بازیگر سریال یوسف پیامبر درگذشت

نایب رئیس انجمن بازیگران و بدلکاران با اشاره به درگذشت محمدعلی دشتی در سکوت خبری از مسئولان سینما درخواست کرد که بازیگران پیشکسوت این انجمن بیشتر مورد توجه قرار بگیرند تا با بالا رفتن سن و کنار گذاشته شدن از کار، دچار مشکلات روحی و جسمی نشوند.

به گزارش تابناک، محمدرضا نیلی درباره مرحوم محمدعلی دشتی که روز ۱۷ آبان از دنیا رفت و در بهشت‌زهرا به خاک سپرده شد، بیان کرد:محمدعلی دشتی متولد سال ۱۳۳۳ بود که با توجه به علاقه‌اش به بازیگری و هنر از دوران کودکی، وقتی وارد ارتش شد فعالیت‌های هنری و اجرای تئاتر را در آنجا دنبال می‌کرد اما بازیگری به طور حرفه‌ای را بعد از بازنشستگی آغاز کرد.

وی افزود: او بازیگری را به طور جدی از اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ شروع کرد و در طول سال‌های کاری خود در سریال‌هایی همچون «یوسف پیامبر(ع)»، «خوش نشین»، «فاکتور هشت»، «پایتخت»، ‌ «رهایم نکن» و فیلم‌های «شاعر زباله‌ها»، «آزادی مشروط»، «به وقت خماری»، ‌ «دلداده»، «اسب سفید پادشاه» و «آتش پنهان» بازی کرد امادر دو سال گذشته دچار سرطان کبد شد و بخاطر شرایط جسمی خیلی نتوانست کار کند بجز سریال «وحشی» که بابت آن خیلی هم خوشحال بود.

او با اشاره به ماهیت کاری انجمن بازیگران و بدلکاران گفت:‌ تعریف هویتی انجمن ما در این است که اعضا می‌توانند در نقش خود و دیگری بدلکاری کنند ولی به اجبار نباید به عنوان بدلکار سر صحنه باشند. درواقع طبق اساسنامۀ انجمن بازیگران سینما، بازیگران فرعی که مثلا در تعداد مشخصی فیلم نقش اول یا مکمل نداشتند، نمی‌توانند در آن انجمن حضور داشته باشند به همین دلیل انجمنی موازی برای حضور بازیگران با نقش‌های فرعی شکل گرفت و آقای دشتی هم در این انجمن عضو بود و اتفاقا همین یک ماه و نیم قبل به انجمن آمدند تا کارت عضویت خود را بگیرند البته حالی جسمی خوبی نداشتند.

نیلی ادامه داد: دغدغه تمام اعضای ما در انجمن این است که بتوانند کار کنند و به راحتی کنار گذاشته نشوند. خیلی از آن‌ها براثر سرخوردگی و کم‌کاری و عدم امنیت شغلی در اواخر عمرشان بعضا دچار ناراحتی جسمی و روحی می‌شوند. آن‌ها به دلیل اینکه مو سفید کرده‌اند در سینما کمتر پیشنهاد کار می‌گیرند در حالی که همچنان می‌توانند بدرخشند. البته خوشبختانه محمدعلی دشتی به لحاظ مالی مشکل آنچنانی نداشت ولی به دلیل آنکه شرایط جسمی ادامه کار را برایش مهیا نکرد به هر حال آسیب‌های روحی به او وارد شد و ای کاش مسئولان سینما به بازیگران قدیمی و پیشکسوت بیشتر توجه کنند چون دوستانی هستند که بیش از ۵۰ سال عمر خود را در سینما صرف کرده‌اند و هنوز توان و تمرکز روحی و جسمی برای کار دارند.