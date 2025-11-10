به گزارش تابناک به نقل از مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمدنبی موسوی‌فرد عصر دوشنبه با حضور در بخش سوختگی بیمارستان آیت‌الله طالقانی اهواز از جوان اهوازی که در جریان تخلیه یک واحد تجاری اقدام به خودسوزی کرده بود، عیادت کرد.

حجت‌الاسلام و المسلمین موسوی‌فرد در این دیدار ضمن اطلاع از آخرین وضعیت درمانی مصدوم، برای بهبود کامل وی از درگاه خداوند طلب سلامتی کرد و گفت: تمامی امکانات درمانی باید برای نجات جان این جوان بسیج شود و با عوامل احتمالی این حادثه برخورد قانونی صورت گیرد.

به گفته رئیس بیمارستان سوانح و سوختگی آیت‌الله طالقانی، این جوان دچار سوختگی ۷۰ درصدی شده و روند درمانی وی با بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و تیم پزشکی متخصص در حال پیگیری است.

این حادثه پس از آن رخ داد که شهرداری اهواز اقدام به تخلیه یک مغازه اجاره‌ای در اطراف پارک زیتون کرد. بنا بر اعلام دادستان اهواز، به رغم تأکیدات مقام قضائی مبنی بر رعایت موازین قانونی و حقوق شهروندی، شهرداری بدون توجه به تأکیدات مقام قضائی، شروط تعیین شده و به صورت خودسرانه و در زمان نامناسب برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه می‌کند.

دادستان اهواز همچنین از بازداشت شهردار منطقه ۳ اهواز و مسئول اجراییات شهرداری این منطقه خبر داد که با قرار وثیقه آزاد شده‌اند.

وی افزود: برای این افراد قرار نظارت قضائی صادر شده و تا اطلاع ثانوی از حضور در محل کار خود محروم هستند.