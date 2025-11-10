پس از حل مشکل ویزای اعضای تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به العین، این تیم احتمالا ساعت ۱۰ شب عازم امارات خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در شرایطی که قرار بود کاروان تیم ملی فوتبال برای برگزاری تورنمنت العین ساعت ۱۳ امروز راهی العین امارات شود این پرواز انجام نشد که دلیل این اتفاق، صادر نشدن ویزای تعدادی از اعضای کاروان ایران بود.

مهدی محمدنبی مدیر تیم ملی فوتبال درباره این اتفاق گفت: "به دلیل تعطیلی روز‌های شنبه و یکشنبه در امارات، تعدادی از ویزا‌ها صادر نشده و امیدواریم ظرف یک تا ۲ ساعت آینده سایر کاروان اعزامی هم ویزایشان صادر شود تا امروز بعد از ظهر تیم ملی اعزام شود. "

حالا پیگیری‌ها نشان می‌دهد که پس از رفع مشکل ویزای اعضای تیم ملی فوتبال، کاروان این تیم احتمالا ساعت ۱۰ امشب راهی امارات خواهد شد.