بازی‌های کشور‌های اسلامی - ریاض

دومین طلای کاروان ایران ضرب شد

ملی پوش وزنه برداری مردان کشورمان در حرکت یک‌ضرب موفق به کسب مدال طلا شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۶۴
| |
413 بازدید

دومین طلای کاروان ایران ضرب شد

به گزارش خبرنگار تابناک، مسابقات وزنه‌برداری مردان در دسته ۸۸ کیلوگرم  شامگاه دوشنبه ۱۹ آبان در سالن Boulevard SEF Arena 01A  برگزار و ایلیا صالحی پور ملی پوش کشورمان به رقابت با حریفان خود پرداخت.

در این دسته ۱۰ وزنه بردار از کشورهای افغانستان، کویت، ازبکستان، عربستان، بنگلادش، ایران، سوریه، عمان، قرقیزستان و کامرون حضور داشتند.

ملی‌پوش وزن ۸۸ کیلوگرم کشورمان در حرکت یک‌ضرب ابتدا وزنه ۱۵۳ کیلوگرمی را مهار کرد و در حرکت دوم موفق به مهار وزنه ۱۵۵ کیلوگرمی شد. او در حرکت سوم موفق شد وزنه ۱۶۲ کیلوگرمی را بالای سر ببرد و مدال طلای یک ضربه را از آنو خود کرد.

سرور ظفرونوف ملی پوش ازبکستان با مهار وزن ۱۶۱ کیلوگرم در مکان دوم ایستاد.

یوسف المدارهم از عربستان هم با مهار ۱۵۴ کیلوگرم در مکان سوم حرکت یک‌ضرب ایستاد.

برچسب ها
بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی وزنه برداری مدال طلا ایلیا صالحی پور
