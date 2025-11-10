یکی از بازیکنان ملی پوش استقلال که این روزها در اردوی فوتبال کشورش به سر می‌برد با اما و اگر زیادی تهران را ترک کرد.

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی؛ دیدیه اندونگ هافبک استقلال که در فیفا دی قبلی به دلیل بازگشت دیرهنگام به شدت باعث ناراحتی ریکاردو ساپینتو شده بود این بار و پس از دعوت دوباره به اردوی تیم ملی کشورش با، اما و اگر‌های زیادی اردوی تیمش را ترک کرد.

گرچه مسئولان باشگاه استقلال نمی‌توانستند مانع سفر او بشوند، اما ظاهراً ساپینتو در شب آخر حضور اندونگ در اردوی استقلال از او قول گرفته برنامه‌های بازگشتش برای همراهی این تیم در اردوی پیش از دیدار استقلال مقابل تیم خلخالی را طوری طراحی کند که به موقع به ایران برگردد.

یادآور می‌شود؛ دیدار بعدی استقلال پس از پایان ایام فیفا دی در تاریخ سی‌ام آبان ماه و در چارچوب رقابت‌های جام حذفی مقابل پادیاب خلخال برگزار خواهد شد.