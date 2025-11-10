میلی صفحه خبر لوگو بالا
احتمال اعدام رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی

ترکش‌های اعلام حکومت نظامی توسط رئیس‌جمهور سابق و برکنار شده کره جنوبی یون سوک یول ادامه دارد و حالا او با احتمال اعدام مواجه است.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۹۰
| |
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ با اعلام دادستان ویژه کره جنوبی، پرونده جدیدی علیه رئیس‌جمهور سابق رسما متهم به «کمک به یک کشور دشمن»، شده است.

دادستان ویژه «پارک جی-یونگ» در جمع خبرنگاران گفت که این پرونده در ادامه بررسی‌های قضایی مرتبط با اعلام حکومت نظامی تشکیل شده است.

سیزدهم آذر ماه سال گذشته بود که یون سوک یول در یک نطق شبانه، پارلمان کره جنوبی را منحل و اعلام حکومت نظامی کرد.

اعلام حکومت نظامی در کره جنوبی با اعتراضات شدید مواجه شد و روز بعد، پارلمان آن را باطل کرد. با تشدید اعتراضات، پارلمان رئیس‌جمهور را از مقامش خلع کرد.

دادستان‌ها اوایل سال جاری میلادی تحقیقات ویژه‌ای را برای بررسی این موضوع آغاز کردند که آیا یون دستور پرواز پهپاد‌ها بر فراز کره شمالی را برای تحریک پیونگ یانگ و تقویت تلاش خود برای اعلام حکومت نظامی صادر کرده است یا خیر.

به گفته دادستان ویژه پارک جی-یونگ، تیم مشاور ویژه تحقیقات درباره رئیس‌جمهور سابق، او را به «سودرسانی به دشمن به طور کلی» و سوءاستفاده از قدرت متهم کرده است.

وی اضافه کرد، یون و دیگران «برای ایجاد شرایطی که امکان اعلام حکومت نظامی اضطراری را فراهم می‌کرد، توطئه کردند و در نتیجه خطر رویارویی مسلحانه بین دو کره و آسیب رساندن به منافع نظامی عمومی را افزایش دادند.»

پارک گفت که شواهد قانع‌کننده‌ای در یادداشتی که توسط فرمانده سابق ضد اطلاعات در اکتبر سال گذشته نوشته شده بود، یافت شده است که در آن «ایجاد یک وضعیت ناپایدار یا بهره‌برداری از یک فرصت نوظهور» مورد تأکید قرار گرفته است.

دادستان ویژه خبر داد که در این یادداشت آمده که ارتش کره جنوبی باید مکان‌هایی را هدف قرار دهد که «باید باعث شود (کره شمالی) آبروی خود را از دست بدهد تا واکنش اجتناب‌ناپذیر باشد، مانند پیونگ یانگ».

یون به دلیل شورش و سایر اتهامات ناشی از اعلام حکومت نظامی در حال محاکمه است.

یون همواره گفته که قصد اعمال حکومت نظامی را نداشته، بلکه برای هشدار درباره تخلفات احزاب مخالف و حفاظت از دموکراسی در برابر عناصر «ضد دولتی» حکومت نظامی اعلام کرد.

سئول و پیونگ‌یانگ از زمان پایان جنگ ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ که با آتش‌بس و نه معاهده صلح به پایان رسید، از نظر فنی در جنگ بوده‌اند.

رویترز و خبرگزاری فرانسه درباره پرونده تازه علیه رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی گزارش دادند: «در صورت اثبات جرم، او ممکن است به اعدام محکوم شود.»

