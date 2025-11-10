«نیکولا سارکوزی» رئیس جمهور سابق فرانسه به صورت مشروط و با قرار نظارت قضایی از زندان آزاد شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ «نیکولا سارکوزی» رئیس جمهور سابق فرانسه به صورت مشروط و با قرار نظارت قضایی از زندان آزاد شد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در فرانسه حکم آزادی «نیکولا سارکوزی» رئیس جمهور سابق این کشور را صادر کرد.

تلویزیون BFMTV فرانسه در این خصوص گزارش داد که سارکوزی می‌تواند با این شرط که با سایر افراد مرتبط با این پرونده ارتباط برقرار نکند، آزاد شود.

دادگاه تجدیدنظر پاریس با آزادی نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور پیشین فرانسه که به اتهام «تشکیل گروه مجرمانه» در پرونده موسوم به «پرونده لیبی» به ۵ سال زندان محکوم شده بود، موافقت کرد.

به گزارش رسانه‌های فرانسوی، دادستانی خواستار آزادی سارکوزی با قرار نظارت قضایی شده بود.

وی که ۲۰ روز پیش روانه زندان «لا سانته» شده بود، در جلسه دادگاه از طریق ویدئو کنفرانس شرکت کرد و ضمن رد دوباره اتهامات، شرایط زندان را «سخت و طاقت‌فرسا» توصیف کرد.

دادگاه علاوه بر صدور حکم آزادی بر اساس شروط نظارت قضایی، برقراری تماس سارکوزی با ژرالد دارمانن وزیر دادگستری فرانسه را ممنوع کرد.

سارکوزی متهم بود که در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷، از معمر قذافی مقام ارشد وقت لیبی کمک مالی غیرقانونی دریافت کرده است. وی در سپتامبر گذشته از اتهامات فساد مالی تبرئه شد، اما به‌دلیل «تشکیل سازمان مجرمانه» به ۵ سال زندان محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رسانه‌های فرانسوی اعلام کردند که خودرو سارکوزی پس از تصمیم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر آزادی وی تحت نظارت قضایی، محوطه زندان را ترک کرد.