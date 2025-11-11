هشدار مجلس درباره گرانی برنج وارداتی!

احد آزادیخواه عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش قیمت برنج وارداتی در بازار، گفت: معیار ما در موضوع کالاهای اساسی، نوع ارزی است که برای واردات آنها تخصیص داده میشود. اگر ارز از محل یارانه تأمین شده باشد، عرضه کالا نیز باید بر همان اساس انجام شود.
به گزارش تابناک؛ وی افزود: تکانههای اقتصادی نباید بر روند توزیع کالاهایی که با ارز یارانهای وارد شدهاند، اثر بگذارد؛ زیرا ارزش آن کالا از پیش مشخص بوده و با نرخ مشخص خریداری شده است. اخیراً در تأمین برخی کالاهای اساسی از جمله برنج، متأسفانه برخی واردکنندگان مرتکب سوءاستفاده آشکار و شفاف شدهاند.
آزادیخواه با تاکید بر اینکه در حوزههای دیگر نیز مشکلات مشابه وجود داشته اما با نقشآفرینی نهادهای نظارتی، مدیریت و کنترل شده است، تأکید کرد: نهادهای نظارتی و مسئول بهویژه وزارت جهاد کشاورزی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (جیتیسی) باید نظارت دقیقی بر روند توزیع داشته باشند و اجازه ندهند واردکنندگانی که با ارز یارانهای برنج وارد کردهاند، آن را به قیمتهای بالاتر و غیرواقعی در بازار بفروشند.