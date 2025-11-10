پسر قذافی با قرار وثیقه آزاد شد

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دادگاه لبنان پیشتر در تاریخ ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر ماه)، پس از ۱۰ سال بازداشت بدون محاکمه، حکم آزادی مشروط «هانیبال قذافی» پسر «معمر قذافی» دیکتاتور سابق لیبی را صادر کرد.

او که ۴۹ سال دارد در دسامبر ۲۰۱۵ به اتهام «پنهان کردن اطلاعات» درباره سرنوشت امام موسی صدر و ۲ همراهش بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در بازداشت انفرادی بود.

بنا بر این گزارش، مقامات امنیتی و یکی از اعضای تیم وکلای هانیبال قذافی اعلام کردند او روز دوشنبه پس از پرداخت وثیقه ۹۰۰ هزار دلاری آزاد شد.

«شربل میلاد الخوری» یکی از وکلای هانیبال قذافی به این خبرگزاری گفت: «هانیبال قذافی عصر دوشنبه پس از اتمام مراحل اداری آزاد شد.»

۲ مقام امنیتی که مطابق با مقررات خواستند نامشان فاش نشود، نیز آزادی هانیبال قذافی را تایید کردند.

این آزادی چند روز پس از آن صورت گرفت که مقامات لبنانی ممنوعیت سفر هانیبال قذافی را لغو و راه را برای آزادی او هموار کردند.

پیش از این، سازمان آمریکایی «کمک به گروگان‌ها» (Hostage Aid) اعلام کرد هانیبال قذافی طی روزهای آینده از لبنان به قطر منتقل خواهد شد.