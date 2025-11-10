میلی صفحه خبر لوگو بالا
لغو بودجه سفر ۵۰ میلیاردی شینا انصاری به برزیل

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ماجرای سفر ۵۰ میلیاردی برزیل واکنش نشان داد و اعلام کرد که این بودجه لغو شده است.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۸۱
| |
410 بازدید
لغو بودجه سفر ۵۰ میلیاردی شینا انصاری به برزیل

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت:در نامه‌ای که در فضای مجازی پخش شده، مربوط به درخواست اجاره غرفه ایران و سفر یک هیئت ۱۰ نفره به کنفرانس تغییرات اقلیمی بوده است.

 انصاری افزود: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد و ماهم به این نتیجه رسیدیم که هزینه بالا هست و توجیه ندارد. 

او بیان کرد: هزینه ایاب و ذهاب، یعنی سفر هوایی و اقامت ما که دو روز بود برای ۴ نفر اگر بخواهیم پیش بینی کنیم حدود سه میلیارد بود، این ۵۰ میلیارد که مطرح می‌شود اصلا ما چیزی دریافت نکردیم.

وی با اشاره به اینکه این کنفرانس‌ها فرصت مناسبی برای گرفتن تسهیلات بین المللی است گفت: سال گذشته در باکو موفق به دریافت تسهیلات سه میلیون دلاری شدیم.

سازمان محیط زیست شینا انصاری برزیل
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
