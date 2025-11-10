به گزارش تابناک، سومین روز از مسابقات شنا در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی، امروز ۱۹ آبان ماه در ۲ نوبت صبح و عصر از ساعت ۱۰ صبح و۱۸ آغاز شد.
درنوبت صبح مهدی غلامی ومحمد قاسمی در ماده ۲۰۰ متر پروانه موفق شدند به فینال برسند که قاسمی بنا به تشخیص مربی و برای حفظ آمادگی در مادههای دیگر، از فینال انصراف داد. غلامی نیز تا دقایقی دیگر به آب خواهد زد.
غلامی در این فینال این رقابتها موفق شد با ثبت رکورد ۲:۰۱:۳۵ مدال برنز را از آنخود کند و پرچم ایران را بالا ببرد.
سامیار عبدلی و سینا غلامپور ۲ نماینده شنا کشورمان هستند که درنوبت صبح در ماده ۱۰۰ متر آزاد به مرحله نیمهنهایی رسیدند و به ترتیب با ثبت رکوردهای۵۱:۲۶ و ۵۱:۹۹ ثانیه رقابت این بخش را به پایان رساندند؛ نهایتا غلامپور از فینال باز ماند و عبدلی به رقابت نهایی راه یافت.
هومر عباسی در فینال ۱۰۰ متر کرال پشت، امشب رقابت کرد و متاسفانه با ثبت رکورد ۵۷:۰۴ به جایگاه هفتم رسید و از مدال باز ماند.
آراد مهدیزاده دیگر ملیپوش کشورمان بود که در فینال ماده ۲۰۰ متر قورباغه با ثبت رکورد ۲:۱۹:۵۸ در جایگاه پنجم ایستاد و از کسب مدال باز ماند.
گفتنی است؛ عبدلی روز گذشته موفق شد اولین طلای کاروان ایران در ایندوره از مسابقات را بدست آورد و در بخش تیمی نیز ملیپوشان مشورمان در ماده ۴ در ۲۰۰ متر به مدال برنز برسند.
سرمربیگیری این تیم به عهده خشایار حضرتی است و محمدصادق طیران و اردلان ابراهیمپناه نیز مربیگری است تیم را به عهده دارند.