لغو بودجه سفر ۵۰ میلیاردی شینا انصاری به برزیل

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به ماجرای سفر ۵۰ میلیاردی برزیل واکنش نشان داد و اعلام کرد که این بودجه لغو شده است.

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری صداوسیما، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت:در نامه‌ای که در فضای مجازی پخش شده، مربوط به درخواست اجاره غرفه ایران و سفر یک هیئت ۱۰ نفره به کنفرانس تغییرات اقلیمی بوده است.

انصاری افزود: سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد و ماهم به این نتیجه رسیدیم که هزینه بالا هست و توجیه ندارد.

او بیان کرد: هزینه ایاب و ذهاب، یعنی سفر هوایی و اقامت ما که دو روز بود برای ۴ نفر اگر بخواهیم پیش بینی کنیم حدود سه میلیارد بود، این ۵۰ میلیارد که مطرح می‌شود اصلا ما چیزی دریافت نکردیم.

وی با اشاره به اینکه این کنفرانس‌ها فرصت مناسبی برای گرفتن تسهیلات بین المللی است گفت: سال گذشته در باکو موفق به دریافت تسهیلات سه میلیون دلاری شدیم.