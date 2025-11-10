میلی صفحه خبر لوگو بالا
پیش‌بینی قیمت دلارِ فردا «سه‌شنبه» ۲۰ آبان

قیمت دلار روز دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ با نوسانات محدود در کانال ۱۰۷ هزار تومان معامله شد. این اسکناس در نهایت روی رقم ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ تومان بسته شد. کاهش جزئی قیمت در معاملات سومین روز هفته، نشانه‌ای از تردید بازار برای مبادله است.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۴۵
| |
759 بازدید
پیش‌بینی قیمت دلارِ فردا «سه‌شنبه» ۲۰ آبان

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز، قیمت دلار در سومین روز هفته، در فضایی کم‌رمق و کم‌نوسان معامله شد. دلار روز دوشنبه با قیمت ۱۰۷ هزار و ۸۰۰ تومان بازگشایی شد و در ادامه معاملات با کاهش ۳۰۰ تومانی نسبت به روز یکشنبه، با قیمت ۱۰۷ هزار و ۴۰۰ تومان بسته شد.
معامله‌گران می‌گویند کاهش حجم تقاضا در بازار نقدی و احتیاط معامله‌گران، دلیل تثبیت قیمت دلار در کانال ۱۰۷ هزار تومان است.

پیش‌ بینی قیمت دلار

کارشناسان اقتصادی معتقدند قیمت دلار در وضعیت تعادل موقت قرار دارد. از یک سو، ثبات نرخ حواله درهم در محدوده ۲۹ هزار و ۴۰۰ تومان، از افزایش قیمت جلوگیری کرده است. از سوی دیگر، افزایش انتظارات تورمی و افزایش تقاضای فصلی ارز در نیمه دوم آبان، احتمال رشد ملایم دلار را در روزهای آینده افزایش می‌دهد.

تحلیلگران بازار ارز برای روزهای باقیمانده از هفته جاری حفظ قیمت و ماندگاری دلار در محدوده ۱۰۷ هزار تومان پیش‌بینی می‌کنند. آنها می‌گویند اگر درهم امارات به بالای ۲۹ هزار و ۶۰۰ تومان برسد یا سیگنال سیاسی نامساعدی منتشر شود، احتمال صعود دلار تا سقف ۱۰۸ هزار و ۳۰۰ تومان وجود دارد.

بازار ارز در وضعیت سکون ماند

درهم امارات روز دوشنبه کاهش محدود ۵۰ تومانی داشت و با رقم 29 هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد. تتر با رقم 108 هزار و ۲۶۵ تومان در حال معامله است.

پوند انگلیس روی رقم ۱۴۱ هزار و ۷۱۰ تومان قرار گرفت. یورو با رقم ۱۲۴ هزار و ۴۶۰ تومان معامله شد.
اسکناس دلار در مرکز مبادله روی رقم 73 هزار و 80 تومان ایستاد. حواله دلار نیز با رقم 70 هزار و 951 تومان معامله شد.

