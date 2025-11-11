قیمت خودرو در بازار امروز 20 آبان ماه

قیمت خودرو امروز 20 آبان 1404 در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو در فضایی آرام اما آمیخته با انتظار و احتیاط به فعالیت خود ادامه داد. نوسانات نرخ ارز، تداوم محدودیت‌های ارزی و کاهش قدرت خرید خانوارها موجب شده است تا بازار در وضعیت رکود نسبی قرار گیرد و حجم معاملات نسبت به هفته‌های گذشته کاهش یابد.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، در این میان، بسیاری از متقاضیان خرید خودرو با امید به کاهش احتمالی قیمت‌ها در نتیجه ورود خودروهای جدید، از تصمیم‌گیری شتاب‌زده خودداری می‌کنند. کارشناسان بر این باورند که تحقق تعادل در بازار، بدون بهبود شرایط اقتصادی و ثبات نرخ ارز، در کوتاه‌مدت چندان محتمل نیست. با این حال، در صورت اجرای سریع و شفاف آیین‌نامه واردات و ورود خودروهای اقتصادی به بازار، می‌توان از اواخر فصل زمستان انتظار کاهش نسبی قیمت‌ها را داشت.

قیمت خودروهای داخلی

شاهین اتوماتیک GL نسبت به روز گذشته 13 میلیون تومان گران شد و به بهای معاملاتی یک میلیارد و 203 میلیون تومان رسید. از سوی دیگر، سهند S ریزش بهای چهار میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ 718 میلیون تومان خرید و فروش شود.

دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) نسبت به روز گذشته پنج میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و 125 میلیون تومان در پلتفرم‌های آنلاین خرید و فروش خودرو آگهی شود. از طرف دیگر، پژو 207 دنده‌ای پانوراما 6 میلیون تومان ارزان شد و به نرخ معاملاتی یک میلیارد و 100 میلیون تومان رسید.

قیمت خودروهای مونتاژی

لاماکو فلو ریزش قیمت 95 میلیون تومانی را تجربه کرد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 845 میلیون تومان مورد معامله قرار گیرد. از طرف دیگر، لاماری هیبرید نسبت به روز معاملاتی پیشین 20 میلیون تومان ارزان شد و روی شاخص سه میلیارد و 30 میلیون تومان ایستاد.

جک SR3 نسبت به روز گذشته 40 میلیون تومان گران شد تا امروز با نرخ یک میلیارد و 700 میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، کی‌ام‌سی T9 کاهش بهای 15 میلیون تومانی را تجربه کرد تا با نرخ سه میلیارد و 415 میلیون تومان در معاملات امروز حاضر شود.

بیجینگ U5 افت بهای 40 میلیون تومانی را پشت سرگذاشت و با ارزش یک میلیارد و 615 میلیون تومان به معاملات روز جاری رسید. از سوی دیگر، X22 پرو دستی 22 میلیون تومان گران شد تا امروز تا با نرخ یک میلیارد و 330 میلیون تومان در معاملات حضور یابد.