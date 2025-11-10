میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ترامپ بیش از ۷۰ نفر از متحدان سیاسی خود را عفو کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا، بیش از ۷۰ نفر از متحدان سیاسی خود را که متهم به تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ شده بودند، عفو کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۲۸
| |
2 بازدید
ترامپ بیش از ۷۰ نفر از متحدان سیاسی خود را عفو کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در فهرست منتشرشده از سوی اد مارتین مسوول واحد عفو کاخ سفید، نام رودی جولیانی و سیدنی پاول وکلای پیشین دونالد ترامپ و همچنین مارک میدوز رئیس دفتر سابق کاخ سفید دیده می‌شود.

رودی جولیانی شهردار اسبق نیویورک که از جمهوری‌خواهان نزدیک به ترامپ است، پس از طرح ادعا‌های بی‌اساس درباره تقلب گسترده در انتخابات، از وکالت در نیویورک و واشنگتن محروم شد. پیش از آن، وی در یک پرونده افترا به پرداخت ۱۴۸ میلیون دلار محکوم شده بود.

افراد عفو شده در طرحی برای تغییر فهرست مجمع گزینندگان (الکترال کالج) در ایالت‌های کلیدی مانند میشیگان، جورجیا و آریزونا نقش داشتند؛ طرحی که به اعتراضات و ناآرامی منجر به حمله به ساختمان کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ دامن زد.

عفو‌های ریاست‌جمهوری فقط شامل جرائم فدرال می‌شود و هیچ‌یک از این افراد در سطح فدرال، متهم نشده بودند. این اقدام، موضع ترامپ درباره تقلب در انتخابات را بار دیگر نشان داد.

در این فهرست، نام وکلای نزدیک به ترامپ مانند جان ایستمن، بوریس اپشتین و همچنین جفری کلارک مقام پیشین وزارت دادگستری دیده می‌شود.

جمهوری‌خواهان موسوم به «مجمع برگزیدگان جعلی» نیز که در برخی ایالت‌ها متهم به ارسال گواهی‌های جعلی شده‌بودند نیز مشمول عفو قرار گرفته‌اند. دستور ترامپ در راستای عفو گسترده ده‌ها نفر از هوادارانش در وقایع ۶ ژانویه صادر شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دونالد ترامپ انتخابات ریاست جمهوری کاخ سفید مارک میدوز واشنگتن
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
بقائی از شلیک حقوقی به واشنگتن‌وتل‌آویو خبر داد
تصاویر بدل ترامپ در ورزشگاه پارس شیراز!
احتمال پیروزی «السودانی» در انتخابات پارلمانی عراق بیشتر است/ «نوری مالکی» رقیب اصلی نخست وزیر است/ «مقتدی صدر» غایبِ حاضر انتخابات/محتوای تماس جنجالی وزرای دفاع آمریکا و عراق صحت ندارد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
قالیباف: در اصلاح انرژی دوباره مرتکب اشتباه نشویم
«مجوز واردات» تبدیل به کالای فروشی شد! / چانه زنی‌های مشکوک برای تخصیص ارز 
ظریف: شورای امنیت‌ ملی از من خواست فعلاً سکوت کنم
«ظفر»، «پایا» و «کوثر» در نوبت پرتاب قرار گرفتند
تیم‌ملی امشب راهی امارات می‌شود؟
پاسخ فدراسیون فوتبال به اعتراض پرسپولیس
ساپینتو نگران بازگشت به‌موقع هافبک استقلال
احتمال پیروزی «السودانی» در انتخابات پارلمانی عراق بیشتر است/ «نوری مالکی» رقیب اصلی نخست وزیر است/ «مقتدی صدر» غایبِ حاضر انتخابات/محتوای تماس جنجالی وزرای دفاع آمریکا و عراق صحت ندارد
رفتار انسانی رضا عطاران با یک هوادار خاص را ببینید
کوشنر با مأموریت دیپلماتیک به اسرائیل برگشت
خاطرات تکان دهنده آقای بازیگر از شلاق خوردنش
باهنر: با خودی‌ها و رقبا حرف‌ مشترک زیاد داریم
حمله روزنامه اصولگرا به حسین مرعشی: نادان و احمق!
لاریجانی: پس از جنگ هم با غرب مذاکره کردیم
سخنان مهم لاریجانی درباره کاهش برد موشک‌ها و رویارویی نظامی
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۳ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۷ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cRg
tabnak.ir/005cRg