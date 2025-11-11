طلا دوباره اوج گرفت/ قیمت جدید طلا و سکه

به گزارش تابناک، بررسی روند بازار طلا و سکه حاکی از آن است که طلا در کانال ۱۰ میلیون ۵۰۰ هزار تومان و سکه در کانال ۱۱۱ میلیون تومان قرار دارد.
بازار طلا در حالی وارد روز سهشنبه، ۲۰ آبانماه شد که هر گرم طلای ۱۸عیار ۱۰ میلیون و ۵۷۱ هزار تومان قیمت پیدا کرده است که افزایش ۱.۱ درصدی قیمت را در طول ۲۴ ساعت گذشته نشان میدهد.
هر مثقال طلای ۱۸ عیار هم به نرخ ۴۵ میلیون و ۷۷۵ هزار تومان رسیده که از افزایش یک درصدی قیمت حکایت دارد.
هر گرم طلای ۲۴ عیار در حدود ۱۴ میلیون و ۹۴ هزار تومان قیمتگذاری شده که یک درصد افزایش قیمت داشته است. هر گرم طلای دست دوم نیز ۱۰ میلیون و ۴۳۰ هزار تومان در بازار قیمتگذاری شده است که افزایش یک درصدی قیمت را نشان میدهد.
سکه در مرز کانال ۱۱۲ میلیون تومان ایستاد
در این میان، بازار سکه در حالی وارد روز دوشنبه، ۱۹ آبانماه شد که سکه در کانال ۱۱۱ میلیون تومان قرار گرفته است.
بررسیها نشان میدهد سکه امامی امروز در بازار با قیمت ۱۱۱ میلیون و ۹۹۵ هزار تومان دیده میشود که ۰.۷ درصد در طول ۲۴ ساعت گذشته گران شده است.
قیمت هر قطعه سکهبهار آزادی نیز ۱۰۵ میلیون و ۱۰ هزار تومان شده است. نیمسکه اما ۵۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت پیدا کرده است که افزایش ۱.۲ درصدی قیمت را نشان میدهد.
ربعسکه هم ۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت خورده که ۰.۶ درصد افزایش داشته است. از سوی دیگر، سکه گرمی در بازار به قیمت ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دیده میشود که از رشد ۰.۶ درصدی برخوردار بوده است.