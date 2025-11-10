به گزارش تابناک به نقل از فارس، معاون وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه هرگز از دیپلماسی رویگردان نبودهایم، اما این ما نیستیم که باید حسن نیتمان را ثابت کنیم، گفت: اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن اسنپبک خطای جدی بود که تنها آنها را بی اعتبار و از مدار دیپلماسی خارج کرده است.
سعید خطیبزاده معاون وزیر امور خارجه و رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه در رأس یک هیأت متشکل از پژوهشگران ارشد کشور به ژاپن سفر و ضمن ملاقات با مقامات رسمی، با روسای اندیشکدههای برجسته ژاپن شامل موسسه اقتصادهای انرژی ژاپن (JIME)، موسسه مطالعات خاورمیانه ژاپن (MEIJ)، موسسه اقتصادهای در حال توسعه جترو (IDE)، موسسه ژئواکونومی (IOG) و بنیاد صلح ساساکاوا (SPF) دیدار و در میزگردهای مشترک با محققان این اندیشکدهها حضور یافت.
سخنرانی در جمع محققان، اصحاب رسانهها، نمایندگان بخش خصوصی و دیپلماتهای خارجی در محل بنیاد صلح ساساکاوا یکی از برنامههای این سفر بود.
خطیبزاده همچنین در نشست اختصاصی با ۳۰ نفر از روسا و محققان برجسته اندیشکدهها و تحلیلگران ارشد رسانههای ژاپنی، در محل سفارت جمهوری اسلامی ایران در توکیو به گفتوگو و تبادل نظر با آنها پرداخت.
معاون وزیر خارجه در این نشستها به ارزیابی آخرین تحولات مرتبط با جمهوری اسلامی ایران در سطوح بینالمللی، منطقهای و نیز دوجانبه پرداخت.
وی اظهار داشت: نمیشود حملات تجاوزکارانه و اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی که به صورت هماهنگ شده با آمریکا، آن هم در میانه مذاکرات، به دست مدعی دروغین دیپلماسی صورت گرفت را نادیده گرفت.
خطیبزاده افزود: آنچه که آنها از حمله تجاوزکارانه، به دست نیاوردند، را هرگز نمیتوانند از طریق سیاسی به دست بیاورند.
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه تأکید کرد که مقابله عزتمندانه نیروهای دفاعی و اتحاد بیسابقه مردم ایران، تمامی گزارههای معیوبی که دههها رژیم صهیونیستی و ایران ستیزان آن را تبلیغ میکردند، باطل کرد.
خطیبزاده اضافه کرد: در شرایط عدم اعتماد فعلی، مقام معظم رهبری چارچوبها را به طور جامع ترسیم کردهاند و در همان مسیر حرکت خواهیم کرد، اما بدانند که نتیجه هرگز تسلیم نخواهد بود.
وی گفت: ما هرگز از دیپلماسی رویگردان نبودهایم، اما این ما نیستیم که باید حسن نیتمان را ثابت کنیم.
معاون وزیر خارجه در بخش دیگری از سخنانش عنوان کرد: اقدام سه کشور اروپایی در فعال کردن به اصطلاح سازوکار پسگشت (اسنپبک) از نظر حقوقی، سیاسی و راهبردی یک خطای جدی بود که هم اصل و هم آثار آن غیرقانونی است و تنها آنها را بی اعتبار و از مدار دیپلماسی خارج کرده است.
وی تأکید کرد که از نظر موازین حقوقی، قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به پایان رسیده است و ۱۲۱ کشور عضو جنبش عدم تعهد و دو عضو دائم شورای امنیت که بر این امر صحه گذاشتهاند، صدای جامعه بینالمللی هستند.
رئیس مرکز مطالعات سیاسی و بینالمللی وزارت امور خارجه گفت: از هیچ احتمالی در آینده غافل نیستیم و در دفاع قدرتمندانه از حاکمیت ملی و مردم ایران مصمم هستیم.
وی نتیجه گرفت که باید بر سلطهطلبی و قلدرمآبی در روابط بینالمللی از طریق همکاری در چارچوبهای چندجانبه فائق بیاییم.
خطیبزاده همچنین در یک مصاحبه تلویزیونی با شبکه ان. اچ. کی ژاپن، در پاسخ به سؤالات خبرنگار این شبکه، ضمن تأکید بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای پاسداری از منافع و حقوق خود در چارچوبهای تعیین شده از سوی مقام معظم رهبری اظهار داشت: اگر آمریکا با اراده واقعی برای دستیابی به توافق از موضعی برابر وارد شود، با احترام سخن بگوید و از توهماتی که در ذهن دارد دست بردارد، همه چیز قابل تحقق خواهد بود.