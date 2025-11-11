سلب لذت فوتبال از تماشاگران با دشمنان قسم خورده/ تراکتور - پرسپولیس؛ بازی با روان هواداران

شاید همه چیز زیر سر قرعه و قسمت است که اجازه می‌دهد سوءمدیریت و تصمیمات بحث‌برانگیز ارکان فوتبال ایران اجازه خودنمایی پیدا کنند. بلافاصله بعد از اینکه مشخص شد تراکتور و پرسپولیس باید در جام حذفی به مصاف هم بروند، ماشه حاشیه و جنجال هم چکانده شد.

حدود یک هفته پیش مراسم قرعه کشی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی برگزار و گوی‌ها حکم دادند که در بزرگ‌ترین دیدار این مرحله از مسابقات، تراکتور و پرسپولیس باید در تبریز به مصاف هم بروند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، فوتبال ایران و روزهای آرام و بدون جنجال؟ باورش سخت که هیچ، محال است. حتی اگر بازیکنان درون زمین و مربیان کنار خط کار خاصی انجام ندهند و مدیران باشگاه از صدر تا ذیل مرتکب خطایی سهوی یا عمدی نشوند و خبری از بیانیه و اظهارنظر تحریک‌آمیز و... نباشد، بازهم دلایلی هست و تحرکات و تصمیماتی وجود دارد که جو فوتبال را پرتنش کند.

نمونه‌اش همین ماجرای تقابل دو تیم بزرگ و پرهوادار، سرخ‌های تهرانی و تبریزی. فصل گذشته هواداران دو تیم تخلفاتی داشتند که منجر به رأی کمیته انضباطی مبنی بر بدون تماشاگر برگزار شدن مصاف دو تیم در سال جاری مسابقات شد؛ رأیی تکراری و منسوخ در دنیای فوتبال. رأیی که نه تنها تاکنون بازدارندگی ایجاد نکرده و باعث کاهش تخلفات و ناهنجاری‌ها در ورزشگاه‌ها نشده، بلکه صرفاً مهم‌ترین عامل زیبایی و هیجان یک بازی فوتبال را از بین برده و البته بارها باعث اعتراض، نارضایتی و در مواقعی حاشیه و جنجال شده است.

در شرایطی که باشگاه تراکتور برای دریافت حق حضور هواداران در مسابقه جام حذفی مقابل پرسپولیس روی رأی کمیته استیناف، ۱۸ فروردین اعتراض کرده بود، فدراسیون فوتبال با انتشار یک رأی جدید با عنوان «رأی اصلاحی کمیته استیناف» حکم قبلی را نقض کرد.

شاید همه چیز زیر سر قرعه و قسمت است! حدود یک هفته پیش که مراسم قرعه‌کشی مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی برگزار و گوی‌ها حکم دادند که در بزرگ‌ترین دیدار این مرحله از مسابقات، تراکتور و پرسپولیس باید در تبریز به مصاف هم بروند. بلافاصله هم مصاحبه‌های تراکتوری‌ها از جمله خداداد عزیزی آغاز شد که رأی بر بدون تماشاگر بودن برای لیگ برتر است و اگر مشمول جام حذفی هم شود، عادلانه نیست و به ضرر تراکتور میزبان این بازی خواهد بود. چند روزی با همین اوضاع و اظهارنظرها سپری شد و در شرایطی که باشگاه تراکتور برای دریافت حق حضور هواداران در مسابقه جام حذفی مقابل پرسپولیس روی رأی کمیته استیناف (در تاریخ ۱۸ فروردین که بازی‌های این دو تیم را در دو فصل پیش‌رو در همه رقابت‌ها بدون تماشاگر کرده بود) اعتراض کرده بود، فدراسیون فوتبال با انتشار یک رأی جدید با عنوان «رأی اصلاحی کمیته استیناف» حکم قبلی را نقض کرد و با تأکید بر اینکه محرومیت تنها شامل مسابقات لیگ برتر است و شامل مسابقات حذفی و سوپرجام نمی‌شود، این رأی را تعدیل کرد. در رأی اصلاحی کمیته استیناف عنوان شد که عبارات جام حذفی و سوپرجام از آن حذف می‌گردد. در توجیه این تغییر رأی هم از بهانه‌ای عجیب استفاده شد؛ اشتباه سهوی در تایپ رأی ابتدایی!

بدین ترتیب شعله‌های آتش جنجال زبانه کشید و باشگاه پرسپولیس با لحنی صریح و معترضانه به رأی تازه کمیته استیناف واکنش نشان داد و نوشت: «رأی قطعی صادره از سوی کمیته استیناف در تاریخ گذشته، به‌صراحت اعلام کرده بود که تماشاگران هر دو باشگاه، از حضور در تمامی مسابقات رودررو در دو فصل آتی، اعم از لیگ برتر، جام حذفی و سوپرجام، محروم خواهند بود. با این حال، کمیته محترم استیناف پس از گذشت قریب به ۸ ماه از قطعیت رأی و بدون مستند قانونی مشخص، تصمیم جدیدی اتخاذ کرده است که دامنه‌ی محرومیت هواداران باشگاه تراکتور را صرفاً به مسابقات لیگ برتر محدود می‌کند. از دیدگاه حقوقی، تصمیم اخیر در چارچوب اصلاح رأی یا سهو قلم قرار نمی‌گیرد، بلکه تغییری ماهوی در مفاد رأی قطعی و در نتیجه خروج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده رأی محسوب می‌شود. اصل «قطعیت آراء» از مبانی بنیادین عدالت قضایی در تمامی نظام‌های حقوقی - از جمله در مقررات دادرسی ورزشی - است و نقض آن می‌تواند موجب تزلزل در نظم حقوقی و بی‌اعتباری تصمیمات قضایی شود.»

گرچه در ادامه کمیته استیناف بیانیه‌های دیگری هم برای توضیح تغییر حکم و دلایل آن منتشر کرد، اما در این بین صحبت‌های مهدی دادرس، عضو کمیته استیناف هم در نوع خود جالب و حیرت‌انگیز است: «به خدا هیچ اتفاق خاصی نیفتاده است. آن‌ها [تراکتور] اعاده دادرسی کردند، ما هم بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که اشتباه کرده‌ایم. اگر جز این بود، خودمان هم عقل‌مان می‌رسید که این مسئله ایجاد شبهه می‌کند اما وقتی خودمان را با نصّ صریح قانون و عقل و وجدان‌مان روبه‌رو کردیم، به این نتیجه رسیدیم که این بازی باید با تماشاگر برگزار شود و تنبیه در نظر گرفته شده برای لیگ، درباره جام حذفی و سوپرجام صدق نکند.» دادرس در ادامه صحبت‌هایش توصیه‌ای هم به پرسپولیسی‌ها داشته: «یک توصیه برای پرسپولیسی‌ها دارم. اصلاً فکر کنید در یک بازی جام حذفی، قرعه بدی به شما خورده. برای اینکه توان‌تان را ثابت کنید، قدرتمند و مردانه بازی کنید و ببرید. برای خود شما هم بهتر است تماشاگر در ورزشگاه باشد. شرافت و اعتقاد من برایم آن‌قدر مهم است که حاضر نیستم به‌خاطر اینکه مثلاً تیمی مثل تراکتور با تماشاگرانش پرسپولیس را ببرد، نمی‌آیم خلاف وجدان و اعتقادم حکم صادر کنم؛ نه من و نه همکارانم در کمیته استیناف.»

می‌توان با قطعیت مدعی شد یکی از بزرگترین و حساس‌ترین رقابت‌های فوتبال ایران، حالا چه با تماشاگر باشد و چه بدون آن، حداقل برای بخشی که ناراضی هستند جذاب و زیبا نیست.

به این ترتیب ماجرا از اشتباه سهوی در تایپ به سمت عقل و وجدان اعضای کمیته استیناف تغییر مسیر داد! بر این اساس جنجال خود خواسته با هنرنمایی رکن قضایی فدراسیون فوتبال، برای چالش جدید در فوتبال کشورمان آغاز به کار کرد. در چنین شرایطی می‌توان با قطعیت مدعی شد که یکی از بزرگترین و حساس‌ترین رقابت‌های فوتبال ایران، حالا چه با تماشاگر باشد و چه بدون آن، حداقل برای بخشی که ناراضی هستند جذاب و زیبا نیست. در ضمن فراموش نکنید با آرایی چون بدون تماشاگر کردن بازی‌ها، هیچکس سودی نمی‌برد و خوشحال نخواهد بود؛ کلیت فوتبال متضرر می‌شود و ناراضی خواهد بود. چه تراکتور - پرسپولیس، چه هر بازی دیگری!

حالا جالب اینجاست، در برنامه دوشنبه شب فوتبال برتر وقتی علی اینانلو، عضو هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس به اتفاقات رخ داده و رأی اصلاحیه کمیته استیناف اعتراض کرد، علی صالحی، رئیس این رکن قضایی فدراسیون فوتبال در قامت پاسخگویی قرار گرفت و در بخشی از صحبت‌هایش اینانلو را مورد پرسش قرار داد که «آیا شما با حضور تماشاگران مشکلی دارید؟» اما این پرسش مهمی است که باید از ارکان قضایی فدراسیون فوتبال پرسید؛ آیا با حضور تماشاگران مشکل دارید که با هر کنش و واکنشی، رأی به محرومیت تماشاگران می‌دهید که حالا در چنین مورد، با موضوع «رأی اصلاحی» اینگونه جنجالی جدید به پا کنید؟ فوتبال بدون تماشاگر هیچ لذتی ندارد، اما انگار برخی دشمنان قسم خورده فوتبال شده‌اند تا اجازه لذت بردن از فوتبال را به کسی ندهند.