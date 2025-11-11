بایدن اسناد جنجالی علیه ترامپ رو کرد

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین نوشت: بایدن علیه ترامپ و سود خانوادگی او افشاگری کرده ولی خود بایدن و پسر او همچین پاک دست نیستند.

مردی که ماه‌ها در سکوت بود، ناگهان با ضربه‌ای غافلگیرکننده برگشت؛ بایدن هنوز یکسال از کاخ سفید نرفته عیله ساکن فعلی آن افشاگری کرده، در یک سخنرانی به جمعیت حاضر نهیت زد و گفت: «می‌دانید ترامپ و خانواده‌اش در این مدت ۱.۸ میلیارد دلار به جیب زده‌اند؟!» ادعایی که پیش‌تر هم برخی رسانه‌ها با اشاره به جهش مالی خانواده ترامپ پس از ۲۰۲۴ تأیید کرده بودند.

رسوایی میکروفنِ باز در نشست شرم‌الشیخ، وقتی صدای رئیس‌جمهور اندونزی، پرابوو سوبیانتو، ضبط شد که درخواست ملاقات خصوصی با اریک ترامپ را داشت، این گمانه را تقویت می‌کند که ترامپ از جایگاه خود در عرصه بین‌المللی برای انتفاع شخصی و خانوادگی سوء‌استفاده می‌کند.

اما تیر بایدن، فقط دور یک‌طرفه نیست. هانتر بایدن، پسرش که سال از ۲۰۱۵ عضو هیئت‌مدیره بوریزما، یک شرکت نفت و گازی اوکراینی بود؛ متهم است که از جایگاه معاون اولی پدرش سوءاستفاده کرده. موجب شده واشنگتن برای استقلال انرژی اوکراین از روسیه فشار آورد. ترامپ بارها به فشار برای اخراج دادستان کل اوکراین که مشغول تحقیقات ضدفساد عیله شرکت هانتر بود، اشاره می‌کند و به نوعی جنگ اوکران را مرتبط به خانواده بایدن می‌داند.