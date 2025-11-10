میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ژست آقای مدیرعامل با عینک دودی و میکروفون به یقه/ دفتر نشر و آثار «انصاری‌نیک» راه افتاده است؟

آقای انصاری‌نیک، اگر در سودای خدمت واقعی بودید، حداقل از رئیس‌جمهور آداب راه‌اندازی مدرسه را یاد می‌گرفتید که بیل دست می‌گیرد و به جای پز دادن، آستین همت بالا می‌زند.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۱۱
| |
560 بازدید

ژست آقای مدیرعامل با عینک دودی و میکروفون به یقه/ دفتر نشر و آثار «انصاری‌نیک» راه افتاده است؟

در حالی که مردم بندر امام خمینی هنوز با هزار و یک چالش روزمره و تنگنای معیشتی درگیرند، صحنه‌ای تکراری از مدیریت «ویترینی» در صنایع پتروشیمی کشور بار دیگر روی پرده رفته است؛ البته این بار با نقش اولی متفاوت اما همان داستان نخ‌نما: سپهدار انصاری‌نیک، مدیرعامل پرحاشیه پتروشیمی بندر امام، با ژستی سینمایی، پروژه مدرسه‌سازی را به میدانی برای شوی شخصی بدل کرده است!

به گزارش تابناک؛ آقای مدیرعاملی که نامش سال‌هاست با پرونده‌های مخدوش و شایعات محکومیت در پتروشیمی جم گره خورده، این روزها با کت و شلوار اتوکشیده و عینک دودی و میکروفون به یقه، جلو دوربین عکاس و فیلمبردار راه می‌رود تا شاید تصویری نو از «خدمتگزاری» بیافریند؛ اما دریغ از اندکی فروتنی یا واقع‌گرایی. گویا خدمت به مردم دوباره به شوآف و بزک رسانه‌ای تبدیل شده: خرج پول پتروشیمی و سهم سهامداران، اسباب پز دادن مدیری با ژست متفاوت!

ژست آقای مدیرعامل با عینک دودی و میکروفون به یقه/ دفتر نشر و آثار «انصاری‌نیک» راه افتاده است؟

حداقل آستین بالا بزنید!

این در حالی است که هرکس با چنین بودجه و سرمایه‌ای سرکار باشد، بلد است برای پروژه مدرسه سازی سلفی بگیرد و با عینک دودی و میکروفون سراغ «دستاوردسازی»‌های نمایشی برود. اما آقای مدیرعامل، هنر آن است که آستین بالا بزنید، نه آنکه میان فیلمبردار و عکاس «حرکت نمایشی» ثبت کنی!

آقای انصاری‌نیک، اگر در سودای خدمت واقعی بودید، حداقل از رئیس‌جمهور آداب راه‌اندازی مدرسه را یاد می‌گرفتید که بیل دست می‌گیرد و به جای پز دادن، آستین همت بالا می‌زند.

این ادا و اطوارها شاید در شبکه‌های اجتماعی برای خودنمایی و ساخت برند شخصی بدرد بخورد، اما مردم بندر امام خمینی واقعاً دل‌شان با یاد و راه شهداست؛ نه با عینک دودی، نه با کت و شلوار و نه با ژست‌های نمایشی. اینکه پروژه مدرسه را به شهدای جنگ ۱۲ روزه تقدیم می‌کنید، زمانی معنا دارد که پشت این حرف، صداقت و عمل باشد، نه این همه بزک رسانه‌ای و رفتار پرزرق‌وبرق!

ژست آقای مدیرعامل با عینک دودی و میکروفون به یقه/ دفتر نشر و آثار «انصاری‌نیک» راه افتاده است؟

 دفتر نشر و آثار «انصاری‌نیک» راه افتاده است؟

اگر قرار است دفتر نشر و آثار انصاری‌نیک راه بیافتد، خوب است که با همین سبک و سیاق ادامه دهید: عینک دودی، میکروفون بر یقه، کت و شلوار و البته خرج بیت‌المال برای ساختن ژستی که قطعا ربطی به همت و مسئولیت اجتماعی ندارد. اما فراموش نکنید، مردم حساب خدمت را از پز دادن به‌خوبی جدا می‌کنند، و پشت هیچ عینک دودی، بی‌مسئولیتی و گذشته‌ای مخدوش پنهان نخواهد شد!

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پتروشیمی بندر امام مدرسه سازی پتروشیمی جم عینک دودی
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
سکانس یوسف پیامبر که خیلی‌ها متوجه حضور کارگردان نشدند!
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۳ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۷ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۴۵ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cRP
tabnak.ir/005cRP