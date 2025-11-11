|
بروزرسانی: سهشنبه 20 آبان
|
سکه پارسیان (سوت)
|
قیمت (ریال)
|سکه پارسیان ۰/۱۰۰
|12,420,000
|سکه پارسیان ۰/۲۰۰
|23,050,000
|سکه پارسیان ۰/۳۰۰
|33,700,000
|سکه پارسیان ۰/۴۰۰
|44,300,000
|سکه پارسیان ۰/۵۰۰
|54,900,000
|سکه پارسیان ۰/۶۰۰
|65,550,000
|سکه پارسیان ۰/۷۰۰
|76,150,000
|سکه پارسیان ۰/۸۰۰
|86,800,000
|سکه پارسیان ۰/۹۰۰
|97,400,000
|سکه پارسیان ۱/۰۰۰
|108,700,000
|سکه پارسیان ۱/۱۰۰
|119,350,000
|سکه پارسیان ۱/۲۰۰
|129,550,000
|سکه پارسیان ۱/۳۰۰
|140,600,000
|سکه پارسیان ۱/۴۰۰
|151,200,000
|سکه پارسیان ۱/۵۰۰
|161,800,000