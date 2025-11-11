اولین پیروزی زنان والیبال ایران در ریاض

تیم ملی والیبال زنان ایران امروز، سه‌شنبه به اولین پیروزی خود در بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض رسید.

زنان ایران که در دو دیدار اول‌ مقابل آذربایجان و ترکیه نتایج را واگذار کرده بودند، این بار در یک بازی یک طرفه پیروز شدند و‌ تیم افغانستان را ۳ بر صفر و با نتایج ۲۵ بر ۹، ۲۵ بر ۱۰ و ۲۵ بر ۸ شکست دادند.

مسابقات والیبال زنان با حضور پنج تیم ایران، ترکیه، جمهوری آذربایجان، افغانستان و تاجیکستان در یک گروه مقدماتی برگزار می‌شود و ایران ساعت ۱۰:۳۰؛ امروز در آخرین دیدارش در این مرحله مقابل تاجیکستان قرار می‌گیرد.

دو تیم اول گروه پنج‌شنبه بازی فینال را برگزار می‌کنند و تیم‌های سوم و چهارم در دیدار رده‌بندی و برای سکوی سوم رقابت دارند.