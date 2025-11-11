میلی صفحه خبر لوگو بالا
پژمان جمشیدی کجاست؟

در حالی که خواهر «پژمان جمشیدی» از بازگشت این سوپر استار سینما به کشور در نخستین روزهای هفته جاری خبر داده بود، تا این لحظه خبری در این خصوص اعلام نشده و مستندی هم در خصوص بازگشت او به دست نیامده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۳۵
| |
1001 بازدید
|
۲
پژمان جمشیدی کجاست؟

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، در پی مطرح شدن نام «پژمان جمشیدی» در یک پرونده اخلاقی و صدور قرار بازداشت موقت وی از سوی دادگاه در روز ۲۸ مهر پس از برگزاری جلسه تحقیقات و رفتن او به زندان قزلحصار، نام این بازیگر مشهور در صدر اخبار رسانه‌ها قرار گرفت.

ماجرای این بازداشت، به شکایت یک دختر ۲۰ ساله در اردیبهشت ماه امسال، یعنی ۵ ماه قبل برمی‌گردد، که این شخص مدعی تعرض آقای بازیگر به وی شده بود، اما هنوز اخبار بازداشت سوپر استار سینمای ایران در فضای مجازی دست‌به‌دست می‌شد که خبر آزادی جمشیدی در پی تبدیل قرار بازداشت موقت وی به قرار وثیقه، جای اخبار قبلی را گرفت.

جمشیدی پس از آزادی از حبس ۵ روزه، روز ششم آبان از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی راهی ترکیه شد و بار دیگر نام او به رسانه‌ها بازگشت؛ سفری که به گفته نزدیکانش طبیعی و برای کار‌های شخصی بود و مسأله خاص دیگری در این میان وجود نداشت. نهم آبان، اما ویدیو‌هایی در فضای مجازی منتشر شد که جمشیدی را با شلوارک در یکی از فرودگاه‌های خارجی نشان می‌داد و حکایت از آن داشت که این بازیگر سرشناس و فوتبالیست سابق تیم ملی در بحبوحه اخبار جنجالی پیرامون خود، با پرواز ترکیش ایر به تورنتو رفته است؛ گفته شد تصاویر ضبط شده، توسط ایرانی‌های ساکن کانادا گرفته و منتشر شده‌اند.

این بار، اما با توجه به حساسیتی که نسبت به کانادا در افکارعمومی قرار دارد، خبر در برخی کانال‌های خبری تحت عنوان «فرار پژمان جمشیدی» بازتاب یافت، اما «کامبیز برجاس» یکی از وکلای این بازیگر مشهور بلافاصله به شایعات پاسخ داد و نهم آبان در یک گفت‌و‌گو در دفاع از موکلش گفت که اتهام وارده به او را درست نمی‌داند و در ادامه درباره سفر پژمان توضیح داد: «پدر، خواهر و سایر اعضای خانواده آقای جمشیدی در خارج از کشور ساکن هستند و طبیعی‌ست که برای دیدار با خانواده‌اش سفر کند. او در پیام خود عنوان کرده که قصد دیدار با پدر خود را دارد و هر زمان هم که ضرورت ایجاب کند، به کشور بازخواهد گشت».

وکیل پژمان با اشاره به اینکه این بازیگر مشهور در دو ماه گذشته سه بار از کشور خارج شده، شایعه خروج دائمی موکلش از کشور و مهاجرت به کانادا را رد و اضافه کرد: «در حال حاضر دستگاه قضایی نیازی به حضور موکل من ندارد؛ او در تمامی جلسات دادگاه و مواجهه‌های حضوری که لازم بوده شرکت کرده و مرحله تحقیقات مقدماتی پرونده نیز به پایان رسیده و طبق قانون، در این مرحله وکلا اجازه دسترسی به پرونده را پیدا می‌کنند و بنابراین دلیلی برای اعمال محدودیت خروج از کشور وجود نداشته و هیچ قرار ممنوع‌الخروجی یا نظارت قضایی برای آقای جمشیدی صادر نشده است».

اندکی پس از آرام شدن فضا، این بار کاربران اینستاگرام سراغ پژمان جمشیدی را از خواهرش «مامک» گرفتند و در قالب سؤالات مختلف، موضوع بازگشت یا عدم بازگشت آقای سوپر استار به کشور و زمان این بازگشت را مطرح کردند.

«مامک جمشیدی» هم اولین بار چهارشنبه ۱۴ آبان با بازنشر پیام یکی از مخاطبان صفحه‌اش و در واکنش به این پرسش که «آیا پژمان به ایران برخواهد گشت؟»، نوشت: «تا چند روز دیگه پژمان برمی‌گرده ایران و قوی‌تر از قبل کنارتونه».

