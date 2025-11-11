به گزارش تابناک، پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی این رژیم (شینبت) روز دوشنبه اعلام کردند که یک جوان ۲۷ ساله ساکن شهر تلآویو به اتهام تماس با مأموران ایرانی دستگیر شده است.
پلیس اسرائیل گفته این فرد «بهصورت خودجوش» از طریق یک شبکه اجتماعی با مقامات ایرانی تماس برقرار کرده و بنا به دستور آنها از محل برخورد یک موشک در شهر «رمتگان» عکاسی کرده است.
اداره سانسور ارتش اسرائیل روز ۲۸ خرداد، در ششمین روز جنگ ۱۲ روزه با ایران اعلام کرد که هیچ کس و هیچ رسانهای حق ندارد تصویر مکانهای اصابت موشکهای ایرانی را منتشر کند.
این اداره در جریان عملیاتهای وعده صادق ۱ و ۲ هم دستورات مشابهی صادر کرده و بعد از آن چندین خبرنگار را بازداشت کرده بود.
اداره سانسور نظامی نهادی است که زیر نظر مستقیم ستاد اطلاعات نظامی رژیم صهیونیستی (آمان) فعالیت میکند و مسئولیت فیلتر و حذف همه «اخبار حساس» را به عهده دارد.
سازمان امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در بیانیهای امروز اعلام کرده از زمان جنگ ۱۲ روزه بیش از ۳۰ نفر تا کنون به دلیل همکاری با ایران دستگیر شدهاند.