غلامی برنز شنای ۲۰۰ متر قورباغه را از آن‌خود کرد

در‌نوبت صبح مهدی غلامی ومحمد قاسمی در ماده ۲۰۰ متر پروانه موفق شدند به فینال برسند که قاسمی بنا به تشخیص مربی و برای حفظ آمادگی در ماده‌های دیگر، از فینال انصراف داد. غلامی نیز تا دقایقی دیگر به آب خواهد زد. 
کد خبر: ۱۳۳۹۴۶۸
| |
257 بازدید
غلامی برنز شنای ۲۰۰ متر قورباغه را از آن‌خود کرد

به گزارش تابناک، سومین روز از مسابقات شنا در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی، امروز ۱۹ آبان ماه در‌ ۲ نوبت صبح و عصر از ساعت ۱۰ صبح و‌۱۸  آغاز شد. 

در‌نوبت صبح مهدی غلامی ومحمد قاسمی در ماده ۲۰۰ متر پروانه موفق شدند به فینال برسند که قاسمی بنا به تشخیص مربی و برای حفظ آمادگی در ماده‌های دیگر، از فینال انصراف داد. غلامی نیز تا دقایقی دیگر به آب خواهد زد. 

غلامی در این فینال این رقابت‌ها موفق شد با ثبت رکورد ۲:۰۱:۳۵ مدال برنز را از آن‌خود کند و پرچم ایران را بالا ببرد.

سامیار عبدلی و سینا غلام‌پور  ۲ نماینده شنا کشورمان هستند که در‌نوبت صبح در ماده ۱۰۰ متر آزاد به مرحله نیمه‌نهایی رسیدند ‌و به ترتیب با ثبت رکوردهای۵۱:۲۶ و  ۵۱:۹۹ ثانیه رقابت این بخش را به پایان رساندند؛ نهایتا غلام‌پور از فینال باز ماند و عبدلی به رقابت نهایی راه یافت.

هومر عباسی در فینال ۱۰۰ متر کرال پشت، امشب رقابت کرد و متاسفانه با ثبت رکورد ۵۷:۰۴ به جایگاه هفتم رسید و از مدال باز ماند. 

آراد مهدی‌زاده دیگر ملی‌پوش کشورمان بود که در فینال ماده ۲۰۰ متر قورباغه با ثبت‌ رکورد  ۲:۱۹:۵۸ در جایگاه ‌پنجم ایستاد و از کسب مدال باز ماند.

گفتنی است؛ عبدلی روز‌ گذشته موفق شد اولین طلای کاروان ایران در این‌دوره از مسابقات را بدست آورد و در بخش‌ تیمی نیز ملی‌پوشان مشورمان در ماده ۴ در ۲۰۰ متر به مدال برنز برسند.

سرمربیگیری این تیم به عهده خشایار حضرتی است و  محمدصادق طیران و اردلان ابراهیم‌پناه نیز مربیگری است تیم را به عهده دارند.

چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
