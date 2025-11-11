رقابتهای ورزشکاران کشورمان در رشتههای مختلف ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، روز سهشنبه، ۲۰ آبانماه پیگیری شد.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، کاروان ورزشی ایران در چهارمین روز رسمی مسابقات ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی، رقابتهای خود را دنبال میکنند.
محمد قاسمی و علی رشیدپور، شناگران کشورمان در ماده ۲۰۰ متر آزاد موفق شدند به ترتیب با ثبت رکوردهای ۱:۵۲:۷۰ و ۱:۵۴:۲۰ به فینال این بخش از رقابتها صعود کنند.
همچنین ملیپوشان کشورمان در آخرین مسابقه نوبت صبح روز چهارم در ماده تیمی ۴ در ۱۰۰ متر به آب زدند و موفق شدند با ثبت رکورد ۳:۴۸:۷۹ به عنوان برترین تیم، به فینال صعود کنند.
تیم ملی والیبال زنان ایران امروز، سهشنبه به اولین پیروزی خود در بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض رسید.
زنان ایران که در دو دیدار اول مقابل آذربایجان و ترکیه نتایج را واگذار کرده بودند، این بار در یک بازی یک طرفه پیروز شدند و تیم افغانستان را ۳ بر صفر و با نتایج ۲۵ بر ۹، ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۸ شکست دادند.
مسابقات والیبال زنان با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه مقدماتی برگزار میشود و ایران ساعت ۱۰:۳۰؛ امروز در آخرین دیدارش در این مرحله مقابل تاجیکستان قرار میگیرد.
دو تیم اول گروه پنجشنبه بازی فینال را برگزار میکنند و تیمهای سوم و چهارم در دیدار ردهبندی و برای سکوی سوم رقابت دارند.
محمد تابع سرپرست کاروان ایران در بازهای کشورهای اسلامی، صبح امروز، سهشنبه در دهکده بازیهای کشورهای اسلامی با اهدای پاداش مدال برنز دانیال شهبخش، قهرمان بوکس کشورمان از او تقدیر کرد.
در این مراسم مربیان تیم ملی بوکس ایران و سایر بوکسور های تیم ملی حضور داشتند.
دانیال شهبخش بوکسور ۶۰ کیلویی تیم ملی بوکس ایران بود که دیروز موفق شد به مدال برنز این وزن دست پیدا کند.
مبلغ پاداش نقدی کمیته ملی المپیک برای مدال برنز ۵۰۰ میلیون ریال است.
همچنین از ایلیا صالحیپور وزنهبردار طلایی کاروان سفیران اقتدار در بازیهای کشورهای اسلامی تقدیر شد. در این مراسم بهداد سلیمی سرمربی و اعضای کادر سرپرستی حضور داشتند. صالحیپور وزنهبردار دسته ۸۸ کیلوگرم کشورمان بود که شب گذشته موفق به کسب سه مدال این دسته به رنگهای طلا، نقره و برنز در حرکتهای یکضرب، دو ضرب و مجموع شد.
مبلغ پاداش کمیته ملی المپیک برای مدال طلا، دو میلیارد ریال، برای نقره یک میلیارد و برنز ۵۰۰ میلیون ریال است.
دور اول مسابقات انفرادی تنیسرویمیز بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض از صبح امروز آغاز شد و سید محمد موسویطاهر نماینده ایران در جدول ۶۴ نفره و در بازی اول برابر حریفی از کشور بنگلادش به پیروزی رسید.
او در این مسابقه با نتیجه ۴ بر صفر و امتیازات ۱۱ بر ۵، ۱۱ بر ۷، ۱۱ بر ۴ و ۱۱ بر ۶ از سد حریف گذشت و راهی مرحله یکسیودوم شد.
چهارمین روز از مسابقات شنا در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی، امروز ۲۰ آبان ماه در نوبت صبح از ساعت ۱۰ صبح آغاز شد.
آراد مهدیزاده به عنوان اولین نماینده ایران، امروز به آب زد و موفق شد با ثبت رکورد ۲۸:۶۲ ثانیه به نیمهنهایی صعود کند.
مهرشاد افقری و محمدمهدی غلامی، دو نماینده شنای کشورمان هم در مقدماتی ماده ۱۰۰ متر پروانه به رقابت پرداختند. افقری با رکورد ۵۵:۲ ثانیه و غلامی با ثبت زمان ۵۵:۴۷ ثانیه به نیمهنهایی این بخش از رقابتها صعود کردند.
هومر عباسی، نماینده کرال پشت تیمملی کشورمان با ثبت رکورد ۲۵:۹۲ ثانیه موفق شد به نیمهنهایی این رقابتها صعود کند.
سامیار عبدلی، صاحب اولین مدال طلای کاروان ایران نیز قرار بود در این بخش از مسابقات شرکت کند که به صلاح دید مربی از این رقابت انصراف داد.
فاطمه صادقی کاتاروی کشورمان در نخستین روز رقابتهای کاراته بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ـ ریاض در سالن استادیوم شاهزاده بن فیصل روی تاتامی رفت. او با فورم کاتایی که در دوره مقدماتی و نیمه نهایی انجام داد توانست به فینال این رقابتها راه یاب. او توانست با امتیاز ۳۹.۰۷ دلال السعید از کویت را با امتیاز ۳۶ شکست دهد.
فاطمه صادقی عصر امروز در فینال این رقابتها با حریفی از ترکیه رقابت خواهد کرد.
دو کاراتهکای کشورمان هم امروز در بخش کمیته به روی تاتامی خواهند آمد، سارا بهمنیار در وزن ۵۰- و علی مسکینی در وزن ۶۰- در سالن بن فیصل تا ساعاتی دیگر به مصاف حریفان میروند.
