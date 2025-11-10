میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اگر آمریکا از توهم دست بردارد، همه‌چیز ممکن است!

سعید خطیب‌زاده معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تأکید کرد که مقابله عزتمندانه نیروهای دفاعی و اتحاد بی‌سابقه مردم ایران، تمامی گزاره‌های معیوبی که دهه‌ها رژیم صهیونیستی و ایران ستیزان آن را تبلیغ می‌کردند، باطل کرد.
کد خبر: ۱۳۳۹۴۰۰
| |
796 بازدید
اگر آمریکا از توهم دست بردارد، همه‌چیز ممکن است!

به گزارش تابناک به نقل از فارس، معاون وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه هرگز از دیپلماسی رویگردان نبوده‌ایم، اما این ما نیستیم که باید حسن نیتمان را ثابت کنیم، گفت: اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن اسنپ‌بک خطای جدی بود که تنها آنها را بی اعتبار و از مدار دیپلماسی خارج کرده است.

سعید خطیب‌زاده معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در رأس یک هیأت متشکل از پژوهشگران ارشد کشور به ژاپن سفر و ضمن ملاقات با مقامات رسمی، با روسای اندیشکده‌های برجسته ژاپن شامل موسسه اقتصاد‌های انرژی ژاپن (JIME)، موسسه مطالعات خاورمیانه ژاپن (MEIJ)، موسسه اقتصاد‌های در حال توسعه جترو (IDE)، موسسه ژئواکونومی (IOG) و بنیاد صلح ساساکاوا (SPF) دیدار و در میزگرد‌های مشترک با محققان این اندیشکده‌ها حضور یافت.

سخنرانی در جمع محققان، اصحاب رسانه‌ها، نمایندگان بخش خصوصی و دیپلمات‌های خارجی در محل بنیاد صلح ساساکاوا یکی از برنامه‌های این سفر بود.

خطیب‌زاده همچنین در نشست اختصاصی با ۳۰ نفر از روسا و محققان برجسته اندیشکده‌ها و تحلیلگران ارشد رسانه‌های ژاپنی، در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو به گفت‌و‌گو و تبادل نظر با آنها پرداخت.

معاون وزیر خارجه در این نشست‌ها به ارزیابی آخرین تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در سطوح بین‌المللی، منطقه‌ای و نیز دوجانبه پرداخت.

وی اظهار داشت: نمی‌شود حملات تجاوزکارانه و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی که به صورت هماهنگ شده با آمریکا، آن هم در میانه مذاکرات، به دست مدعی دروغین دیپلماسی صورت گرفت را نادیده گرفت.

خطیب‌زاده افزود: آنچه که آنها از حمله تجاوزکارانه، به دست نیاوردند، را هرگز نمی‌توانند از طریق سیاسی به دست بیاورند.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه تأکید کرد که مقابله عزتمندانه نیرو‌های دفاعی و اتحاد بی‌سابقه مردم ایران، تمامی گزاره‌های معیوبی که دهه‌ها رژیم صهیونیستی و ایران ستیزان آن را تبلیغ می‌کردند، باطل کرد.

خطیب‌زاده اضافه کرد: در شرایط عدم اعتماد فعلی، مقام معظم رهبری چارچوب‌ها را به طور جامع ترسیم کرده‌اند و در همان مسیر حرکت خواهیم کرد، اما بدانند که نتیجه هرگز تسلیم نخواهد بود.

وی گفت: ما هرگز از دیپلماسی رویگردان نبوده‌ایم، اما این ما نیستیم که باید حسن نیتمان را ثابت کنیم.

معاون وزیر خارجه در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن به اصطلاح سازوکار پس‌گشت (اسنپ‌بک) از نظر حقوقی، سیاسی و راهبردی یک خطای جدی بود که هم اصل و هم آثار آن غیرقانونی است و تنها آنها را بی اعتبار و از مدار دیپلماسی خارج کرده است.

وی تأکید کرد که از نظر موازین حقوقی، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به پایان رسیده است و ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد و دو عضو دائم شورای امنیت که بر این امر صحه گذاشته‌اند، صدای جامعه بین‌المللی هستند.

رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه گفت: از هیچ احتمالی در آینده غافل نیستیم و در دفاع قدرتمندانه از حاکمیت ملی و مردم ایران مصمم هستیم.

وی نتیجه گرفت که باید بر سلطه‌طلبی و قلدرمآبی در روابط بین‌المللی از طریق همکاری در چارچوب‌های چندجانبه فائق بیاییم.

خطیب‌زاده همچنین در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه ان. اچ. کی ژاپن، در پاسخ به سؤالات خبرنگار این شبکه، ضمن تأکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای پاسداری از منافع و حقوق خود در چارچوب‌های تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: اگر آمریکا با اراده واقعی برای دستیابی به توافق از موضعی برابر وارد شود، با احترام سخن بگوید و از توهماتی که در ذهن دارد دست بردارد، همه چیز قابل تحقق خواهد بود.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سعید خطیب زاده معاون وزیر امور خارجه دیپلماسی آمریکا اسنپ بک
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
باهنر: با خودی‌ها و رقبا حرف‌ مشترک زیاد داریم
روایت عراقچی از پشت‌صحنه اجماع جهانی علیه ماشه
روایت عراقچی از پشت‌صحنه اجماع جهانی علیه سازوکار ماشه
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
لاریجانی موضع ایران را روشن کرد
بقائی از شلیک حقوقی به واشنگتن‌وتل‌آویو خبر داد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
احتمال پیروزی «السودانی» در انتخابات پارلمانی عراق بیشتر است/ «نوری مالکی» رقیب اصلی نخست وزیر است/ «مقتدی صدر» غایبِ حاضر انتخابات/محتوای تماس جنجالی وزرای دفاع آمریکا و عراق صحت ندارد
کوشنر با مأموریت دیپلماتیک به اسرائیل برگشت
باهنر: با خودی‌ها و رقبا حرف‌ مشترک زیاد داریم
حمله روزنامه اصولگرا به حسین مرعشی: نادان و احمق!
لاریجانی: پس از جنگ هم با غرب مذاکره کردیم
سخنان مهم لاریجانی درباره کاهش برد موشک‌ها و رویارویی نظامی
روایت عراقچی از پشت‌صحنه اجماع جهانی علیه ماشه
اگر آمریکا از توهم دست بردارد، همه‌چیز ممکن است!
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟
تاجرنیا می‌تواند مدیرعامل شود
مناظره رشیدی کوچی و رسایی بر سر تلگرام را ببینید
مشاور روحانی به پزشکیان: گفت‌وگو با ترامپ را شروع کنید!
جزئیات آتش زدن جسد توسط دستیاران پزشک‌نما
روایت دادستان تهران از پزشک‌نمای متخلف
دیدار عراقچی با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۳ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۷ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
ساعت احتمالی قطعی آب در تهران لو رفت!  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cRE
tabnak.ir/005cRE