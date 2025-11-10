En
/
فا
En العربیة
ویدئو جدیدترین اخبار یادداشت بالای صفحه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
تعداد بازدید : 68
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی
کد خبر:۱۳۳۹۴۸۰
کد خبر:۱۳۳۹۴۸۰
390 بازدید
نبض خبر

روایت تلویزیون ترکیه از جنگ ایران و اسرائیل

کارشناسان تلویزیون ترکیه درباره رویارویی ایران و اسرائیل در میزگردی سخن گفتند. در بخشی از این میزگرد مطرح شد: «باید اعتراف کرد در موضوع موشک‌ها و حتی سلاح هسته‌ای، حق با ایران است... اگر اسرائیل ده‌ها سلاح هسته‌ای دارد، ایران نیز چنین حقی دارد... وجود ادعایی درباره 90 بمب اتمی در اسرائیل، امنیت منطقه را غیرقابل‌تحمل کرده است... ایران نشان داد با موشک‌های بالستیک و کروز می‌تواند مراکز حساس اسرائیل را هدف قرار دهد...» تحلیل کامل کارشناسان ترکیه را با زیرنویس فارسی می‌بینید و می‌شنوید.
گزارش خطا
برچسب‌ها:
نبض خبر جنگ ایران و اسرائیل تلویزیون ترکیه ویدیو توان موشکی ایران توان هسته ای ایران بازدارندگی موشکی جنگ دوازده روزه
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
اخبار مرتبط
گزارش تلویزیون قطر از موشک‌های ایران که چشم عرب‌ها را گرفته
سردار سپاه: موشک 23000 کیلومتری تست کردیم، حمله کنند قلب آمریکا را می‌زنیم!
رئیس دفتر کالین پاول: آمریکا در جنگ بعدی ایران و اسرائیل وارد می‌شود و ایران ناو آمریکا را می‌زند
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
تحلیل کارشناسان نظامی آمریکا از مدل‌های موشک‌ ایران که نگران‌شان کرده!
سرهنگ عرب: برنامه موشکی ایران از هسته‌ای خطرناک‌تر است!
توصیف یک اسرائیلی ایرانی‌الاصل از موشک‌های ایران
تحلیل فنی تک تک موشک‌های ایران توسط سه کارشناس آمریکایی!
نخستین تصاویر موشک‌های بالستیک ارتقا یافته سپاه
رسانه سعودی‌: 3000‌ موشک ایران آماده پرتاب به اسرائیل!
ادعاهای شبکه عربی درباره موشک جدید ایران؛ گیم چنجر
روایت کانال 13 اسرائیل از دقت موشک‌های ایران
نخستین عکس العمل ایران به دست گذاشتن آمریکا روی موشک‌ها
تحلیل ارتشبد آمریکا از شرایط نظامی کنونی ایران
ایران لیبی نمی‌شود، داریم موشک قاره پیما می‌سازیم!
فرمانده کل قوا: اگر لازم باشد دوباره از موشک‌ها استفاده خواهد شد
ایرانی‌ها می‌توانند با 20 موشک 20 هدف را در اسرائیل بزنند!
ادعای نتانیاهو: این موشک‌های ایران می‌تواند آمریکا را هدف قرار دهد!
لفاظی وقیحانه مقام آمریکایی: یا صلح آمیز برنامه هسته‌ای و موشکی را پایان می‌دهید یا نابودش می‌کنیم!
گزارش تلویزیون سعودی از زرادخانه موشکی ایران
روایت شبکه خبر ترکیه از مهاجران ایرانی
نبرد ایران و اسرائیل چگونه به پایان می‌رسد؟
تلویزیون ترکیه: این موشک ایران در جنگ اسرائیل تعیین کننده بود
نمی‌خواهیم جگرگوشه‌هایمان به جنگ ایران بروند
تلویزیون ترکیه: اسرائیل می‌خواهد با همراهی آمریکا حمله کند / ایران موشک 25 ماخی می‌زند!
اظهارات جنجالی کسری ناجی درباره ارتش اسرائیل
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
ویدیوهای مرتبط
نمایش بیشتر
مفید صفحه اصلی نسخه موبایل
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟