میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

درخواست «مادورو» از سران آمریکای لاتین

رئیس‌جمهوری ونزوئلا با تاکید بر اینکه این کشور «هیچ قیمومیتی را نمی‌پذیرد»، از رهبران کشورهای عضو «جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب» (CELAC) خواست علیه نظامی شدن کارائیب اقدام کرده و از حاکمیت ملی دفاع کنند.
کد خبر: ۱۳۳۹۳۷۹
| |
595 بازدید
|
۱
درخواست «مادورو» از سران آمریکای لاتین

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ «نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا، نامه‌ای به رهبران جامعه کشور‌های آمریکای لاتین و کارائیب (سلاک) که در سانتا مارتا، کلمبیا، برای چهارمین اجلاس بین این بلوک منطقه‌ای و اتحادیه اروپا گرد هم آمده بودند، ارسال کرد؛ وی در این نامه، واکنش منطقه‌ای یکپارچه به استقرار نظامی در کارائیب را خواستار شد که طبق گزارش‌ها منجر به کشته شدن بیش از ۷۰ غیرنظامی شده است.

مادورو در نامه خود اظهار داشت: «اصل مورد بحث امروز واضح و تعیین‌کننده است: حاکمیت کشور‌ها و خودمختاری آزادانه مردم. ونزوئلا این را با وضوح کامل اعلام می‌کند: هیچ قیمومیتی را نمی‌پذیرد و نخواهد پذیرفت. ما نمی‌پذیریم که تحت عناوینی مانند «امنیت» یا «مبارزه با قاچاق مواد مخدر»، دکترین قدیمی مونرو تحمیل شود، دکترینی که به دنبال تبدیل آمریکای ما به صحنه‌ای برای تهاجمات و کودتا‌های «تغییر رژیم» به منظور سرقت ثروت و منابع طبیعی عظیم ما است.»

مادورو از محلی که «سیمون بولیوار» آخرین اعلامیه خود را در سال ۱۸۳۰ ایراد کرد، به مقایسه تاریخی بین لشکرکشی اسپانیا برای بازپس‌گیری سرزمین‌های جدید در سال ۱۸۱۵ - به فرماندهی پابلو موریو با ۱۰ هزار نفر و ۶۰ کشتی - و استقرار فعلی ناو‌های هواپیمابر، ناوشکن‌های موشک‌انداز و زیردریایی‌های هسته‌ای در آب‌های کارائیب پرداخت. او با پیوند دادن دو رویداد که دو قرن از هم فاصله داشتند، تاکید کرد: «شکل محاصره تغییر کرده است، اما جوهره آن نه».

این نامه که به تاریخ ۹ نوامبر ۲۰۲۵ است، به طور مستقیم عملیات‌های نظامی را که کارشناسان سازمان ملل متحد و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر آن را اعدام‌های فراقضایی احتمالی می‌دانند، محکوم می‌کند.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا «احیای دکترین مونرو» (تدوین شده در سال ۱۸۲۳) را رد کرد و پیشنهاد داد که «دکترین بولیواری» به عنوان اصل راهنمای استقلال منطقه‌ای تثبیت شود. این نامه به نقل از بخش‌هایی از «نامه جامائیکا» در سال ۱۸۱۵ اشاره می‌کند که در آن بولیوار هویت آمریکای لاتین را «گونه‌ای واسطه بین مالکان مشروع زمین و غاصبان اسپانیایی» توصیف کرده است.

مادورو یادآوری کرد که جامعه کشور‌های آمریکای لاتین در تاریخ ۲ و ۳ دسامبر ۲۰۱۱ در کاراکاس با حضور ۳۳ رئیس دولت، به عنوان یک جایگزین منطقه‌ای به استثنای آمریکا و کانادا تاسیس شد. وی از «هوگو چاوز» رئیس‌جمهوری فقید ونزوئلا نقل قول کرد: «فقط وحدت ما را آزاد خواهد کرد.»

مادورو طبق این نامه چهار خواسته مشخص را مطرح کرد: اعلام آمریکای لاتین و کارائیب به عنوان منطقه صلح؛ رد قاطع نظامی‌سازی کارائیب؛ درخواست تحقیقات مستقل در مورد اعدام‌های فراقضایی؛ و ایجاد سازوکار‌های منطقه‌ای برای همکاری بشردوستانه و دفاع جمعی.

در نهایت، این نامه سه نقطه عطف اساسی در اندیشه بولیواری را یادآوری می‌کند: نامه جامائیکا (نامه جامائیکا (سندی بود که توسط سیمون بولیوار در سال ۱۸۱۵ در جامائیکا نوشته شد. این پاسخی به نامه‌ای از هنری کولن، تاجر جامائیکایی بود که در آن بولیوار افکار خود را در مورد وضعیت اجتماعی و سیاسی آمریکای اسپانیایی در آن زمان، قدرت امپراتوری اسپانیا و آینده احتمالی ملت‌های جدیدی که پس از فروپاشی آن ایجاد می‌شدند، توضیح داد)، کنگره آنگوستورا (توسط سیمون بولیوار تشکیل شد و در طول جنگ‌های استقلال کلمبیا و ونزوئلا در آنگوستورا برگزار شد و به اعلام جمهوری کلمبیا انجامید/۱۸۱۹) و کنگره آمفیکتیونیک پاناما (یک مجمع دیپلماتیک بود که در سال ۱۸۲۶ در شهر پاناما سیتی توسط سیمون بولیوار با هدف ایجاد کنفدراسیونی از جمهوری‌های آمریکای لاتین تبار تشکیل شد).

مادورو در پایان گفت: «اجازه ندهیم که حقارت قدرت‌های خارجی یا جاه‌طلبی برخی الیگارشی‌ها ما را از هم جدا کند.» وی خواستار آن شد که این اجلاس از «یک گردهم‌آیی صرفا تشریفاتی» فراتر رفته و به «اقدامی راسخ» تبدیل شود.

طی دو ماه گذشته، ارتش آمریکا مجموعه‌ای از ناو‌های جنگی، هواپیما‌های جنگنده، بمب‌افکن‌ها، تفنگداران دریایی، پهپاد‌ها و هواپیما‌های جاسوسی را در کارائیب مستقر کرده است. بمب‌افکن‌های دوربرد B-۵۲ در مقابل سواحل ونزوئلا «رزمایش حمله با بمب‌افکن» انجام داده‌اند.

در حالی که تنش‌ها میان واشنگتن و کاراکاس رو به افزایش است، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین استقرار و فعالیت نیرو‌های سازمان سیا را در ونزوئلا مجاز دانسته است.

ایالات متحده مدعی است در حملاتی به قایق‌های کوچک از مبدا ونزوئلا که حامل «مواد مخدر» و «تروریست‌های مواد مخدر» بودند، ده‌ها نفر را کشته است؛ با این حال هیچ مدرک یا جزئیاتی درباره هویت سرنشینان این قایق‌ها ارائه نکرده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
نیکلاس مادورو آمریکای لاتین ونزوئلا کارائیب نظامی
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
«تب برفکی» به اصفهان و یک گله دولتی رسید/ نگرانی دامداران از شیوع سویه جدید SAT2 + سند
زوایای قرارداد ۷ و ۵ میلیاردی حسن یزدانی و فیروزپور با استقلال/ روبه‌روی استاد و اختلاف ۴.۵ میلیاردی دو برنز جهانی!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کنگره آمریکا راه را برای حمله ترامپ به ونزوئلا بازگذاشت
نیویورک تایمز: ترامپ پایش را از گلیمش درازتر کرد
گنده‌گویی ماچادو علیه ایران
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۹
0
2
پاسخ
بهتره از مردم کشورش کمک بخوان چون هر کشوری فقط منافع خودشو میبینه
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
روایت دادستان تهران از پزشک‌نمای متخلف
دیدار عراقچی با مدیران ارشد صنعت هسته‌ای
کیوان مهتدی بازداشت شد
احتمال اعدام رئیس‌جمهور سابق کره جنوبی
حضور شبانه و مخفیانه مسی در نیوکمپ
بازیگر سریال یوسف پیامبر درگذشت
علت بازداشت شهردار اهواز چیست؟
دلیل صادر نشدن ویزای اعضای تیم ملی فوتبال برای سفر به امارات/ پیگیری مشکل از سوی وزارت امور خارجه
تمدید مهلت ثبت‌نام آزمون کار و تأمین سال ۱۴۰۴
درخواست «مادورو» از سران آمریکای لاتین
افشاگری تازه درباره منبع آلودگی هوای اهواز
رفوزه‌ها گزینه مدیرعاملی آبی‌ها؛ صندلی مدیریت باشگاه استقلال معامله می‌شود؟
هشدار دادستان کل: احضار بی‌دلیل توسط قاضی ممنوع!
چند کشور عربی به صورت پنهانی از اسرائیل مقابل حملات ایران دفاع کردند/ آمریکا از متحد به شریک عملیاتی اسرائیل تبدیل شده است
سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس: توهین به قومیت‌ها خط قرمز است / لرتباران از صحبت‌های خداداد نگران شدند
گزارش کانال 14 اسرائیل درباره سخنان خبرساز پزشکیان
عربستان از تضعیف ایران خوشحال می‌شود ولی نگران هژمونی اسرائیل است/ سفر «بن سلمان» به آمریکا بدون حل مساله فلسطین دستاورد استراتژیک ندارد
سام درخشانی: هیچ‌کس حاضر نبود با پژمان جمشیدی بازی کند!
نظر سردار جلالی درباره نحوه ردیابی و شهادت فرماندهان
آمریکا پیشنهاد ساخت نیروگاه هسته‌ای با حق غنی سازی محدود را به ایران داده بود/ اسرائیل و کنگره مانع توافق شدند
نام سلطان نهاده‌های دامی فاش شد / وزارت جهاد، بازار را دو دستی تقدیم این افراد کرد
لوکانو L۷؛ خودرویی که بیشتر از آن‌که برود، ادا درمی‌آورد
اعلام میزان تخریب سایت‌های موشکی و هسته‌ای ایران
مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است
اسرائیل در حال بررسی این سناریوهای حمله به ایران است
فواد حسین: آمریکا دوست و متحد ما است
زلیخای سریال آمریکایی «یوسف» در ۷۹ سالگی
ادعای عجیب درباره هاشمی رفسنجانی در استخر!
ویدیوی جنجالی سعید کریمی و همسرش در ورزشگاه
اعلام شدت نفوذ اسرائیل برای ترور مقامات ایران
خشکسالی، گناه ما بود...باران، دعای شما  (۱۱۶ نظر)
فعالیت شهردار تازه نیویورک براساس قرآن و نبرد دو روایت متضاد از آمریکا  (۱۱۴ نظر)
مشکلات معلمان حق‌التدریس در گرداب تکرار؛ بودجه کارمعین تأمین نشد  (۱۰۵ نظر)
شروع قطعی چند ساعته آب در پایتخت/ آقای وزیر؛ نوبت به نصب اپلیکیشن «آب من» رسید؟!  (۹۵ نظر)
دولت برای مهار تورم برنامه منسجمی ندارد / لایحه یک ساله معیشتی به مجلس نیامد  (۷۰ نظر)
بازنشسته‌ای که در اسنپ کار می‌کند از سر نیاز است نه تفریح/ به جای منع اشتغال آنها به فکر ارتقاء معیشتشان باشید  (۶۷ نظر)
آمریکا طرفدار شاه بود یا انقلاب ایران؟!/ روایت متفاوت از اولین مذاکره ایران و آمریکا بعد از انقلاب/ درباره قومیت‌ها کوتاهی کردیم!  (۵۸ نظر)
رونمایی از سند سفر ۵۰ میلیاردتومانی شینا انصاری به برزیل  (۵۶ نظر)
عذرخواهی مجری برنامه «به خانه برمی‌گردیم» را ببینید  (۵۳ نظر)
ویدیویی تکان دهنده از صابر کاظمی که وایرال شد  (۵۲ نظر)
دریای خزر از شهرهای شمال، دورتر می شود  (۵۲ نظر)
با پایگاه‌های بسیج تبریز و اردبیل، باکو را می‌گیریم!  (۴۷ نظر)
سعید جلیلی: تا حرف می‌زنی می‌گویند چون 5 درصدی هستی!  (۴۷ نظر)
سوگواری کاملا متفاوت با فرهنگ رایج ایرانی/ رسمِ قدیمی و مدرن در کنج کشور  (۴۵ نظر)
دایی: از بازنشستگی برانکو غافلگیر شدم/ ولیعهد کویت سراغم آمد/ پرسپولیس حقوق و مزایای من را قطع کرد  (۴۴ نظر)
tabnak.ir/005cQt
tabnak.ir/005cQt