کیوان مهتدی بازداشت شد

به گزارش تابناک به نقل از شرق، صبح امروز، دوشنبه ۱۹ آبان ۱۴۰۴ مأموران امنیتی با حضور در منزل کیوان مهتدی، مترجم و فعال کارگری، او را بازداشت کردند. طبق گفته نزدیکان؛ مأموران در جریان بازرسی خانه، کتاب‌ها، وسایل الکترونیکی و برخی اسناد شخصی وی را ضبط کردند. هنوز از نهاد صادرکننده حکم بازداشت یا دلایل این اقدام، اطلاع دقیقی در دست نیست.

مأموران حوالی صبح وارد منزل مهتدی شده و پس از چند ساعت تفتیش، او را با خود بردند. یک منبع مطلع به این روزنامه گفته است که خانواده و وکیل او تا لحظه تنظیم گزارش نتوانسته‌اند با او تماس بگیرند و از محل نگهداری‌اش بی‌خبرند.