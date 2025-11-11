میلی صفحه خبر لوگو بالا
ابراز علاقه عجیب ترامپ به احمد الشرع

رئیس‌جمهور آمریکا با ابراز اینکه رئیس دولت موقت سوریه را دوست دارد و با او کنار خواهد آمد، گفت: «الشرع گذشته‌ دشواری داشته است، همه‌ ما گذشته‌ سختی داشته‌ایم.»
کد خبر: ۱۳۳۹۴۹۷
| |
2 بازدید

ترامپ: احمد الشرع را دوست دارم / اگر رئیس جمهور نبودم جنگ جهانی سوم رخ می‌داد

به گزارش تابناک، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پس از دیدار با احمد الشرع، رئیس دولت موقت سوریه، که به آمریکا سفر کرده است، گفت که جولانی رهبری بسیار توانمند است که از جایی بسیار سخت می‌آید.

ترامپ با ابراز اینکه جولانی را دوست دارد و با او کنار خواهد آمد، ادامه داد: «هر کاری از دست ما بربیاید برای موفقیت سوریه انجام خواهیم داد، سوریه از کشورهای مهم خاورمیانه است و در آینده این منطقه نقش مهمی ایفا خواهد کرد.»

وی که در میان خبرنگاران سخن می‌گفت، افزود: «جولانی گذشته‌ دشواری داشته است، همه‌ ما گذشته‌ سختی داشته‌ایم.»

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه گفت: «اکنون برای نخستین‌بار در خاورمیانه، شاهد صلح هستیم و ما با اسرائیل همکاری می‌کنیم تا روابطش با سوریه و دیگر کشورها بهبود یابد.»

وی سپس با اشاره به اینکه سهم اعضای ناتو را از ۲ درصد به پنج درصد افزایش داده است، ادعا کرد: «اگر من رئیس‌جمهور نبودم، دنیا به سمت جنگ جهانی سوم سوق داده می‌شد.»

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین به آتش‌بس در غزه اشاره کرد و گفت: «حماس تعداد زیادی از اجساد اسرای اسرائیلی را بازگردانده است و ما به صلحی پایدار در خاورمیانه نزدیک می‌شویم.»

 
احمد الشرع ابومحمد جولانی سوریه دونالد ترامپ
