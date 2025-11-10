حمله روزنامه اصولگرا به حسین مرعشی: نادان و احمق!

به گزارش تابناک روزنامه جوان با انتقاد شدید از دبیرکل حزب کارگزاران، او را متهم به دعوت به تسلیم در برابر نظام سلطه و منطق معیوب اقتصادی کرده است.
* نادان مردی به نام حسین مرعشی که گرفتار حمق ذاتی است و چندین هلدینگ بزرگ اقتصادی داردکه با رانت دولت سازندگی به دست آورده، گفته دنیا چهار دهه است از رقابت نظامی عبور کرده و مشغول رقابت اقتصادی است! در چه زمانی؟ در زمانی که وزیر دفاع امریکا در یک سخنرانی عجیب مدعی شده اکنون در لحظه ۱۹۳۹ (آغاز جنگ دوم) هستیم، ترامپ دستور آزمایش هستهای داده و چندبار با خوی یک حیوان وحشی از توان امریکا در ۱۵۰ بار ویرانی کامل سیاره سخن گفته، روسیه با دستور آزمایش هستهای واکنش نشان داده است، غرب آسیا و آفریقا و قلب اروپا درگیر جنگهای ویرانگر است، هفت، هشت نقطه دنیا جنگ است و چند ماه از حمله تمامعیار امریکا و ناتو به ایران و شهادت ۱۱۰۰ نفر از هموطنان میگذرد. چنین حماقتی فقط از یک کارگزارانی که با ثروت رانتی تا گلو در دغدغه حفظ و افزایش ثروت خود فرورفته است، برمیآید.
*ادعا کرده کشور پس از ۴۰ سال دچار «بنبستهای بزرگ در سیاست خارجی، اقتصاد و فرهنگ» است.
*آنچه مرعشی از آن به عنوان «مصالحه» یاد میکند، در واقع چیزی جز تسلیم در برابر واقعیت تحمیلی قدرتهای سلطهگر نیست؛ نسخهای که با تجربه جهانی، منافع ملی و حتی کارنامه سیاسی خود او در تضاد است.
*مرعشی با تکرار گزاره قدیمی هاشمی رفسنجانی مبنی بر اینکه «دنیای فردا، دنیای گفتمانهاست نه موشک»، میگوید دنیا از رقابت نظامی عبور کرده است؛ اظهار نظری که همان روزها با واکنش قاطع رهبر معظم انقلاب مواجه شد و ایشان ۱۳۹۵ و در دیدار با جمعی از مداحان کشور با انتقاد شدید از کسانی که روزگار و دنیای فردا را دنیای مذاکره میدانند و نه موشک تصریح کردند: اگر این حرف از روی ناآگاهی گفته شده باشد یک مسئله است، اما اگر از روی آگاهی باشد خیانت است. امروز هم روزگار موشک است و هم مذاکره. روزگار، روزگار همه چیز است وگرنه به راحتی و به صراحت حق ملت را خواهند خورد.
*اگرچه اکنون سالها از انذار رهبرمعظم انقلاب به آن اظهارنظر خاماندیشانه میگذرد، اما امروز هم واقعیات جهان همان را تأیید میکند.
*در چنین جهانی، سخن گفتن از «عبور از قدرت سخت» نه نشانه واقعگرایی، که در خوشبینانهترین حالت، نشانه غفلت از منطق قدرت است و تجویز آن برای کشوری، چون ایران، دعوتی است برای
*دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی معتقد است که هیچ اقتصادی رشد نمیکند مگر با کنار گذاشتن مقاومت و پذیرش استکبار. این همان منطق معیوبی است که در دولتهای مورد حمایت جریان مرعشی نیز تکرار شد و نتیجهاش چیزی جز افزایش وابستگی و گسترش تحریمها نبود.
*دعوت مرعشی به «مصالحه بزرگ با امریکا»، اگر نگوییم حماقت و خیانت، نه نشانه عقلانیت، که نادیدهگرفتن واقعیت خصومت و بیاعتمادی عمیق میان دو کشور است.
* در دوران حاکمیت دولت اصلاحات، رئیس دولت وقت با طرح پرطمطراق «گفتوگوی تمدنها» تلاش کرد چهرهای صلحجو از ایران به غرب نشان دهد، اما پاسخ واشینگتن چه بود؟ در همان سال، جورج بوش پسر ایران را در کنار عراق و کره شمالی، محور شرارت نامید و عملاً آن گفتوگو را به تمسخر گرفت.
*حسین مرعشی که خود و همکیشانش بیش از چهار دهه است بر مناصب دولتی و مصالح ملت خیمه زدهاند، اکنون میگوید کشور پس از ۴۰ سال با بنبستهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مواجه است.
*طی چندماه گذشته جریان اصلاحات با توصیههایی پرهزینه، دولت پزشکیان را نیز تحت فشار قرار داد: از توصیه به دست دادن با ترامپ در نیویورک تا اصرار بر حضور ایران در سیرک شرمالشیخ که عملاً به نمایش تحقیر و توهین با حاضران و خودنمایی ترامپ تبدیل شد.
*سخنان حسین مرعشی اگرچه با واژگان «عقلانیت» و «توسعه» آراسته شده، اما در عمق خود دعوتی است به تسلیم در برابر نظام سلطه، با نام فریبنده مصالحه.