کوشنر با مأموریت دیپلماتیک به اسرائیل برگشت

جرد کوشنر، فرستاده ویژه آمریکا و داماد دونالد ترامپ با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مورد تضمین اجرای آتش بس در غزه دیدار و گفتگو کرد.
کوشنر با مأموریت دیپلماتیک به اسرائیل برگشت

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز دوشنبه با انتشار تصویری از این ملاقات، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که نتانیاهو اکنون در دفتر خود در حال گفت‌و‌گو با کوشنر داماد رئیس جمهور آمریکا است.

طبق گزارش‌های رسانه‌های رژیم صهیونیستی، سفر کوشنر در حالی صورت گرفته است که واشنگتن تلاش‌های خود را برای کسب اطمینان از حفظ آتش‌بس در غزه که با میانجیگری ایالات متحده به دست آمده، افزایش می‌دهد.

خبرگزاری رویترز گزارش داده است که کوشنر یکشنبه شب در یک سفر اعلام نشده، به تل‌آویو آمد تا در مورد اجرای توافق صلح ۲۰ ماده‌ای ترامپ برای نوار غزه گفت‌و‌گو کند.

روز یکشنبه، شبکه خبری کان عنوان کرد که قرار است کوشنر به همراه استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه به سرزمین‌های اشغالی سفر کند.

قضات دادگاه که پرونده فساد نتانیاهو را بررسی می‌کنند، درخواست او برای لغو جلسه شهادت در روز دوشنبه را به دلیل «دیدار‌های دیپلماتیک فوری» پذیرفتند.

رژیم صهیونیستی مدعی است که حماس عمدا در بازگرداندن اجساد اسرای باقی‌مانده تعلل می‌کند تا از خلع سلاح خود که قرار است در مرحله دوم توافق آتش‌بس با استقرار نیروی بین‌المللی در نوار غزه انجام شود، جلوگیری کند.

این رژیم همچنین مدعی است که این گروه در حال خرید زمان برای اعمال مجدد کنترل بر غزه است تا در مذاکرات آینده در مورد بازسازی این باریکه، قدرت چانه‌زنی بیشتری داشته باشد.

تل آویو با طرح چنین ادعا‌هایی این اجازه را به خود داده تا بار‌ها توافق آتش بس در غزه را نقض کند و تا امروز جان صد‌ها فلسطینی را گرفته است.

جرد کوشنر نتانیاهو رژیم صهیونیستی غزه آتش بس
