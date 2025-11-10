میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

«ظفر»، «پایا» و «کوثر» در نوبت پرتاب قرار گرفتند

رئیس سازمان فضایی ایران در مورد ماهواره‌های ظفر، پایا و کوثر، گفت: این ماهواره‌ها در شرایط آماده‌سازی برای پرتاب هستند و انتظار می‌رود پرتاب آنها اوایل زمستان انجام شود، ضمن آنکه ایستگاه ماهواره‌ای سلماس و چناران نیز در وضعیت نزدیک به افتتاح هستند.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۲۳
| |
262 بازدید
«ظفر»، «پایا» و «کوثر» در نوبت پرتاب قرار گرفتند

به گزارش تابناک؛ دکتر حسن سالاریه امروز در حاشیه رویداد «فناوری فضایی در خدمت توسعه پایدار» در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: نشست امروز فرصتی بود تا شرکت‌های فعال در پارک فاوا دستاورد‌ها و توانمندی‌های خود را در ارائه خدمات مبتنی بر داده و تصویر ماهواره‌ای به نمایش بگذارند. این شرکت‌ها عمدتاً محصولات و خدماتی ارائه می‌دهند که مشتری اصلی آنها دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی مانند وزارت جهاد کشاورزی، سازمان هواشناسی و محیط زیست هستند.

وی افزود: آخرین محصولات و توانمندی‌های این شرکت‌ها معرفی شد و فرصتی فراهم شد تا دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که با این خدمات آشنایی ندارند، با آنها گفت‌و‌گو کرده و آشنا شوند.

سالاریه تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین تغییرات در سازمان فضایی کشور، توسعه کاربرد‌های داده و تصویر است. ماهواره‌ها وقتی در مدار قرار می‌گیرند، خروجی آنها در پایین‌دست صنعت فضایی تبدیل به خدمات کاربردی می‌شود. به عنوان مثال، برآورد سطح زیر کشت محصولات کشاورزی، میزان برداشت از معادن، شناسایی معادن و کانون‌های گرد و غبار از جمله این خدمات هستند.

وی ادامه داد: شرکت‌های فعال در چند سال اخیر توانسته‌اند محصولات خود را روزبه‌روز دقیق‌تر کنند و قادرند خدمات کاربردی را به حوزه‌های کشاورزی، معدن و سایر صنایع ارائه دهند. این شرکت‌ها نیاز دارند معرفی شوند و نیاز‌های جدید حاکمیتی کشور نیز در اختیار آنها قرار گیرد تا محصولات خود را به‌روز کنند.

رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به به‌روزرسانی برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور، گفت:این برنامه به ویژه در بخش خدمات مبتنی بر داده و تصاویر ماهواره‌ای به‌روزرسانی خواهد شد و پس از تایید شورای عالی فضایی و رئیس جمهور ابلاغ می‌شود. این سند مبنای فعالیت‌های دستگاه‌های حاکمیتی، بخش خصوصی و دانشگاهی خواهد بود.

سالاریه درباره تامین منابع مالی پروژه‌ها، افزود: بر اساس برنامه بودجه، منابع لازم تامین خواهد شد و فعالیت‌ها در چارچوب برنامه پیش می‌رود.

وی در مورد ماهواره‌های ظفر، پایا و کوثر، گفت: این ماهواره‌ها در شرایط آماده‌سازی برای پرتاب هستند و انتظار می‌رود پرتاب آنها اوایل زمستان انجام شود.

سالاریه ادامه داد: ایستگاه‌های ماهواره‌ای سلماس و چناران نیز در وضعیت نزدیک به افتتاح هستند و بهره‌برداری از سلماس ظرف هفته‌های آینده آغاز خواهد شد.

رئیس سازمان فضایی ایران درباره همکاری‌های بین‌المللی، گفت: ما با چین در پروژه‌های مرتبط با ماه و تحقیقات فضایی همکاری داریم و همچنین با اتحادیه‌ها و انجمن‌های بین‌المللی، از جمله کشور‌های اسلامی، در زمینه آموزش، ترویج و خدمات مبتنی بر داده و تصویر همکاری می‌کنیم. این همکاری‌ها بخشی از برنامه توسعه خدمات فضایی کشور است.

رئیس سازمان فضایی ایران، گفت: خدمات مبتنی بر داده و تصاویر ماهواره‌ای هم‌اکنون به سایر نهادها، شرکت‌ها و بخش‌های دولتی و کسب‌وکار‌ها ارائه می‌شود.

وی افزود: نمونه این خدمات در بخش‌هایی مانند کشاورزی، محیط زیست، مدیریت بحران، بیمه و سایر حوزه‌ها قابل مشاهده است. شرکت‌ها داده‌های ماهواره‌ای را دریافت، پردازش و تبدیل به گزارش‌های فنی می‌کنند و این گزارش‌ها به نهاد‌های مربوطه ارائه می‌شود تا مورد استفاده قرار گیرد.

سالاریه با تاکید بر اهمیت به‌روزرسانی مداوم این خدمات گفت: صنعت فضایی کشور برای ارائه خدمات دقیق و به‌روز، نیازمند به‌روزرسانی مستمر است. از ابتدای برنامه ۱۰ ساله فضایی کشور، طی سه سال گذشته بر اساس آخرین دستاورد‌ها و توانمندی‌های کشور در این حوزه، اقدام به بازنگری و به‌روزرسانی سند برنامه فضایی شده است تا با تغییرات و پیشرفت‌های فنی هماهنگ باشد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
ظفر سازمان فضایی ایران دکتر حسن سالاریه ماهواره سلماس چناران پایا کوثر
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
آیا از ابزارهای هوش مصنوعی استفاده می کنید؟
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
قالیباف: در اصلاح انرژی دوباره مرتکب اشتباه نشویم
«مجوز واردات» تبدیل به کالای فروشی شد! / چانه زنی‌های مشکوک برای تخصیص ارز 
ظریف: شورای امنیت‌ ملی از من خواست فعلاً سکوت کنم
«ظفر»، «پایا» و «کوثر» در نوبت پرتاب قرار گرفتند
تیم‌ملی امشب راهی امارات می‌شود؟
پاسخ فدراسیون فوتبال به اعتراض پرسپولیس
ساپینتو نگران بازگشت به‌موقع هافبک استقلال
احتمال پیروزی «السودانی» در انتخابات پارلمانی عراق بیشتر است/ «نوری مالکی» رقیب اصلی نخست وزیر است/ «مقتدی صدر» غایبِ حاضر انتخابات/محتوای تماس جنجالی وزرای دفاع آمریکا و عراق صحت ندارد
رفتار انسانی رضا عطاران با یک هوادار خاص را ببینید
کوشنر با مأموریت دیپلماتیک به اسرائیل برگشت
خاطرات تکان دهنده آقای بازیگر از شلاق خوردنش
باهنر: با خودی‌ها و رقبا حرف‌ مشترک زیاد داریم
حمله روزنامه اصولگرا به حسین مرعشی: نادان و احمق!
لاریجانی: پس از جنگ هم با غرب مذاکره کردیم
سخنان مهم لاریجانی درباره کاهش برد موشک‌ها و رویارویی نظامی
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۳ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۷ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cRb
tabnak.ir/005cRb