ترامپ بیش از ۷۰ نفر از متحدان سیاسی خود را عفو کرد

رئیس‌جمهوری آمریکا، بیش از ۷۰ نفر از متحدان سیاسی خود را که متهم به تلاش برای تغییر نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۰ شده بودند، عفو کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ در فهرست منتشرشده از سوی اد مارتین مسوول واحد عفو کاخ سفید، نام رودی جولیانی و سیدنی پاول وکلای پیشین دونالد ترامپ و همچنین مارک میدوز رئیس دفتر سابق کاخ سفید دیده می‌شود.

رودی جولیانی شهردار اسبق نیویورک که از جمهوری‌خواهان نزدیک به ترامپ است، پس از طرح ادعا‌های بی‌اساس درباره تقلب گسترده در انتخابات، از وکالت در نیویورک و واشنگتن محروم شد. پیش از آن، وی در یک پرونده افترا به پرداخت ۱۴۸ میلیون دلار محکوم شده بود.

افراد عفو شده در طرحی برای تغییر فهرست مجمع گزینندگان (الکترال کالج) در ایالت‌های کلیدی مانند میشیگان، جورجیا و آریزونا نقش داشتند؛ طرحی که به اعتراضات و ناآرامی منجر به حمله به ساختمان کنگره در ۶ ژانویه ۲۰۲۱ دامن زد.

عفو‌های ریاست‌جمهوری فقط شامل جرائم فدرال می‌شود و هیچ‌یک از این افراد در سطح فدرال، متهم نشده بودند. این اقدام، موضع ترامپ درباره تقلب در انتخابات را بار دیگر نشان داد.

در این فهرست، نام وکلای نزدیک به ترامپ مانند جان ایستمن، بوریس اپشتین و همچنین جفری کلارک مقام پیشین وزارت دادگستری دیده می‌شود.

جمهوری‌خواهان موسوم به «مجمع برگزیدگان جعلی» نیز که در برخی ایالت‌ها متهم به ارسال گواهی‌های جعلی شده‌بودند نیز مشمول عفو قرار گرفته‌اند. دستور ترامپ در راستای عفو گسترده ده‌ها نفر از هوادارانش در وقایع ۶ ژانویه صادر شده است.