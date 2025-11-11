به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ پس از ماه‌ها بازداشت چهار دوومیدانی‌کار ایران در کره‌جنوبی به اتهام تجاوز، تا یک ماه دیگر رای نهایی پرونده آنها مشخص خواهد شد.

اواسط خرداد ماه بود که سه ورزشکار و یک مربی دوومیدانی ایران به اتهام تجاوز به یک دختر کره‌ای در این کشور بازداشت شدند و روند رسیدگی به پرونده آنها آغاز شد.

ایرج اکبرلو، سخنگوی فدراسیون دوومیدانی در امور مربوط به رسیدگی به پرونده ورزشکاران ایران در کره‌جنوبی۳۱ شهریور اعلام کرد که اتهام تجاوز گروهی ورزشکاران ایران رفع شده است و آخر مهر و هفته اول آبان دوباره مورد بازجویی قرار می‌گیرند.

بر این اساس دو جلسه غیرعلنی آنها در تاریخ ۲۹ مهر و ۶ آبان برگزار شد. جلسه جمع‌بندی هم چهارم آذر ماه برگزار می‌شود و رای دادگاه نیز تا اواخر آذر ماه صادر خواهد شد.