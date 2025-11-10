محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور به انتقاد از بودجه باشگاه‌های استقلال، پرسپولیس و سپاهان پرداخت و هزینه تراکتور را زیر هزار میلیارد اعلام کرد.

زنوزی بودجه استقلال، پرسپولیس و سپاهان را لو داد؛ اتهام سنگین مالک تراکتور به عادل فردوسی‌پور

مالک باشگاه تراکتور اعلام کرد که بودجه یکی از باشگاه‌های لیگ برتر بالای ۴ هزار میلیارد است.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، محمدرضا زنوزی، مالک باشگاه تراکتور در گفت‌وگویی با عادل فردوسی‌پور به افشای بودجه سه باشگاه رقیب پرداخت و بودجه آنها را لو داد.

مالک باشگاه تراکتور مدعی شد، بودجه این باشگاه کمتر از سه باشگاه رقیب یعنی استقلال، سپاهان و پرسپولیس است. زنوزی بدون نام بردن از این باشگاه‌ها اعلام کرد یکی از آنها بالای ۴ هزار میلیارد هزینه کرده، باشگاه دیگر بیش از ۳ هزار میلیارد هزینه کرده و بودجه سومین باشگاه نصف باشگاه دوم بوده است.

در این گفت‌وگو زنوزی اعداد ۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد، ۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد و یک هزار و ۶۰۰ میلیارد که از سوی مجری برنامه فوتبال ۳۶۰ مطرح شد را تأیید و بودجه تراکتور را نصف سومین باشگاه یعنی ۸۰۰ میلیارد اعلام کرد. در ادامه زنوزی با تعریف از رضا درویش، مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس در هزینه‌کرد به نوعی اعلام کرد که هزینه پرسپولیس در فصل جاری یک هزار و ۶۰۰ میلیارد بوده است. یعنی او ادعا کرد از میان سپاهان و استقلال یکی بیش از ۴ هزار میلیارد و دیگری بیش از ۳ هزار میلیارد هزینه کرده‌اند.

حالا این ادعای زنوزی می‌تواند از سوی مدیران باشگاه‌های سپاهان و استقلال واکنش‌برانگیز شود.

زنوزی همچنین به این موضوع اشاره کرد، هواداران تراکتور هم از بودجه این سه باشگاه به این دلیل که از محل اعتبارات دولتی تغذیه می‌کنند سهم دارند، در حالی که بودجه تراکتور از جیب شخصی او تأمین می‌شود.

نکته جالب توجه اینکه، زنوزی در شروع این گفت‌وگو عدالت عادل فردوسی‌پور را هم زیر سؤال برد، او را برخلاف ادعایش به بی عدالتی متهم کرد و در این بخش از صحبت‌هایش، او را متهم کرد که به برکناری دراگان اسکوچیچ از تیم ملی پیش از جام جهانی ۲۰۲۲ قطر کمک کرده است. زنوزی همچنین مجری برنامه تعطیل شده ۹۰ را «کی‌روشی‌پور» خواند که شرایط را برای بازگشت کی‌روش به تیم ملی فراهم کرده است.