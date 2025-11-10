میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آزادی مشروط رئیس‌جمهور سابق فرانسه از زندان

«نیکولا سارکوزی» رئیس جمهور سابق فرانسه به صورت مشروط و با قرار نظارت قضایی از زندان آزاد شد.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۳۸
| |
293 بازدید
آزادی مشروط رئیس‌جمهور سابق فرانسه از زندان

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ «نیکولا سارکوزی» رئیس جمهور سابق فرانسه به صورت مشروط و با قرار نظارت قضایی از زندان آزاد شد.

به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاهی در فرانسه حکم آزادی «نیکولا سارکوزی» رئیس جمهور سابق این کشور را صادر کرد.

تلویزیون BFMTV فرانسه در این خصوص گزارش داد که سارکوزی می‌تواند با این شرط که با سایر افراد مرتبط با این پرونده ارتباط برقرار نکند، آزاد شود.

دادگاه تجدیدنظر پاریس با آزادی نیکلا سارکوزی رئیس‌جمهور پیشین فرانسه که به اتهام «تشکیل گروه مجرمانه» در پرونده موسوم به «پرونده لیبی» به ۵ سال زندان محکوم شده بود، موافقت کرد.

گالری برتر فرجی

ماجان-f۶

به گزارش رسانه‌های فرانسوی، دادستانی خواستار آزادی سارکوزی با قرار نظارت قضایی شده بود.

وی که ۲۰ روز پیش روانه زندان «لا سانته» شده بود، در جلسه دادگاه از طریق ویدئو کنفرانس شرکت کرد و ضمن رد دوباره اتهامات، شرایط زندان را «سخت و طاقت‌فرسا» توصیف کرد.

دادگاه علاوه بر صدور حکم آزادی بر اساس شروط نظارت قضایی، برقراری تماس سارکوزی با ژرالد دارمانن وزیر دادگستری فرانسه را ممنوع کرد.

سارکوزی متهم بود که در جریان کارزار انتخاباتی سال ۲۰۰۷، از معمر قذافی مقام ارشد وقت لیبی کمک مالی غیرقانونی دریافت کرده است. وی در سپتامبر گذشته از اتهامات فساد مالی تبرئه شد، اما به‌دلیل «تشکیل سازمان مجرمانه» به ۵ سال زندان محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، رسانه‌های فرانسوی اعلام کردند که خودرو سارکوزی پس از تصمیم دادگاه تجدیدنظر مبنی بر آزادی وی تحت نظارت قضایی، محوطه زندان را ترک کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سارکوزی آزادی زندان نظارت قضایی فرانسه رئیس جمهور
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
چه کسی باید قفل رکود در سیاست خارجی را باز کند؟!
احتمال اعدام رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۳ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۷ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cRq
tabnak.ir/005cRq