قیمت جهانی نفت امروز 1404/8/20

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 23 سنت معادل 0.36 درصد کاهش به 63 دلار و 83 سنت رسید.
قیمت جهانی نفت امروز 1404/8/20 |برنت 63 دلار و 83 دلار شد

 به گزارش تابناک به نقل از رویترز، قیمت نفت در اولین ساعات تجارت در روز سه‌شنبه در آسیا کاهش یافته است. به‌نظر می‌رسد نگرانی درمورد مازاد عرضه از خوش‌بینی نسبت‌به پایان احتمالی تعطیلی دولت آمریکا پیشی گرفته است.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با 23 سنت معادل 0.36 درصد کاهش به 63 دلار و 83 سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با 24 سنت معادل 0.40 درصد کاهش 59 دلار و 89 سنت معامله می‌شود.
هر دوی این شاخص‌های نفتی حدود 40 سنت در روز گذشته افزایش قیمت داشتند.

مصالحه برای بازگرداندن بودجه‌ فدرال اواخر روز یکشنبه نخستین مانع را در سنا پشت‌سر گذاشت و احتمال پایان طولانی‌ترین تعطیلی دولت آمریکا در تاریخ این کشور را افزایش داد. اما هنوز مشخص نیست کنگره چه زمانی تأیید نهادی را صادر کند.
درحالی‌که پیشرفت برای بازگشایی دولت آمریکا بازارها را تقویت کرده، نگرانی درمورد مازاد عرضه نفت مانع بالا رفتن قیمت آن می‌شود.

اتلاف اوپک پلاس در اوایل ماه جاری میلادی تصمیم گرفت تولید خود را در ماه دسامبر 137 هزار بشکه در روز افزایش دهد، یعنی همان افزایش تولید ثبت‌شده در ماه‌های اکتبر و نوامبر. این ائتلاف همچنین توافق کرد افزایش تولید در سه‌ماهه اول سال آینده میلادی را متوقف کند.

توجه بازار همچنین به تأثیر جدیدترین تحریم‌های آمریکا علیه شرکت‌های بزرگ روس‌نفت و لوک‌اویل روسیه معطوف است.
طبق گفته برخی منابع، شرکت لوک‌اویل در میدان نفتی خود در عراق اعلام وضعیت اضطراری کرده و بلغارستان هم آماده توقف فعالیت پالایشگاه بورگاس است، چون فعالیت‌های بین‌المللی این شرکت روسی تحت فشار تحریم‌ها مختل شده‌است. اعلام شرایط اضطراری در میدان نفتی قرنه غرب 2 در عراق بزرگ‌ترین پیامد تحریم‌های اعمال شده در ماه گذشته تاکنون بشمار می‌رود.

از طرف دیگر، حجم نفت ذخیره شده روی کشتی‌ها در آب‌های آسیا طی هفته‌های اخیر 2 برابر شده‌است. تحلیلگران می‌گویند تشدید تحریم‌های غربی علیه صادرات به چین و هند و همچنین محدودیت سهمیه‌ واردات باعث کاهش تقاضای پالایشگاه‌های مستقل چین شده‌است. برخی پالایشگاه‌ها در چین و هند به خرید نفت از خاورمیانه و مناطق دیگر روی آورده‌اند.

میلی صفحه خبر موبایل
برچسب ها
قیمت جهانی نفت نفت برنت قیمت نفت نفت خام
