کردند.

قاسمی به برنز ماده شنای ۲۰۰ متر آزاد رسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۲۱:۰۰

محمد قاسمی و علی رشیدپور با ثبت رکوردهای ۱:۵۲:۷۰ و ۱:۵۴:۲۰ به فینال ۲۰۰ متر آزاد صعود کردند . 

در فینال قاسمی با ثبت رکورد ۱:۵۰:۶۳ موفق شد مدال برنز این ماده را بدست آورد. 

آراد مهدی‌زاده در رقابت قبلی با رکورد ۲۸:۶۲ ثانیه در  ۵۰ متر فورباغه موفق به نیمه‌نهایی شد و پس از آن با رکورد ۲۸:۶۷ ثانیه به فینال این ماده رسید.

مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی ، ۲ نماینده دیگر شنای پروانه کشورمان در  نیمه‌نهایی ۱۰۰ متر پروانه موفق شدند به ترتیب رکوردهای ۵۵:۰۳ و ۵۵:۴۷ را ثبت و به نیمه‌نهایی صعود کنند.  

ملی‌پوشان ایران پس از ثبت رکوردهای ۵۴:۷۱ و ۵۵:۳۸ ثانیه، نیمه‌نهایی را به پایان بردند و در‌پایان افقری موفق شد به فینال این رقابت‌ها صعود کند.   

هومر عباسی نیر در اولین رقابت نوبت عصر امروز، موفق شد در بخش نیمه نهایی این ماده با ثبت‌ رکورد ۲۵:۸۸ به عنوان نفر سوم به فینال این رقابت‌ها صعود کند و رکورد ملی را نیز بشکند.

ملی‌پوشان کشورمان در نوبت صبح‌ نتایج زیر را بدست آوردند:

صعود به ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی با ثبت رکورد ۳:۴۸:۷۹

رکورد ملی در ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی شکسته شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۲۰:۵۶

تیم ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی به مقام  چهارم رسید و رکورد ملی این ماده را ارتقا داد.

در چهارمین روز از مسابقات شنای ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض، تیم ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی ایران متشکل از هومر عباسی، آراد مهدی‌زاده، محمدمهدی غلامی و سینا غلامپور با زمان ۳ دقیقه و ۴۴ ثانیه و ۴۶ صدم ثانیه به مقام  ‌چهارم رسید.

با رکوردی که این تیم به ثبت رساند رکورد پیشین ملی این ماده که زمان ۳ دقیقه و ۴۵ ثانیه و ۶۰ صدم ثانیه بود، شکسته شد.

۱۱ تیم در این ماده رقابت کردند.

صعود کاپیتان به یک‌چهارم‌نهایی مسابقات تنیس‌روی‌میز بانوان
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۲۰:۵۵

ندا شهسواري کاپیتان تیم ملی تنیس‌روی‌میز ایران با پیروزی ۴ بر صفر مقابل نماینده میزبان راهی مرحله‌یک‌چهارم‌نهایی شد. 

دور اول مسابقات انفرادی تنیس‌روی‌میز  بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی- ریاض از صبح امروز آغاز شد.

در جدول ۱۶ نفره، ندا شهسواري کاپیتان تیم ملی تنیس‌روی‌میز ایران برابر نهال الغطّانی از کشور میزبان رقابت کرد و موفق شد نماینده عربستان سعودی را در ۴ ست متوالی و با امتیازهای ۱۱ بر ۶، ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۳ شکست دهد و راهی مرحله یک‌‌چهارم نهایی شود. 

او‌ پیش از این در بازی نخست خود بيسان شيري از لبنان را با نتيجه ٤ بر صفر شكست داده بود.

صعود صفایی به یک‌چهارم نهایی مسابقات تنیس روی میز
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۲۰:۴۰

شیما صفایی ملی‌پوش تنیس‌روی‌میز ایران در دومین بازی امروز خود و در جدول ۱۶ نفره مرحله یک‌هشتم مقابل مارزیا نورماتوا از کشور آذربایجان قرار گرفت.

او در این دیدار با نتیجه ۴ بر ۲  به پیروزی رسید و به مرحله یک‌چهارم صعود کرد.

صفایی ست‌های اول، دوم، چهارم و ششم را با امتیازات ۱۲ بر ۱۰، ۱۱ بر ۸ ، ۱۴ بر ۱۲ و ۱۱ بر ۳ بر حریف غلبه کرد. او در ست‌های سوم و پنجم اما با نتیجه ۱۱ بر ۹  و ۱۱ بر ۷ شکست خورد.

صفایی در بازی نخست خود مقابل دانا الخیات بحرین از بحرین با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسیده بود.

مهدی‌زاده به فینال ۵۰ متر قورباغه صعود گرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۹:۵۹

چهارمین روز از مسابقات شنا در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، امروز ۲۰ آبان ماه در‌ نوبت صبح از ساعت ۱۰  و  نوبت عصر از ساعت ۱۸ آغاز شد. 

آراد مهدی‌زاده با رکورد ۲۸:۶۲ ثانیه در  ۵۰ متر فورباغه موفق به نیمه‌نهایی شد و پس از آن با رکورد ۲۸:۶۷ ثانیه به فینال این ماده رسید.

افقری به فینال ماده شنای ۱۰۰ متر‌پروانه صعود کرد
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۹:۵۶

مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی، ۲ نماینده شنای پروانه کشورمان در نیمه‌نهایی ۱۰۰ متر پروانه موفق شدند به ترتیب رکوردهای ۵۵:۰۳ و ۵۵:۴۷ را ثبت و به نیمه‌نهایی صعود کنند.  

ملی‌پوشان ایران پس از ثبت رکوردهای ۵۴:۷۱ و ۵۵:۳۸ ثانیه، نیمه‌نهایی را به پایان بردند و در‌پایان افقری موفق شد به فینال این رقابت‌ها صعود کند.

فاطمه صادقی در کاتای انفرادی طلایی شد 
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۹:۵۳

فاطمه صادقی کاتاروی کشورمان در فینال مسابقات کاتای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ـ ریاض در سالن استادیوم شاهزاده بن فیصل روی تاتامی رفت . 

کاتاروی کشورمان در فینال این مسابقات به مصاف حریفی از کشور ترکیه « دیلارا بوزان » رفت که با رای داوران به طلای این رشته  دست یافت.

۸ ورزشکار از ایران، کویت، امارات، عربستان ، ترکیه ، الجزایر ،مراکش و برونئی در رقابت های کاتا بانوان حضور داشتند.

دو کاراته‌کای کشورمان هم امروز در بخش کمیته به روی تاتامی رفتند که سارا بهمنیار در وزن ۵۰- کیلو به فینال رسید و علی مسکینی در وزن ۶۰- کیلو از دور مسابقات حذف شد.

برنز «مهسا بهشتی» در حرکت یک‌ضرب در وزن ۸۶ کیلوگرم
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۹:۵۱

مهسا بهشتی، نماینده تیم ملی وزنه‌برداری ایران در دسته ۸۶ کیلوگرم، موفق شد مدال برنز حرکت یک‌ضرب این دسته  را به دست آورد.

مهسا بهشتی وزنه بردار دسته ۸۶ کیلوگرم کشورمان امروز در مسابقات وزنه برداری ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی ریاض در اولین حرکت یک ضرب موفق به مهار وزنه ۹۷ کیلوگرم شد ، در سومین حرکت هم وزنه ۱۰۴ کیلو‌  را  بالای سر برد و‌ بدین ترتیب مدال برنز این دسته را از آن‌خود کرد.

در همین دسته  وزنه برداران کشورهای مصر و ازبکستان  به ترتیب اول ‌ و دوم شدند.

هومر عباسی به فینال شنای ۵۰ متر کرال پشت رسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۹:۴۸

زنده از عربستان| حسینی در وزنه‌بردای به برنز رسید/ دو شناگر ایران در فینال

چهارمین روز از مسابقات شنا در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، امروز ۲۰ آبان ماه در‌ نوبت صبح از ساعت ۱۰  و  نوبت عصر از ساعت ۱۸ آغاز شد. 

هومر عباسی موفق شد در بخش نیمه نهایی این ماده با ثبت‌ رکورد ۲۵:۹۰ به عنوان نفر سوم به فینال این رقابت‌ها صعود کند و رکورد ملی را نیز بشکند.

ملی‌پوشان کشورمان در نوبت صبح‌ نتایج زیر را بدست آوردند:

صعود به ماده ۴ در ۱۰۰ متر مختلط تیمی با ثبت رکورد ۳:۴۸:۷۹

محمد قاسمی و علی رشیدپور با ثبت رکوردهای ۱:۵۲:۷۰ و ۱:۵۴:۲۰ به فینال ۲۰۰ متر آزاد صعود کردند.

مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی ، ۲ نماینده شنای پروانه کشورمان در با رکوردهای۵۵:۰۳ و ۵۵:۴۷ ثانیه به نیمه‌نهایی  ۱۰۰ پروانه صعود کنند.

آراد مهدی‌زاده با ثبت رکورد ۲۸:۶۲ ثانیه به نیمه‌نهایی  ۵۰ متر فورباغه صعود کرد.

گفتنی است؛ عبدلی در روزهای‌ گذشته موفق شد اولین طلای کاروان ایران در این‌دوره از مسابقات را بدست آورد و محمد مهدی غلامی نیز برنز ۲۰۰ متر پروانه را از آن‌خود کرد. در بخش‌ تیمی نیز ملی‌پوشان کشورمان در ماده ۴ در ۲۰۰ متر به مدال برنز برسند.

صعود زهرا اکبری در رقابت‌های موی‌تای
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۹:۴۱

رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی از ساعت ۱۳ امروز (به‌وقت محلی) در رینگ رو باز "پروماند" مجموعه ورزشی بولوارد ریاض سیتی آغاز شد.

زهرا اکبری به‌عنوان دومین بانوی ایرانی، در وزن ۶۰- کیلوگرم به‌روی رینگ آمد و با باند آبی مقابل عادله آسی‌بک کی‌زی از قرقیزستان قرار گرفت.

اکبری در راند اول این مبارزه با نتیجه ۱۰ بر ۹ به برتری دست یافت تا امیدهایش برای کسب پیروزی در این مبارزه افزایش یابد.

در راند دوم اکبری بار دیگر با نتیجه ۱۰ بر ۹ بر حریف قرقیز فائق آمد.

اکبری در راند سوم هم باانگیزه ظاهر شو و نتیجه دو راند قبل را تکرار کرد تا در مجموع با نتیجه ۳۰ بر ۲۷ به پیروزی رسیده و راهی دور بعدی مسابقات شود.

پیروزی یک‌طرفه هدایی مقابل پینگ‌پنگ‌باز گویان
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۹:۰۶

امیرحسین هدایی در دور اول مسابقات انفرادی تنیس‌روی‌میز بازی‌های کشورهای اسلامی، برد قاطعی مقابل نماینده کشور گویان داشت.

امیرحسین هدایی ملی‌پوش تنیس‌روی‌میز ایران در دور اول مسابقات انفرادی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی- ریاض در جدول ۳۲ نفره به مصاف الیشابا ادگار جانسون از کشور گویان رفت.

او در این رقابت با نتیجه ۴ بر صفر و امتیازات ۱۱ بر ۲، ۱۱ بر ۵، ۱۱ بر ۷ و ۱۱ بر ۴، پینگ‌پنگ‌باز گویان را شکست داد و به جدول ۱۶ نفره صعود کرد.

هدایی در مرحله یک‌هشتم به مصاف برنده دیدار آذربایجان و توگو خواهد رفت.

موسوی از دور رقابت‌های انفرادی تنیس‌روی‌میز کنار رفت
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۸:۵۱

سید محمد موسوی‌طاهر در دومین رقابت خود در مسابقات انفرادی تنیس‌روی‌میز بازی‌های کشورهای اسلامی مقابل نماینده کشور قزاقستان شکست خورد. 

مسابقات انفرادی تنیس‌روی‌میز بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی- ریاض از صبح امروز آغاز شد. 

سید محمد موسوی‌طاهر نماینده ایران در جدول ۳۲ نفره و در بازی دوم خود برابر آلان کورمانگالیف از کشور قزاقستان قرار گرفت.

او در این دیدار در ست اول ۱۱ بر ۷ پیروز شد. ست دوم، سوم، چهارم و پنجم بازی به ترتیب با نتیجه ۱۱ بر ۹ ، ۱۱ بر ۶ ، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۷ به سود حریف تمام شد. 

به این ترتیب موسوی با نتیجه ۴ بر یک شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

او پیش از این با نتیجه ۴ بر صفر مقابل پینگ‌پنگ‌باز بنگلادشی به پیروزی رسیده بود.

فراهانی هم از رقابت‌های موی‌تای حذف شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۸:۰۲

رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت 13 امروز (به‌وقت محلی) در رینگ رو باز "پروماند" مجموعه ورزشی بولوارد ریاض سیتی آغاز شد.

حسین فراهانی به‌عنوان سومین نماینده ایران، در وزن در وزن 75- کیلوگرم پا به‌روی رینگ گذاشت و با باند آبی مقابل یوسف آسوییک از مراکش قرار گرفت.

فراهانی در راند اول این مبارزه با نتیجه 9 بر 10 نتیجه را به حریف مراکشی، که از او بلند قامت‌تر بود، واگذار کرد.

در راند دوم فراهانی بار دیگر نتیجه را 9 بر 10 به حریف مراکشی باخت.

فراهانی که در راند سوم کمی از لحاظ بدنی کم آورده بود بار دیگر 9 بر 10 مغلوب شد تا در مجموع با نتیجه 27 بر 30 مبارزه را واگذار کرده و از دور مسابقات حذف شود.

دو نقره و یک برنز حاصل کار معینی در وزنه‌برداری
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۷:۵۰

زنده از عربستان| حسینی در وزنه‌بردای به برنز رسید/ دو شناگر ایران در فینال

ملی‌پوش وزنه‌برداری مردان کشورمان صاحب دو مدال نقره و یک برنز شد.

مسابقات وزنه‌برداری مردان در دسته ۹۴ کیلوگرم عصر روز سه‌شنبه ۲۰ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A برگزار و علیرضا معینی، ملی‌پوش کشورمان به رقابت با حریفان خود پرداخت.

در این دسته ۱۲ وزنه‌بردار از کشورهای مصر، نیجریه، لیبی، الجزایر، عراق، قزاقستان، عربستان، ترکیه، آلبانی، کامرون، اوگاندا و ایران حضور داشتند.

ملی‌پوش وزن ۹۴ کیلوگرم کشورمان در حرکت یک‌ضرب وزنه ۱۷۱ کیلوگرمی را مهار کرد اما در مهار وزنه‌های ۱۷۶ و ۱۷۷ کیلوگرمی ناموفق بود، با این حال توانست مدال نقره این حرکت را کسب کند. وزنه‌بردار قزاقستانی توانست مدال طلا را با مهار وزنه ۱۷۵ کیلوگرمی از آن خود کند.

در حرکت دو ضرب معینی در حرکت اول وزنه ۱۹۴ کیلوگرمی را بالای سر برد و در حرکت دوم وزنه ۱۹۹ کیلوگرم را مهار کرد. او در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۲۰۳ کیلوگرم شد و با مجموع ۳۷۴ کیلوگرم صاحب مدال نقره مجموع و برنز دو ضرب شد. وزنه‌بردار قزاقستانی با مهار وزنه ۲۱۰ کیلوگرمی در دو ضرب و مجموع ۳۸۵ کیلوگرم ۳ طلا را به نام خود زد.

ممانی از رقابت‌های موی‌تای حذف شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۶:۱۳

زنده از عربستان| حسینی در وزنه‌بردای به برنز رسید/ دو شناگر ایران در فینال

رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت 13 امروز (به‌وقت محلی) در رینگ رو باز "پروماند" مجموعه ورزشی بولوارد ریاض سیتی آغاز شد.

فاطمه ممانی، اولین ورزشکار بانوی ما در این رشته بود که در وزن 55- کیلوگرم پا به‌روی رینگ گذاشت و با باند قرمز مقابل زینب بوهمادا از امارات قرار گرفت.

ممانی راند اول این مبارزه را با نتیجه 9 بر 10 به حریف اماراتی واگذار کرد.

در راند دوم ممانی بار دیگر نتیجه را 9 بر 10 به حریف اماراتی باخت.

ممانی در راند سوم به‌رغم تلاش برای جبران نتیجه، 9 بر 10 مغلوب شد تا در مجموع با نتیجه 27 بر 30 مبارزه را واگذار کرده و از دور مسابقات حذف شود.

علی مسکینی مقابل حریف قزاقستانی شکست خورد
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۵:۵۰

زنده از عربستان| حسینی در وزنه‌بردای به برنز رسید/ دو شناگر ایران در فینال

 علی مسکینی، کاراته‌کای منهای وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، در دور اول، نخستین مبارزه خود را برابر نماینده مالزی «محمد نزری»انجام داد و با نتیجه ۹ بر ۱ حریف مالزیایی خود را شکست داد، وی در دور دوم مقابل حریف قرقیزستان قرار گرفت و با امتیاز ۵ بر ۲ از سد این حریف قدرتمند گذشت . مسکینی در بازی سوم مقابل حریفی از قزاقستان «سلیمان بیگابای» قرار گرفت و با امتیاز ۸ بر ۳ شکست خورد و به نیمه نهایی نرسید .

مسکینی با این باخت باید منتظر بماند تاحریفش در دیدار رده بندی مشخص شود . 

در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم نمایندگانی از هفده کشور حضور دارند .

این رقابت‌ها در ورزشگاه بن فیصل شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است و ساعاتی قبل سارا بهمنیار به فینال منهای ۵۰ کیلو‌ رسید

صعود عبدالمالکی به مرحله دوم موی‌تای
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۵:۱۱

زنده از عربستان| حسینی در وزنه‌بردای به برنز رسید/ دو شناگر ایران در فینال

رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت 13 امروز (به‌وقت محلی) در رینگ رو باز "پروماند" مجموعه ورزشی بولوارد ریاض سیتی آغاز شد.

مسعود عبدالمالکی، اولین ورزشکار ما در این رشته بود که در وزن ۶۵- کیلوگرم پا به‌روی رینگ گذاشت و با باند آبی رودرروی جهانگیر محی‌الدین‌اف از ازبکستان قرار گرفت.

در راند اول این مبارزه پایاپای عبدالمالکی با نتیجه 10  بر 9 به برتری دست یافت.

عبدالمالکی راند دوم را هم با برتری 10 بر 9 پشت سر گذاشت تا در مجموع با نتیجه 20 بر 18 از حریف ازبک پیش افتاده و وارد راند نهایی شود‌.

در راند سوم هم عبدالمالکی بهتر از حریف ظاهر شد و با نتیجه 10 بر 9 به برتری دست یافت تا در مجموع با نتیجه 30 بر 27 پیروز شده و راهی مرحله بعدی مسابقات شود.

علی مسکینی حریف قرقیز را هم شکست داد 
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۵:۱۱

علی مسکینی، کاراته‌کای منهای وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، در دور اول، نخستین مبارزه خود را برابر نماینده مالزی «محمد نزری»انجام داد و با نتیجه ۹ بر ۱ حریف مالزیایی خود را شکست داد، وی در دور دوم مقابل حریف قرقیزستان قرار گرفت و با امتیاز ۵ بر ۲ از سد این حریف قدرتمند گذشت .

مسکینی با این برد به دور سوم این وزن رسید و باید مقابل حریفی از قزاقستان قرار بگیرد .

در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم نمایندگانی از هفده کشور حضور دارند .

این رقابت‌ها در ورزشگاه بن فیصل شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است و دقایقی قبل سارا بهمنیار به فینال منهای ۵۰ کیلو‌ رسید

علی مسکینی از سد حریف مالزی گذشت
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۴:۴۵

 علی مسکینی، کاراته‌کای منهای وزن ۶۰ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، در دور اول، نخستین مبارزه خود را برابر نماینده مالزی «محمد نزری»انجام داد و با نتیجه ۹ بر ۱ حریف مالزیایی خود را شکست داد.

مسکینی با این برد به دور دوم این وزن رسید.

در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم نمایندگانی از هفده کشور حضور دارند.

این رقابت‌ها در ورزشگاه بن فیصل شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است و ساعاتی قبل سارا بهمنیار به فینال منهای ۵۰ کیلو‌ رسید.

سجاد گنج زاده سرمربیگری تیم ملی کاراته ایران را بر عهده دارد.

سارا بهمنیار فینالیست شد
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۴:۱۰
سارا بهمنیار، کاراته‌کای منهای وزن ۵۰ کیلوگرم ایران در بازی همبستگی کشورهای اسلامی، پس از استراحت در دور اول، نخستین مبارزه خود را برابر نماینده سنگال «سالمیتا با» انجام داد و با نتیجه ۳ بر ۰ حریف سنگالی خود را شکست داد وی سپس در نیمه نهایی مقابل حریفی از ساحل عاج قرار گرفت و با نتیجه ۴ بر ۰ از سد این کاراته کای گذشت و به فینال این وزن رسید.
بهمنیار عصر امروز در فینال باید مقابل حریفی از ازبکستان قرار گیرد.
در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم نمایندگانی از بحرین، سوریه، سنگال، پاکستان، آذربایجان، امارات، عربستان، برونئی، قطر، ازبکستان، جیبوتی، بنگلادش و ساحل عاج حضور دارند.
این رقابت‌ها در ورزشگاه بن فیصل شهر ریاض عربستان در حال برگزاری است و علی مسکینی در وزن منهای ۶۰ به روی تاتامی خواهد آمد.
صعود صفایی و شهسواری به یک‌هشتم تنیس‌روی‌میز
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۳:۴۴

زنده از عربستان| پیروزی کاراته‌‌کاهای زنان ایران/ دو شناگر به فینال رسیدند

دور اول مسابقات انفرادی تنیس‌روی‌میز بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی- ریاض از صبح امروز آغاز شد که شیما صفایی با پیروزی مقابل پینگ‌پنگ‌باز بحرینی راهی مرحله یک هشتم شد.

شیما صفایی ملی‌پوش تنیس‌روی‌میز ایران در جدول ۳۲ نفره و در بازی نخست خود مقابل دانا الخیات بحرین از بحرین با نتیجه ۴ بر صفر به پیروزی رسید.

او در این مسابقه با ثبت امتیازات ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۲ و ۱۱ بر ۷ به سود خود، به جمع ۱۶ نفر پایانی راه یافت.

صفایی در مرحله یک هشتم با آذربایجان دیدار می‌کند و در صورت پیروزی با برنده دیدار لبنان و مصر بازی‌ خواهد کرد.

همچنین در جدول ۳۲ نفره، ندا شهسواري کاپیتان تیم ملی تنیس‌روی‌میز ایران در بازی نخست خود بيسان شيري از لبنان را با نتيجه ۴ بر صفر شكست داد و راهي مرحله يك‌هشتم شد.

شهسواری در این دیدار امتیازات ۱۱ بر ۳، ۱۱ بر ۹، ۱۱ بر ۳ و ۱۱ بر ۵ را کسب کرد.
برنز زهرا حسینی در وزنه‌برداری زنان
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۳:۳۵

زنده از عربستان| پیروزی کاراته‌‌کاهای زنان ایران/ دو شناگر به فینال رسیدند

سید زهرا حسینی، نماینده تیم ملی وزنه‌برداری بانوان ایران، در دسته ۷۷ کیلوگرم رقابت‌ها موفق به کسب مدال برنز در حرکت یک ضرب شد.

او در این حرکت یک ضرب توانست وزنه‌های ۹۱ کیلوگرم و ۹۷ کیلوگرم را در شانس اول و سوم خود با موفقیت بالای سر ببرد. دومین شانس حسینی یورش برای مهار وزنه ۹۴ کیلوگرمی بود که از سوی هیئت ژوری تأیید نشد.

وزنه‌بردار زن دسته ۷۷ کیلوگرم ایران در نهایت در جایگاه سوم حرکت یک ضرب قرار گرفت. در همین دسته و در حرکت یک‌ضرب، وزنه‌برداران نیجریه و مصر به ترتیب عنوان‌های اول و دوم را کسب کردند. وزنه‌بردار نیجریه‌ای نیز با عملکردی چشمگیر، موفق شد رکورد جدیدی را برای قاره آفریقا را به ثبت برساند.

در ادامه و در حرکت دوضرب، حسینی وزنه‌ی ۱۱۶ کیلوگرمی را مهار کرد اما در مهار وزنه‌های ۱۲۱ و ۱۲۳ کیلوگرمی ناموفق بود و با مجموع ۲۱۳ کیلوگرم در رده‌ی ششم جدول قرار گرفت.

وزنه‌بردار مصری با مهار وزنه ۱۴۵ کیلوگرمی در جایگاه نخست قرار گرفت و ورزشکار نیجریه‌ای رکورد ۱۲۹ کیلوگرم را ثبت کرد.

در رده‌بندی مجموع و نهایی، نمایندگان کشورهای مصر، نیجریه و قزاقستان به ترتیب مقام‌های اول تا سوم را از آن خود کردند.

راهیابی قاسمی و رشیدپور به فینال شنای ۲۰۰ متر آزاد
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۲:۱۰

زنده از عربستان| پیروزی کاراته‌‌کاهای زنان ایران/ دو شناگر به فینال رسیدند

محمد قاسمی و  علی رشیدپور، شناگران کشورمان در ماده ۲۰۰ متر آزاد موفق شدند به ترتیب با ثبت رکوردهای ۱:۵۲:۷۰ و ۱:۵۴:۲۰ به فینال این بخش از رقابت‌ها صعود کنند.

همچنین ملی‌پوشان کشورمان در آخرین مسابقه نوبت صبح روز چهارم در ماده تیمی ۴ در ۱۰۰ متر به آب زدند و موفق شدند با ثبت رکورد ۳:۴۸:۷۹ به عنوان برترین تیم، به فینال صعود کنند.

اولین پیروزی زنان والیبال ایران در ریاض
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۱:۴۳

زنده از عربستان| پیروزی کاراته‌‌کاهای زنان ایران/ دو شناگر به فینال رسیدند

تیم ملی والیبال زنان ایران امروز، سه‌شنبه به اولین پیروزی خود در بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض رسید.

زنان ایران که در دو دیدار اول‌ مقابل آذربایجان و ترکیه نتایج را واگذار کرده بودند، این بار در یک بازی یک طرفه پیروز شدند و‌ تیم افغانستان را ۳ بر صفر و با نتایج ۲۵ بر ۹،  ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۸ شکست دادند.

مسابقات والیبال زنان با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه مقدماتی برگزار می‌شود و ایران ساعت ۱۰:۳۰؛ امروز  در آخرین دیدارش در این مرحله مقابل تاجیکستان قرار می‌گیرد.

دو تیم اول گروه پنج‌شنبه بازی فینال را برگزار می‌کنند و تیم‌های سوم و چهارم در دیدار رده‌بندی و برای سکوی سوم رقابت دارند.

تقدیر از مدال‌آوران و پرداخت پاداش
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۱:۴۱

زنده از عربستان| پیروزی کاراته‌‌کاهای زنان ایران/ دو شناگر به فینال رسیدند

محمد تابع سرپرست کاروان ایران در بازهای کشورهای اسلامی، صبح امروز، سه‌شنبه در دهکده بازی‌های کشورهای اسلامی با اهدای پاداش مدال برنز دانیال شه‌بخش، قهرمان بوکس کشورمان از او تقدیر کرد.

در این مراسم مربیان تیم ملی بوکس ایران و سایر بوکسور های تیم ملی حضور داشتند.

دانیال شه‌بخش بوکسور ۶۰ کیلویی تیم ملی بوکس ایران بود که دیروز موفق شد به مدال برنز این وزن دست پیدا کند.

مبلغ پاداش نقدی کمیته ملی المپیک برای مدال برنز ۵۰۰ میلیون ریال است.

زنده از عربستان| پیروزی کاراته‌‌کاهای زنان ایران/ دو شناگر به فینال رسیدند

همچنین از ایلیا صالحی‌پور وزنه‌بردار طلایی کاروان سفیران اقتدار در بازی‌های کشورهای اسلامی تقدیر شد. در این مراسم بهداد سلیمی سرمربی و اعضای کادر سرپرستی حضور داشتند. صالحی‌پور وزنه‌بردار دسته ۸۸ کیلوگرم کشورمان بود که شب گذشته موفق به کسب سه مدال این دسته به رنگ‌های طلا، نقره و برنز در حرکت‌های یکضرب، دو ضرب و مجموع شد.

مبلغ پاداش کمیته ملی المپیک برای مدال طلا، دو میلیارد ریال، برای نقره یک میلیارد و برنز ۵۰۰ میلیون ریال است.

پیروزی موسوی در گام نخست انفرادی تنیس‌روی‌میز
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۱:۳۰

زنده از عربستان| پیروزی کاراته‌‌کاهای زنان ایران/ دو شناگر به فینال رسیدند

دور اول مسابقات انفرادی تنیس‌روی‌میز بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض از صبح امروز آغاز شد و سید محمد موسوی‌طاهر نماینده ایران در جدول ۶۴ نفره و در بازی اول برابر حریفی از کشور بنگلادش به پیروزی رسید.

او در این مسابقه با نتیجه ۴ بر صفر و امتیازات ۱۱ بر ۵، ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۶ از سد حریف گذشت و راهی مرحله یک‌سی‌ودوم شد.

مهدی‌زاده به‌ نیمه‌نهایی شنای ۵۰ متر قورباغه راه یافت
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۱۰:۴۴

زنده از عربستان| پیروزی کاراته‌‌کاهای زنان ایران/ دو شناگر به فینال رسیدند

چهارمین روز از مسابقات شنا در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، امروز ۲۰ آبان ماه در‌ نوبت صبح از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد.

آراد مهدی‌زاده به عنوان اولین نماینده ایران، امروز به آب زد و موفق شد با ثبت رکورد ۲۸:۶۲ ثانیه به نیمه‌نهایی صعود کند.

مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی، دو نماینده شنای کشورمان هم در مقدماتی ماده ۱۰۰ متر پروانه به رقابت پرداختند. افقری با رکورد ۵۵:۲ ثانیه و غلامی با ثبت زمان ۵۵:۴۷ ثانیه به نیمه‌نهایی این بخش از رقابت‌ها صعود کردند.

هومر عباسی، نماینده کرال پشت تیم‌ملی کشورمان با ثبت رکورد ۲۵:۹۲ ثانیه موفق شد به نیمه‌نهایی این رقابت‌ها صعود کند.

سامیار عبدلی، صاحب اولین مدال طلای کاروان ایران نیز قرار بود در این بخش از مسابقات شرکت کند که به صلاح دید مربی از این رقابت انصراف داد.

صادقی در کاتای انفرادی به فینال رسید
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۰۹:۵۵

زنده از عربستان| پیروزی کاراته‌‌کاهای زنان ایران/ دو شناگر به فینال رسیدند

فاطمه صادقی کاتاروی کشورمان در نخستین روز رقابت‌های کاراته بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ـ ریاض در سالن استادیوم شاهزاده بن فیصل روی تاتامی رفت. او با فورم کاتایی که در دوره مقدماتی و نیمه نهایی انجام داد توانست به فینال این رقابت‌ها راه یاب. او توانست با امتیاز ۳۹.۰۷ دلال السعید از کویت را با امتیاز ۳۶ شکست دهد.

فاطمه صادقی عصر امروز در فینال این رقابت‌ها با حریفی از ترکیه رقابت خواهد کرد.

دو کاراته‌کای کشورمان هم امروز در بخش کمیته به روی تاتامی خواهند آمد، سارا بهمنیار در وزن ۵۰- و علی مسکینی در وزن ۶۰- در سالن بن فیصل تا ساعاتی دیگر به مصاف حریفان می‌روند.

فاطمه صادقی در کاتا انفرادی به نیمه نهایی رفت
۱۴۰۴/۰۸/۲۰ - ۰۹:۳۵

زنده از عربستان| پیروزی کاراته‌‌کاهای زنان ایران/ دو شناگر به فینال رسیدند

فاطمه صادقی کاتاروی کشورمان در نخستین روز رقابت های کاراته بازی های همبستگی کشورهای اسلامی ـ ریاض در سالن استادیوم شاهزاده بن فیصل روی تاتامی رفت.

۸ ورزشکار از ایران، کویت، امارات، عربستان ، ترکیه ، الجزایر ،مراکش و برونئی در رقابت های کاراته حضور دارند.

صادقی با فورم کاتایی که در دوره مقدماتی انجام داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت پ.

صادقی در مرحله بعدی با برنده کاتاروی امارات و عربستان رقابت خواهد کرد.

دو کاراته کای کشورمان هم امروز در بخش کمیته به روی تاتامی خواهند آمد ، سارا بهمنیار در وزن ۵۰- و علی مسکینی در وزن ۶۰- در سالن بن فیصل تا ساعاتی دیگر به مصاف حریفان می روند

