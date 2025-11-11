پیش بینی قیمت دلار امروز ۲۰ آبان ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از نبض بازار ، در آغاز معاملات بازار ارز امروز سهشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۴، قیمت دلار در محدوده ۱۰۷ هزار و ۵۰۰ تومان آغاز به نوسان کرد و نشانههایی از تداوم احتیاط در رفتار معاملهگران به چشم میخورد. همزمان، قیمت تتر نیز در حوالی ۱۰۸ هزار و ۶۰۰ تومان تثبیت شد تا فضای عمومی بازار همچنان در وضعیت تعادل شکننده و کنترلشده باقی بماند؛ وضعیتی که فعالان ارزی آن را نشانهای از ادامه سیاستهای مداخلهگرانه و انتظار برای دریافت سیگنالهای تازه از سمت نرخ حواله درهم و تحولات سیاسی میدانند.
در روزهای اخیر، بازار ارز در شرایطی از ثبات نسبی به سر میبرد که قیمت دلار در محدوده ۱۰۷ هزار تومان نوسان دارد. معاملهگران علت اصلی این وضعیت را کاهش حجم تقاضا در بازار نقدی و احتیاط فعالان ارزی میدانند. به گفته آنها، نبود سیگنالهای سیاسی جدید و ثبات نرخ حواله درهم در محدوده ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان از رشد بیشتر قیمت جلوگیری کرده است؛ هرچند افزایش انتظارات تورمی و تقاضای فصلی ارز در نیمه دوم آبان، زمینه رشد محدود نرخ را همچنان فراهم کرده است.
نبرد روانی در مرز ۱۰۷ تا ۱۰۸ هزار تومان
از منظر فنی، دو سطح ۱۰۷هزار و ۷۰۰ و ۱۰۸هزار و ۲۰۰ تومان بهعنوان نقاط کلیدی در معاملات مطرح هستند. بازگشایی روز گذشته با گپ منفی و سپس صعود موقت تا ۱۰۸هزار و ۵۰ تومان نشان داد که خریداران در تلاش برای عبور از مقاومت روانی بازارند، اما فشار عرضه در سطوح بالاتر موجب بازگشت نرخ به محدوده پایینتر شد. کارشناسان معتقدند تا زمانی که یکی از این دو سطح بهطور پایدار شکسته نشود، دامنه نوسان دلار محدود خواهد بود و نبرد اصلی میان خریداران و فروشندگان، بیش از آنکه ناشی از دادههای بنیادی باشد، جنبه روانی دارد.
آرامش مدیریتشده و چشمانداز محتاطانه
با وجود آرامش نسبی، تحلیلگران هشدار میدهند که این ثبات بیشتر از آنکه حاصل بهبود ساختاری باشد، نتیجه موقتی سیاستهای مداخلهگرانه بازارساز است. به باور آنها، هنگامی که تعادل بازار بر پایه تزریق و کنترل بیرونی شکل گیرد، در برابر هر شوک سیاسی یا اقتصادی آسیبپذیرتر میشود. در سناریوی بدبینانه، انتشار اخبار منفی سیاسی یا کاهش عرضه رسمی میتواند دلار را تا محدوده ۱۰۸هزار و ۶۰۰ تومان بالا ببرد؛ اما در صورت افزایش درآمدهای ارزی یا تسهیل حوالهها، احتمال کاهش نرخ تا نزدیکی مرز ۱۰۷ هزار تومان نیز وجود دارد.
در مجموع، بازار ارز در شرایطی قرار دارد که میتوان آن را «ثبات ظاهری مبتنی بر مدیریت» نامید؛ وضعیتی که تا زمان صدور سیگنالهای قاطع از سوی سیاستگذار پولی یا تغییر شرایط در بازارهای موازی همچون طلا و تتر، تداوم خواهد داشت. حفظ سطح حمایتی ۱۰۷هزار و ۷۰۰ تومان برای جلوگیری از تشدید فشار فروش حیاتی است و در مقابل، عبور پایدار از مقاومت ۱۰۸هزار و ۲۰۰ تومان میتواند زمینه حرکت تا کانال ۱۰۹ هزار تومان را فراهم کند.
چشمانداز کوتاهمدت بازار همچنان محتاطانه است؛ به نظر میرسد دلار در روزهای آینده نیز در همین محدوده نوسان کند مگر آنکه متغیری بیرونی روند بازار را تغییر دهد. آرامش امروز بیش از هر چیز، حاصل مدیریت موقتی و موازنه شکننده انتظارات است.