روایت تلویزیون ترکیه از جنگ ایران و اسرائیل

کارشناسان تلویزیون ترکیه درباره رویارویی ایران و اسرائیل در میزگردی سخن گفتند. در بخشی از این میزگرد مطرح شد: «باید اعتراف کرد در موضوع موشک‌ها و حتی سلاح هسته‌ای، حق با ایران است... اگر اسرائیل ده‌ها سلاح هسته‌ای دارد، ایران نیز چنین حقی دارد... وجود ادعایی درباره 90 بمب اتمی در اسرائیل، امنیت منطقه را غیرقابل‌تحمل کرده است... ایران نشان داد با موشک‌های بالستیک و کروز می‌تواند مراکز حساس اسرائیل را هدف قرار دهد...» تحلیل کامل کارشناسان ترکیه را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.