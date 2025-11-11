میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هشدار مجلس درباره گرانی برنج وارداتی!

عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس تأکید کرد: واردکنندگانی که با ارز یارانه‌ای اقدام به واردات برنج کرده‌اند، نباید این کالا را با نرخ آزاد در بازار عرضه کنند و نهادهای نظارتی باید با دقت، مانع از این سوءاستفاده شوند.
کد خبر: ۱۳۳۹۵۲۷
| |
523 بازدید
|
۳
هشدار مجلس درباره گرانی برنج وارداتی!

احد آزادی‌خواه عضو کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش قیمت برنج وارداتی در بازار، گفت: معیار ما در موضوع کالاهای اساسی، نوع ارزی است که برای واردات آن‌ها تخصیص داده می‌شود. اگر ارز از محل یارانه تأمین شده باشد، عرضه کالا نیز باید بر همان اساس انجام شود.

به گزارش تابناک؛ وی افزود: تکانه‌های اقتصادی نباید بر روند توزیع کالاهایی که با ارز یارانه‌ای وارد شده‌اند، اثر بگذارد؛ زیرا ارزش آن کالا از پیش مشخص بوده و با نرخ مشخص خریداری شده است. اخیراً در تأمین برخی کالاهای اساسی از جمله برنج، متأسفانه برخی واردکنندگان مرتکب سوءاستفاده آشکار و شفاف شده‌اند.

آزادی‌خواه با تاکید بر اینکه در حوزه‌های دیگر نیز مشکلات مشابه وجود داشته اما با نقش‌آفرینی نهادهای نظارتی، مدیریت و کنترل شده است، تأکید کرد: نهادهای نظارتی و مسئول به‌ویژه وزارت جهاد کشاورزی و شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران (جی‌تی‌سی) باید نظارت دقیقی بر روند توزیع داشته باشند و اجازه ندهند واردکنندگانی که با ارز یارانه‌ای برنج وارد کرده‌اند، آن را به قیمت‌های بالاتر و غیرواقعی در بازار بفروشند.
 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
احد آزادی خواه برنج وارداتی یارانه کالاهای اساسی برنج قیمت برنج واردکنندگان برنج خبر فوری
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اعلام قیمت برنج در هفته آینده
جدیدترین قیمت برنج اعلام شد
افزایش قیمت برنج شدت گرفت
دولت برنج‌های خارجی را گران کرد
بازار برنج کِی به تعادل می‌رسد؟
برنج خارجی چقدر گران شده است؟
بازار برنج به آرامش می‌رسد
احتمال افزایش قیمت جهانی برنج
چرا تصمیم «شرکت بازرگانی دولتی» برای کاهش قیمت برنج، عده‌ای را ناراحت کرده است؟
افزایش ۵۰ درصدی قیمت برنج خارجی در بازار
واردات برنج ۱۰ درصد افزایش یافت
«قیمت برنج ایرانی» ۶۴ هزار و ۹۰۰ تومان است؛ بیش از این صحت ندارد!
زمان کاهش قیمت برنج ایرانی اعلام شد
قیمت جهانی برنج به بالاترین سطح ۷ ساله رسید
برنج ۳۰ درصد دیگر گران شد
خداحافظی بازار با برنج زیر ۴۰هزار تومان
افزایش ۱۴۸ درصدی قیمت برنج وارداتی
افت قیمت برنج در بازار / جدول قیمت‌ها
جدیدترین قیمت انواع برنج در بازار اعلام شد
برنج خارجی کیلویی چند؟
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
3
پاسخ
خودتون همه جز سواستفاده کننده ها هستید
ایرانی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
3
پاسخ
شما مجلسیون فقط هسدار میدین و قانون های ته به دل خودتون رو تصویب و تحمیل می کنید.. هیچکاری بخدا برای مردم نمی کنید.. چون درون مردم و از مردم نیستید
ناشناس
|
United States of America
|
۱۱:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۰
0
0
پاسخ
آقایون اصلا میشه یارانه وارز تخصیص داده شده به کالاهایی مثل گوشت منجمد برنج هندی و پاکستانی ودارو را هم حذف کنید چون تهیه این کالا ها با ارزهای تخصیص داده شده برای مصرف کننده غیرممکن شده چون نهایتا مصرف کننده باید این کالاها به چند برابر قیمت جهانی خریداری کند
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای نتانیاهو علیه برنامه هسته‌ای و موشکی ایران
جلسات منظمی برای کنترل مرز مشترک با ایران داریم/ قیمت برنج پاکستانی در ایران رقابتی است
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۲۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۸ نظر)
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۸۵ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۷۳ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۱ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۱ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۰ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۵۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۵۱ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
«زیان‌ انباشته سایپا» به ۷۸‌ هزار میلیارد نزدیک شد/ چرخ فروش سایپا هنوز نمی‌چرخد؟  (۴۴ نظر)
زمزمه افزایش قیمت بنزین پس از شش سال/ بنزین ۵۰۰۰ تومانی در راه است؟  (۴۲ نظر)
tabnak.ir/005cTH
tabnak.ir/005cTH