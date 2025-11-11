میلی صفحه خبر لوگو بالا
قیمت سکه پارسیان سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴

قیمت سکه پارسیان امروز سه‌شنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴ در انواع سوت با عیار ۷۵۰ را در جدول زیر مشاهده کنید. سوت واحد اندازه گیری جرم طلا بوده و یک گرم =۱۰۰۰ میلی‌گرم = ۱۰۰۰ سوت است، لذا هر سوت برابر است با یک هزارم گرم.
قیمت سکه پارسیان | قیمت سکه | قیمت طلا |

بروزرسانی: سه‌شنبه 20 آبان

سکه پارسیان (سوت)

قیمت (ریال)
سکه پارسیان ۰/۱۰۰ 12,420,000
سکه پارسیان ۰/۲۰۰ 23,050,000
سکه پارسیان ۰/۳۰۰ 33,700,000
سکه پارسیان ۰/۴۰۰ 44,300,000
سکه پارسیان ۰/۵۰۰ 54,900,000
سکه پارسیان ۰/۶۰۰ 65,550,000
سکه پارسیان ۰/۷۰۰ 76,150,000
سکه پارسیان ۰/۸۰۰ 86,800,000
سکه پارسیان ۰/۹۰۰ 97,400,000
سکه پارسیان ۱/۰۰۰ 108,700,000
سکه پارسیان ۱/۱۰۰ 119,350,000
سکه پارسیان ۱/۲۰۰ 129,550,000
سکه پارسیان ۱/۳۰۰ 140,600,000
سکه پارسیان ۱/۴۰۰ 151,200,000
سکه پارسیان ۱/۵۰۰ 161,800,000

 

